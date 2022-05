Kommentti: Katsoin Venäjän tv-uutisia ja ymmärsin, miten propaganda ottaa kaiken irti ennakkoluuloista

Ukrainalaisten vähättely ja kansaa halventavat ennakkoluulot Venäjällä juontavat juurensa pitkälle historiaan, kirjoittaa toimittaja Johannes Hurmas.

Maanantaina illalla Kremlin talutusnuorassa olevalla Rossija 1 -tv-kanavalla nähtiin Vestit, kahdeksan uutiset.

Ensin maan katsotuimmalla taajuudella tarjoiltiin sotapropagandaa Itä-Ukrainasta, Venäjän suuruutta alleviivaavia menestystarinoita ja toimittajien reportaaseja suurhankkeista, kuten Moskovan uudesta metrolinjasta.

Sitten ruutuun lävähti artikkeli Britannian The Sun -lehdestä, joka kertoi ukrainalaispakolaisesta, johon perheellinen mies oli rakastunut.

– Tässä on esimerkki Ukrainan ja Euroopan läheisistä suhteista, uutisankkuri naljailee.

Uutisissa ruodittiin lähes kolme minuuttia, millainen ”perheenrikkoja” ukrainalainen pakolainen on. Naisen Facebookista kaivettujen kuvien avulla näytettiin, miten ”siveetön” hän on. Lisäksi uutiseen poimittiin somesta häilyviä kertomuksia siitä, miten nainen on ”yrittänyt järjestelmällisesti ajaa vain omaa etuaan”.

Viime viikolla NTV:n keskusteluohjelman osioon oli poimittu ukrainalaisia vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, jotka osallistuvat maansa puolustamiseen. Heistä näytettiin tarkoituksenhakuisia kuvia, videoita ja kontekstista irrotettuja lauseita, joiden avulla pilkattiin Ukrainan armeijaa.

Segmentin nimi oli ”Taistelevat homot”.

Valtion NTV-kanavan keskusteluohjelman osiossa ivailtiin Ukrainan armeijalle vähemmistön edustajien kustannuksella.

Olemme myös jo kuulleet, miten Vladimir Putin ja kumppanit laukovat kanavilla perättömiä väitteitään ”natseista ja venäläisten sorrosta” ja pitävät puheita, joissa vähätellään ukrainalaisia, maan kulttuuria ja kieltä.

Lähes poikkeuksetta kaikkien ohjelmien juontajat ja uutisankkurit puhuvat Ukrainan joukoista ”uusnatseina”.

Mustamaalauskampanjassa hyödynnetään hävyttömästi ennakkoluuloja ja pönkitetään venäläisten ylemmyyskompleksia – oikeutetaan hyökkäystä ja alleviivataan ukrainalaisten ”huonommuutta”.

Venäläisten suhtautumisessa natiiviukrainalaisiin on ollut valitettavan yleinen, jopa rasistinen sävy jo kauan ennen hyökkäystä, ja ennakkoluulot ulottuvat vuosisatojen päähän.

Keskusteluissa varsin fiksuina pitämieni venäläisten kanssa olen kuullut silloin tällöin ukrainalaisista halventavaa ”hohol”-nimitystä.

Sanan kirjaimellisessa merkityksessä hohol tarkoittaa hiustupsua tai hiustyyliä, jossa on pitkä tukka ja pään sivut on ajeltu kaljuksi. Nimitys juontaa juurensa kasakkahetmanaattien sotajoukkoon, joka vaikutti nykyisen Ukrainan alueella 1600-1700-luvuilla. Stereotypinen Zaporozhjen kasakka kuvitetaan historiankirjoissa usein päässään pitkä hiustupsu, pään sivut kaljuiksi ajettuina.

Stereotypisen Zaporozhjen kasakan pää on ajettu sivuilta kaljuksi, ja keskellä kasvaa pitkä hiustupsu.

Euroopassa taannoin muodissa ollut vastaava hiustyyli herätti muuten monessa venäläisessä suurta hilpeyttä. Nimiteltiin ”hoholeiksi”. Venäjälle tämä muoti-ilmiö – yllätys, yllätys – ei rantautunut.

Ruotsissa asuvan Venäjä-tutkijan Igor Torbakovin mukaan halventava termi ei ole suinkaan vain sivistymättömän kansan käytössä. Hän mainitsee venäläisten ylemmyyskompleksia käsittelevässä kirjoituksessaan muun muassa arvostettuja kirjailijoita ja runoilijoita, jotka ovat nimitelleet ukrainalaisia avoimesti.

