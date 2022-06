Tällaisissa lukaaleissa maailman raharikkaat lomailevat

Miltä näyttävät Bezosin uusin ostos, Abramovitshilta takavarikoitu kartano, Trumpin perheen ”kesämökki” tai Bransonin lomaparatiisi, joka on tuhoutunut jo kahdesti ja rakennettu uudelleen?

Raskas rahan tienaaminen vaatii tehokkaan rentoutumisen, kun siihen on mahdollisuus. Maailman raharikkaatkin vetäytyvät sitä varten kesämökeilleen ja piilopirtteihinsä, sikäli kuin niitä sellaisiksi voi kutsua.

Poikkeuksena maailman rikkaimpien joukossa on tämän hetken kärkinimi Elon Musk, joka ei omien sanojensa mukaan pidä lomaa. Tesla- ja SpaceX-miljardööri ei tiettävästi myöskään omista ainuttakaan loma-asuntoa tai huvijahtia.

IS esittelee seuraavassa joitakin tunnetuimpia kiinteistöjä.

Bezosin uusi lomapaikka Havaijilla

Jeff Bezosin Havaijin-tila sijaitsee omassa rauhassa kaukana muusta asutuksesta Mauilla.

Amazon-miljardööri Jeff Bezos on ollut poikkeuksellisen aktiivinen kiinteistömarkkinoilla avioeronsa jälkeen. Hän on tehnyt useita kauppoja yhdessä uuden naisystävänsä Lauren Sanchezin kanssa.

Viime vuonna Bezos lisäsi taloportfolioonsa varsinaisen lomaparatiisin Havaijilta. Se on samalla yksi merkittävimmistä lomakiinteistö­kaupoista viime aikoina.

Tiettävästi noin 74 miljoonan euron kaupassa hänelle siirtyi Mauin saarella La Perouden lahdella sijaitseva noin 400 neliön merenranta­huvila, jota ympäröivät laavakentät.

Jeff Bezos ja Lauren Sanchez seurasivat Wimbledonin tennisturnausta 2019.

Kiinteistöön kuuluu lisäksi 150 neliön vierastalo ja huolto­rakennuksia, iso ulkokeittiö merenranta­näkymällä sekä ympyrän muotoinen 65 neliön uima-allas.

Bezos ja Sanchez ovat asiakirjojen mukaan tehneet myös merkittäviä lahjoituksia hyväntekeväisyyteen Mauilla, joten kaikesta päätellen he ovat aikeissa viettää paljon aikaa lomaparatiisissaan.

Huvila sijaitsee kaukana muusta saaren asujaimistosta, joten siellä vallitsee lähes täydellinen oma rauha.

Gates rakentaa uutta ”poikamiesboksia”

Bill Gates osti talon Kalifornian Del Marista ennätyshintaan. Sittemmin paikkaa on alettu remontoida rajusti.

Bill Gates säilytti avioerossa ainakin rantatalonsa.

Microsoft-miljardööri Bill Gates osti vaimonsa Melindan kanssa Kalifornian Del Marin -alueen maamerkiksi kuvaillun merenrantatalon noin 40 miljoonalla eurolla vuonna 2020.

Arkkitehti Ken Ronchettin vuonna 1999 suunnittelemassa talossa on kuusi makuuhuonetta ja huikeat merinäköalat. Puiset sisäkatot luovat saaritunnelmaa. Jos ei halua uida meressä, yli 500 neliön taloon kuuluu luonnollisesti iso uima-allas sekä poreallas.

Avioeron myötä Gateseilla ovat menneet jakoon sekä lusikat että talot.

Makuuhuoneita merenrantatalossa on kuusi kappaletta.

Kuva vuodelta 2021.

Tekno­miljardöörin alun perin ”poikamies­boksikseen” Washingtonin osavaltiossa rakennuttama Xanadu 2.0 -maatila koki muodon­muutoksen Melinda-vaimon valvovan silmän alla. Nyt näyttää siltä, että Gates rakennuttaa itselleen uutta boksia – Del Marin naapurien harmitukseksi.

Kalifornian talolla on lehtitietojen mukaan ollut käynnissä meluisa remontti, jossa vanhaa taloa on revitty alas Gatesin mieltymysten mukaan. Tämä on näkynyt New York Postin julkaisemissa ilmakuvissa, joissa joka puolella on vain rakennustelineitä.

Epäselvää on, tuleeko paikasta peräti Gatesin uusi koti vai jääkö se loma-asunnoksi.

Bransonin edustuspaikka Karibialla

Richard Bransonin Necker-saaren päärakennus ”Great House” on kertaalleen tuhoutunut tulipalossa ja toisen kerran kärsinyt hurrikaanista.

Sisäkuvaa Bransonin lomapaikalta vuodelta 2008.

