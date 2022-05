Venäjä etenee Luhanskin alueella – asiantuntija: ukrainalaiset ovat melko kriittisessä tilanteessa

Venäjän joukot ovat venyttäneet ukrainalaisten puolustuksen äärimmilleen.

Venäläisjoukot ovat saaneet haltuunsa kolme Donetskin alueella sijaitsevaa kaupunkia, kertoi alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko Radio Free Europe/Radio Liberty -kanavalle. Yksi kaupungeista on Svitlodarsk, joka sijaitsee noin 80 kilometriä lounaaseen Sjevjerodonetskista, joka on ollut venäläisten pääkohteena viime päivinä.

Aiemmin tiistaina venäläisten tukemat Donetskin kapinallisjoukot kertoivat Telegramissa vallanneensa Svitlodarskin ja nostaneen siellä salkoon Venäjän lipun.

Venäjän hyökkäys Ukrainassa on edennyt aktiivisimpaan vaiheeseen, kertoi Ukrainan puolustusministeriön tiedottaja Oleksandr Motuzyanyk tiistaina.

Venäläisjoukot yrittävät saartaa ukrainalaiset kahdessa kaupungissa, Sjevjerodonetskissa ja Lysitshanskissa Itä-Ukrainassa Siverskyi Donets -joen varrella.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan venäläisjoukot yrittävät yhä päästä joen ylitse.

– Tilanne (itä)rintamalla on erittäin vaikea, koska maamme kohtalo ehkä ratkaistaan siellä juuri nyt, totesi Motuzyanyk.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi venäläisten keskittävän lähes kaikki joukkonsa eli 25 pataljoonan taktista ryhmää Sjeverodonetskin kaupungin valtaamiseksi.

Kaupungissa olevien tuhansien siviilien evakuoiminen on liian myöhäistä, kuvernööri sanoi. Kaupungissa uskotaan olevan vielä 15 000 asukasta, jotka ovat piiloutuneet suojiin.

Sjeverodonetsk on kuitenkin säilyttänyt Haidain mukaan puolustuksensa ja kaupunki on säilynyt ukrainalaisten hallinnassa.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä asiantuntija Emil Kastehelmen mukaan vaikuttaa siltä, että ukrainalaiset ovat melko kriittisessä tilanteessa.

– (Presidentti) Zelenskyin mukaan venäläisillä on alueella massiivinen ylivoima, ja hyökkäys on kestänyt päiviä. Vaikka Ukrainakin on saanut alueelle reservejä, Venäjä tuntuu silti menestyvän, kirjoitti Kastehelmi Twitterissä tiistaina illalla.

– Ukraina ei ole tehnyt merkittäviä vastahyökkäyksiä, vaikka keskeisiä huoltoteitä uhataan ja koko itäinen puolustuksen kärki on vaarassa jäädä saarroksiin, mikäli nykyinen kehitys jatkuu. Tämä kertoo karua tarinaansa siitä, että puolustus lienee venynyt jo äärimmilleen.

Kastehelmi arvioi, että Venäjän tavoitteena on saada koko Luhanskin alue haltuunsa.

– Luhanskin menetys olisi tappio Ukrainalle ja propagandavoitto Venäjälle. Mikäli venäläiset pääsevät tavoitteeseensa, se olisi myös yksi suurimmista onnistumisista Venäjälle koko sodan aikana ja osoittaisi, että Venäjällä on edelleen kyky toteuttaa menestyksekkäitä hyökkäyksiä.

– Uskoakseni noin viikon tai kahden sisällä nähdään, romahtaako vai kestääkö itäisimmän Ukrainan puolustus, toteaa Kastehelmi.