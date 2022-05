Trump ei onnistunut kampittamaan vihollistansa numero yksi, Georgian kuvernööri Brian Kempiä. Georgian republikaanien esivaalin jälkeen kysytään, onko Trump vielä puolueensa kuninkaantekijä.

Atlanta, Georgia

Yhdysvaltojen Etelässä sijaitsevan Georgian osavaltion tiistaiset republikaanisen puolueen esivaalit olivat valtakunnallinen jännitysnäytelmä, jossa mittaa toisistaan ottivat entinen työpari: presidentti Donald Trump ja varapresidentti Mike Pence.

Tosin kumpikaan näistä herroista ei ollut ehdolla, vaan he olivat tukemassa osavaltion kuvernööriehdokkaita: Pence tuki nykyisen kuvernöörin Brian Kempin jatkokautta ja Trump tuki haastaja David Perdueta.

Brian Kemp voitti esivaalin kirkkaasti.

Asetelmassa on nähty suurempi poliittinen taistelu republikaanisen puolueen sielusta: pitääkö Trump puoluetta vielä rautaisessa otteessaan vai saavatko perinteikkäät republikaanit jälleen enemmän jalansijaa?

Georgian esivaalien katsotaan olleen testi, kuinka paljon merkitystä Trumpin valheellisella väittämällä varastetuista vaaleista vielä on republikaanien keskuudessa. Entisen senaattorin Perduen keskeinen sanoma vaalikamppailussa oli varastetut vaalit.

Entinen senaattori David Perdue sai Trumpilta kaiken mahdollisen tuen, mutta se ei vienyt häntä voittoon Georgian republikaanien esivaaleissa.

Trump pyrki kaikin keinoin kampittamaan kuvernööri Kempin, jolle hän kantaa kaunaa vuoden 2020 presidentinvaalien jälkimainingeista. Kuvernööri Kemp ei Trumpin vaatimuksista huolimatta suostunut auttamaan Joe Bidenin presidentinvaalivoiton kumoamisessa Georgiassa, joka oli vaa’ankieliosavaltio kyseisissä vaaleissa.

Trump hävisi Bidenille virallisten tulosten mukaan Georgiassa 11 779 äänellä. Trump hyökkäsi myös osavaltion vaaleista vastaavaa osavaltionvaltiosihteeriä Brad Raffenspergeriä vastaan, sillä tämä ei suostunut ”löytämään” tarvittavia ääniä.

Trumpia vastaan on meneillään rikostutkinta Georgiassa liittyen painostuspuheluun Raffenspergerille.

Trump vaati tammikuussa Georgian vaalivastaavaa ”löytämään” lisää ääniä – nyt osavaltiossa käynnistyi rikostutkinta

Myös Raffensperger voitti Georgian esivaalin Trumpin tukemaa Jody Hicea vastaan. Hice kampanjoi myös varastettujen vaalien teemalla.

Kuvernööri Kemp korosti puheessa saavutuksiaan edellisen kautensa aikana. Trumpin hän mainitse kerran kiittäessään Trumpin ja Pencen hallintoa koronarajoitusten purkutoimien tuesta Georgiassa.

– Ei voisi vähempää kiinnostaa, puuskahti atlantalainen Sherry kysymykseen, vieläkö 2020 presidentinvaalit on olennainen kysymys.

Sherry oli maanantaina pidetyssä kuvernööri Kempin vaalitilaisuudessa, jossa puhujana oli myös varapresidentti Pence.

– En usko, että vaaleja varastettiin. Me vain hävisimme, Sherry sanoi.

Atlantan esikaupunkialueella sijaitsevaan lentokonehalliin oli saapunut pari sataa ihmistä, pyhävaatteisiin sonnustautuneita Etelän leidejä ja gentlemanneja. Yleisössä ei näkynyt yhtäkään trumpilaisten suosimaa punaista MAGA-lippalakkia.