Maailman ehkä kuuluisimpiin lomapaikkoihin kuuluu brittimiljardööri Richard Bransonin omistama Necker-saari Brittiläisillä Neitsytsaarilla.

Neitsytsaarien englanninkielinen nimi Virgin Islands oli isossa osassa paikan valinnassa, sillä Branson on luonut omaisuutensa Virgin-monialayrityksellään, ja saari on yrityksen lomakiinteistösijoitusten helmi.

Saaren keskus on kukkulalla sijaitseva päärakennus kymmenellä makuuhuoneella, joista jokaisesta on merinäköala kaikkiin suuntiin. Niitä voi myös vuokrata noin sadallatuhannella dollarilla per yö, jolloin hintaan kuuluu mahdollisuus tavata itse miljardööri.

– Necker on kotini ja suosikki­vetäytymis­paikkani, Branson kuuluttaa saarensa mainoksessa.

Richard Branson teki omaisuuden Virgin-brändillä.

Saarella voi nauttia kahdesta hiekkarannasta lukuisine vesiurheilu­mahdollisuuksineen tai pulahtaa uima-altaisiin tennispelien välissä.

Branson on järjestänyt saarellaan audiensseja myös kuuluisille vierailleen, kun siellä ovat lomasta nautiskelleet muun muassa Barack ja Michelle Obama. Branson järjestää siellä myös tenniskilpailuja ja it-alan osaamistapahtumaa.

Aina kaikki ei mene paratiisissakaan idyllisesti, sillä vuonna 2011 päärakennus paloi trooppisen myrskyn salamaniskun sytyttämässä tulipalossa.

Branson rakennutti paikan uudelleen samanlaiseksi, kunnes vuonna 2017 hurrikaani Irma aiheutti laajoja tuhoja saaren rakennuksissa. Branson rakennutti kaiken taas uusiksi.

Abramovitshin huvila takavarikkoon

Roman Abramovitshin huvilalla Ranskan rannikolla on ollut kuninkaallisiakin asukkaita.

Venäläiset oligarkkimiljardöörit on Ukrainan sodan takia käytännössä häädetty loisteliaista asunnoistaan ja huviloistaan länsimaissa. Silloin kun kaikki oli vielä heidän kannaltaan tyyntä ja yltäkylläistä, venäläismiljardöörit omistivat huikeita kiinteistöjä ympäri Eurooppaa.

Terästeollisuudella ja kaasulla jättiomaisuuden kerännyt Roman Abramovitsh on ollut venäläisoligarkeista ehkä tunnetuin rikkauksillaan pröystäilijä, ja hänen omistuksessaan on ollut myös todellisia rakennusjalokiviä.

Roman Abramovitshin omaisuutta takavarikoidaan.

Vuonna 2001 Abramovitsh osti Ranskan Cannesista vuonna 1926 valmistuneen huvilan, jolla oli kuninkaallinen historia: Windsorin herttua Edvard ja Wallis Simpson pitivät siellä eräänlaista toista hoviaan 1930-luvun lopussa sen jälkeen, kun Edvard oli luopunut Britannian kuninkaan kruunusta päästäkseen naimisiin eronneen Simpsonin kanssa.

Abramovitsh teetti 12 makuuhuoneen ja kahdeksan kylpyhuoneen rakennukselle tiettävästi jopa 40 miljoonan euron remontin, jossa sinne tuli kattouima-allas, kuntosali ja elokuvateatteri.

Abramovitshin on kerrottu olleen erityisen kiintynyt juuri tähän huvilaan – tosin hänellä on Ranskassa kiinteistöjä ainakin 12. Nyt ranskalaisviranomaiset ovat Ukraina-pakotteiden myötä takavarikoineet ne kaikki.

Zuckerbergin kiistelty ranchi

Luonnonkaunis paratiisi Havaijilla sai aidan – ja Mark Zuckerberg paikallisten vihat niskoilleen.

Yleiskuvaa Zuckerbergin tiluksilta Kauain saarelta vuodelta 2017. Aitaan on kiinnitetty kyltti, jossa lukee ”yksityisalue”.

Facebook-miljardööri Mark Zuckerberg on ollut yrityksensä kanssa viranomaisten hampaissa Yhdysvalloissa vihapuheen ja disinformaation suitsimis­vaatimusten myötä. Riitelyä hän ei ole päässyt pakoon myöskään loma-asunnollaan Havaijilla.

Zuckerberg hankki alun perin 300 hehtaarin maatilan Kauain saarelta vuonna 2014 arviolta sadalla miljoonalla eurolla ja on pystyttänyt sinne Koolau-nimeä kantavan ranchin yhdessä vaimonsa Priscilla Chanin kanssa.

Tilalla on lehmiä ja hevosia ja siellä kasvatetaan muun muassa inkivääriä ja maustekurkumaa. Zuckerbergin edustajan mukaan kaikki tehdään kestävän viljelyn periaatteiden mukaisesti.