– Venäjällä on osoittautunut varsin kestäväksi ennakkoluulo, jossa ukrainan kieli ja kulttuuri ovat nurkkakuntaisia, joskin ajoittain miellyttäviä ja hauskoja, Torbakov kertoo.

– ”Ukrainalaisuus” on tämän ennakkoluulon ytimessä maalaismainen, ja siitä puuttuu jollakin tavalla loistoa ja tyyliä.

Torbakovin kuvailuja vahvistavat myös keskustelut tuttavieni kanssa.

– Ukrainalaiset ovat vähän sellaisia kieroja, eräs sanoi maaliskuussa.

– Eihän ukrainan kieli ole edes oikea kieli, sanoi toinen.

Vastaavia ennakkoluuloja on kuultu myös Kremlin poppoon suusta.

Putin on puheissaan mustamaalannut ja vähätellyt ukrainalaisia, maan kulttuuria ja kieltä.

Tuttavani mielikuva ukrainalaisten ”kieroudesta” juontaa luultavasti juurensa Neuvostoliittoon ja Josif Staliniin. Arvioiden mukaan yli neljä miljoonaa ukrainalaista kuoli nälkään Stalinin politiikan seurauksena 1930-luvulla. Holodomorina tunnettu nälänhätä iski pahiten nimenomaan Ukrainan sosialistiseen neuvostotasavaltaan.

Seuraava sukupolvi kasvoi selviytymisvaisto edellä ja luottamus valtion johtoon murskattuna. Kansa kasvoi venäläisten mielestä ”kieroillen” ja ”vain omaa etua ajatellen” neuvostoyhteiskunnassa. Ennakkoluulo juurtui myös populaarikulttuuriin, ja esimerkiksi venäläisissä elokuvissa tyypillinen ukrainalainen voi olla järjestelmää juksaava tai hieman juonikas.

Lue lisää: Aamuisin kaduilta löytyi joukoittain nääntyneitä vainajia – Liki 4 miljoonaa ukrainalaista kuoli nälän­hädässä, jonka Stalin aiheutti tietoisesti

Tällainen ”juonikas ukrainalainen” tuli vastaan ihan vastikään, vuoden 2019 elokuvassa Tshernobyl 1986, jonka moskovalainen Danila Kozlovskij ohjasi. Kozlovskij itse näyttelee ukrainalaista Alekseita, joka lahjoo ydinvoimalan työntekijän saadakseen yhtiön auton käyttöönsä.

Venäläinen näyttelijä Danila Kozlovskij ohjasi ja näytteli elokuvassa Tshernobyl 1986 (2019).

Viaton kohtaus varsin suositussa elokuvassa leikitteli juuri tällaisilla venäläisten ennakkoluuloilla ukrainalaisista.

– Kunnioituksen puute ukrainalaista kulttuuria kohtaan näkyi jo Ivan Turgenevin ensimmäisessä romaanissa Rudin (1856), jossa yksi hahmoista kuvailee Ukrainaa halveksivasti ”Hohol-landiaksi”, tutkija Turgenev kertoo.

Venäjän hyökkäyksen myötä ennakkoluuloilla ratsastamisesta ja ukrainalaisten mustamaalaamisesta tuli Venäjän tv:ssä iltakahdeksan uutisten pääteemoja ja keskusteluohjelmien ”viihdettä”.

Mielessä on kuitenkin ihan hyvä pitää, että esimerkiksi Rossija 1 -kanavan katsojien keski-ikä on 55 vuotta, kertovat vuoden 2021 mittarit – mikäli niihin on uskomista.

Tunnen monia venäläisiä, jotka ovat suvaitsevaisia, eivätkä siedä rasismia. He kuuluvat sukupolveen, joka on nettimurroksen myötä lähentynyt ”lännen” kulttuuria ja arvoja. He ovat irtaantuneet edellisen polven ummehtuneesta ajatusmaailmasta.

He eivät myöskään katso televisiota.

– Olet masokisti, yksi tuttuni vitsaili, kun kerroin katsovani Venäjän valtiollisia kanavia työkseni.

Toivoa on, että tämä uusi sukupolvi, joka kasvaa propagandan ja valheiden ulkopuolella, kirjoittaa vielä joskus Venäjän historiaa.