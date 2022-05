Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Putin mikro­­manageroi etänä Ukrainan sotaa – ja muistuttaa Martti J. Karia natsi-Saksan ”eräästä korpraalista”

Tiedustelueversti evp. Martti J. Kari löytää Venäjän presidentille parin historiasta. Karin mukaan Putin ei luota enää kenraaleihinsa ja on yhä enemmän yksin. ”Mitä enemmän hän on yksin, sitä todennäköisempää on, että hänet jossakin vaiheessa tullaan laittamaan sivuun”, Venäjä-tutkija, tohtori Kari sanoo artikkelin videolla.