Puutarhapuuhailun ohessa hänen perheensä voi rentoutua tilan hiekkarannoilla, joista yksi on ollut myös saarelaisten julkisessa käytössä.

Mark Zuckerberg ja Priscilla Chan luomuviljelevät Havaijilla.

Paratiisiin luikerteli kuitenkin käärme, kun Zuckerberg päätti vuonna 2016 pystyttää tilan ympärille parimetrisen muurin. Se suututti paikalliset ja nostatti syytöksiä luonnon pilaamisesta.

Lisää suuttumusta on aiheuttanut se, että Zuckerberg on maakaupoilla kaksinkertaistanut tilansa koon. Viimeisin kauppa tehtiin viime vuonna, jolloin Zuckerberg sulautti maihinsa paikallisen tekojärven.

Zuckerberg nosti maakauppojen höysteeksi oikeuskanteita paikallisia vastaan selkeyttääkseen rajanvetoa tilansa lähistöllä. Alkuperäisväestön edustajat ovat pitäneet shekkivihon vilauttelua ja kanteita ”uuskolonialismina”. Zuckerberg luopui lopulta kanteista.

Ellisonin japanilaistyyliä

Larry Ellison on mieltynyt japanilaisteemaan asumuksissaan. Kalifornian tila rakennettiin jopa keisarillisen tyylin mukaan.

Oracle-miljardööri Larry Ellison on maailman rikkaiden kärkikymmenikön kiinteistörohmu. Hänen talo-omistuksiensa arvo eri puolilla maailmaa saattaa nousta jopa lähelle miljardia euroa.

Ellison muutti koronapandemian myötä maatilalleen Lanain saarelle Havaijille, joten periaatteessa hän on koti-Kaliforniassa käydessään lomilla.

Larry Ellison seurasi lomatunnelmissa purjehduskisaa.

Ellison osti vajaan kymmenen hehtaarin tontin Woodsidesta vuonna 1995 noin kymmenellä miljoonalla eurolla. Kesti peräti yhdeksän vuotta rakennuttaa paikalle japanilaista keisarillista tyyliä muistuttava kiinteistökokonaisuus, johon kuuluu useita rakennuksia.

Ellison on aiemmin kommentoinut kiinteistöomistuksiaan toteamalla, että pyrkii tekemään jokaisesta omanlaisensa ”taidemuseon, joka muunnettu kodiksi”.

Woodsiden noin kymmenen hehtaarin tonttiin kuuluu päärakennuksen ohella pieni järvi, teehuone ja lampi, jossa uiskentelee karppeja.

Trumpien kesämökki

Kiinteistömiljardööri halusi New Yorkin kartanolleen golfkentän, mutta kun se ei onnistunut, siitä tuli kesänviettopaikka.

Donald Trump ei harmikseen ole lähelläkään maailman rikkaimpien kärkipaikkoja, mutta kiinteistöillään hän lukeutuu maailman raharikkaisiin. Presidenttikautensa jälkeen Floridan Mar-a-Lagon kartanoonsa muuttanut Trump omistaa esimerkiksi lukuisia kuuluisia golfkenttiä kiinteistöineen.

Vähemmän tunnettu on Trumpin imperiumiin kuuluva kartano New Yorkin osavaltion North Castlessa, mutta sillä on ollut hänen perheelleen suuri merkitys.

Donald Trump ei viime vuosina ole enää vieraillut ”kesämökillään”.

Trump osti Seven Springs -kiinteistön vuonna 1995 vajaalla seitsemällä miljoonalla eurolla ja käytti seuraavat seitsemän vuotta lupaprosessiin saadakseen rakentaa sinnekin golfkentän.

Naapurit onnistuivat torppaamaan hankkeen ympäristösyistä. Sitten Trump yritti lohkaista tontista loma-asuntoja, mutta epäonnistui siinäkin.

Sillä välin paikasta oli tullut hänen perheensä kesämökki. Nuorempi poika Eric kuvaili vuonna 2014, kuinka perhe vietti siellä kesiä ja viikonloppuja ja Trump opetti lapsilleen kiinteistöbisnestä.

– Isä laittoi meidät aina töihin. Työnsimme ruohonleikkureita ympäriinsä, kaadoimme puita ja siivosimme kaatuneita puita pois, leikkasimme metallia, asensimme marmoria ja opettelimme sähkötöitä, Eric Trump kertoi Forbesin mukaan.

Hän myös kosi vaimoaan siellä.

Sittemmin paikka on jäänyt vainoamaan perhettä, sillä se on osa newyorkilaissyyttäjien tutkintaa Trumpin bisneksistä. Trumpin epäillään liioitelleen kiinteistön arvoa saadakseen suuremman verohyödyn projektista, jossa hänen oli tarkoitus suojella alueen luontoa.