Trumpin varapresidentti Mike Pence heitti piikin Trumpille sanoessaan republikaanien olevan tulevaisuuden puolue.

Entinen varapresidentti Mike Pence asettui rinta rottingilla Trumpia vastaan. Mike Pencen on arveltu hamuavan presidenttiehdokkuutta 2024, ja kuvernööri Kempin voitto oli ensimmäinen ottelupallo varapresidentille.

Trumpin ja Pencen tiet lähtivät erkanemaan, kun Pence ei suostunut keskeyttämään Bidenin vaalivoiton julistamista 6. tammikuuta 2021, jolloin Trumpin kannattajat valtasivat Capitolin kongressirakennuksen.

Maanantain vaalitilaisuudessa puhunut Pence heitti pienen piikin Trumpin suuntaan sanomalla, että republikaanit ovat tulevaisuuden puolue. Tästä on tullut kiertoilmaus sille, että joitakin republikaaneja ärsyttää Trumpin jumittaminen menneissä vaaleissa.

Kempiä kannattavalle Tanyalle on tärkeää, että kuvernööri tuki georgialaisten ääniä vuoden 2020 presidentivaalijupakassa.

On hieman ironista, että Georgian esivaali on valtakunnan politiikan polttopisteessä, sillä paikallisia valtakunnalliset valtataistelut eivät voisi vähempää kiinnostaa. Georgialaiset ovat ylpeitä kotiosavaltiostaan, ja heitä vaaleissa kiinnostavat asiat, jotka vaikuttavat heidän arkeensa.

Täällä Kempin rohkeus vastustaa Trumpin painostusta on myönteinen asia.

– Kemp on osoittanut olevansa todellinen johtaja, jolla on arvokkuutta. Minulle tärkeä asia on, kuinka hän hoiti vuoden 2020 äänestysjupakan ja kuinka hän puolusti georgialaisia, Tanya sanoo.

Leveää Georgian aksenttia viljelevä kuvernööri Kemp on cowboybuutseissaan ja farkuissaan täynnä kansanmiehen karismaa. Konservatiivisten arvojen etelässä monia miellyttää Kempin ajamat asiat: aseenkato-oikeus, abortin vastustaminen ja niin sanotun kriittisen rotuteorian opetuksen kieltäminen kunnallisissa kouluissa.

Kemp ajoi 2020 presidentinvaalien äänijupakan jälkeen Georgiassa läpi Yhdysvaltain tiukimmat äänestyslait, joita demokraatit ja vähemmistöaktivistit ovat arvostelleet epädemokraattisina. Presidentti Biden kutsui Georgian vaalilakeja ”2000-luvun Jim Crow -laeiksi”, viitaten rotuerottelun mahdollistaneeseen lakiin.

Jay Muma saapui pikkusiskonsa kanssa tukemaan Kempiä. Hän kertoo koko perheen olevan Kemp-faneja.

– Pidän siitä, kuinka Kemp puolustaa konservatiivisia arvojamme eikä kumarra kenellekään osavaltion ulkopuoliselle taholle, oli se sitten oikealla tai vasemmalla, college-opiskelija Jay Muma sanoo.

Viime senaatinvaaleissa Muma äänesti Perdueta, joka yrittää nyt syrjäyttää Kempin. Muma ei pidä tästä.

– Se on huono asia puolueelle ja arvoillemme. Olen havainnut, että paikalliset republikaanit eivät pidä siitä, että Trump yrittää sekaantua Georgian vaaleihin.

” Trump on saanut oppia kuvernööri Kempiltä useaan kertaan, että hän ei voi vaikuttaa siihen, kuinka Georgiassa toimitaan.

Kemp on onnistunut myös luomaan hyvää nostetta osavaltion taloudelle ja työllisyydelle. Monia Kempin kannattajia miellyttää juuri Kempin bisnesmyönteisyys. Suuri asia äänestäjille on ollut, että Kemp avasi osavaltion pikaisesti koronarajoituksista ja antoi palveluyritysten avata ovensa.

– Olen bisnesmyönteinen, ja minusta oli hyvin tärkeää, että yritykset saivat toimia koronan aikana, sanoo Corey Henry, joka tummaihoisena erottuu muuten hyvin valkoisesta joukosta.

– Trump on saanut oppia kuvernööri Kempiltä useaan kertaan, että hän ei voi vaikuttaa siihen, kuinka Georgiassa toimitaan. Kuvernööri Kemp on todistanut olevansa horjumaton eikä anna muiden vaikuttaa häneen.

Atlantan esikaupunkialueella pidettyyn kuvernööri Kempin vaalitilaisuuteen saapui pari sataa kannattajaa.

Trumpilla on edelleen suuri kannatus myös Georgian republikaanien keskuudessa, mutta vaikuttaa siltä, ettei Trumpin sana ole kuitenkaan laki.

Kempin voitto Georgiassa on nöyryytys Trumpille. Trump on tukenut eri osavaltioiden esivaaleissa yli 190 ehdokasta, mutta Perduen voitto oli hänen ykköshankkeensa. Trump laittoi koko arvovaltansa ja 2,64 miljoonaa dollaria peliin Perduen tukemiseksi, enemmän rahaa kuin yhdenkään toisen ehdokkaan tukemiseen.

Trumpin tuki on ollut republikaanien keskuudessa kiihkeästi tavoiteltu asia esivaaleissa. Trumpilla on huomattavasti valtaa republikaanisen puolueen sisällä, ja hän on useiden gallupien mukaan puolueen todennäköinen presidenttiehdokas vuonna 2024.

Mutta onko Trumpin tuki ollut sellainen kultainen lippu kuin ennakkoon ajateltiin? Tähän mennessä tulokset ovat ristiriitaisia. Ohion esivaaleissa Trumpin tukema ehdokas J.D. Vance voitti puolueensa ehdokkuuden. Samoin Capitolin valtaukseen osallistunut Doug Mastriano voitti omat esivaalinsa Pennsylvaniassa.

Trumpin tukema jalkapallotähti Herschel Waker oli voitokas Georgiassa lähisuhdeväkivaltasyytöksistä huolimatta.

Trumpin Georgiassa tukemat kongressiehdokkaat entinen jalkapallotähti Herschel Walker ja kongressin äärioikeistolaisimpana edustajana pidetty Marjoerie Taylor Greene, voittivat esivaaleissa.

Trumpin tukemien ehdokkaiden menestystä seurataan suurella mielenkiinnolla, sillä sen katsotaan heijastelevan sitä, millainen ote trumpilaisilla MAGA-republikaaneilla (Make America Great Again, eli Amerikka ensin) on puolueesta verrattuna perinteisempiin republikaaneihin, joita trumpilaiset kutsuvat haukkumanimellä RINO (Republican In Name Only).

Maltillisempien republikaanien huolena on ollut, että Trumpin pakkomielle vuoden 2020 presidentinvaaleista tekee hallaa puolueelle. Pelkona on, että puolue jakautuu kahteen leiriin, jolloin demokraatit hyötyisivät tästä marraskuun esivaaleissa.

Trump on keskittynyt tukea jakaessaan ehdokkaisiin, jotka ovat puoltaneet äänekkäästi presidentin syytöksiä varastaetuista vaaleista riippumatta siitä, onko ehdokkaalla mahdollisuuksia päihittää demokraattiehdokas marraskuussa.

Marraskuun vaaleissa Brian Kemp saa vastaansa demokraattien nousevan tähden Stacey Abramsin. Nyt mielenkiinto kohdistuu siihen, jatkaako Trump kampanjaansa Kempiä vastaan, mikä voisi vaikeuttaa republikaanikuvernöörin voittoa osavaltiossa. Trump on aiemmin sanonut näkevänsä mieluummin demokraatin Georgian kuvernöörinä kuin Kempin.