Kommentti: Erdoganin kaavailema sotaretki miinoittaisi lisää Suomen Nato-tietä

Turkin sota Syyriassa asettaisi Suomen ja Ruotsin kestämättömään tilanteeseen, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Sotaisat ajat suosivat häikäilemättömiä ja brutaaleja luonteita. Ajat ovat sotaisia. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on häikäilemätön ja brutaali.

Erdogan uhkaa nyt sotaretkellä, joka voisi entisestään mutkistaa kovaa peliä Turkin sekä Suomen ja Ruotsin kesken. Siinä on panoksena Suomen ja Ruotsin pääsy Naton turvaan Venäjän uhalta.

Keskiviikkona Suomen ja Ruotsin edustajien on määrä matkata Ankaraan. He etsivät sovintoa, jotta Turkki sallisi Nato-prosessin jatkamisen.

Erdogan katsoo, että nyt vasta onkin aika testata mahdollisia uusia puolustusliittokumppaneita.

Maanantaina Erdogan ilmoitti Turkin aloittavan pian sotilaallisia operaatiota etelärajallaan. Niiden ykköskohteena pidetään kurdien YPG-taistelijoita. Turkin mielestä he ovat yhtä kuin PKK-järjestö, jota vastaan maa on taistellut vuosikymmeniä.

Erdogan haluaa luoda puskurivyöhykkeitä. Niitä hänellä on jo ennestään. Tämä on kiusallista länsimaille. Terroristijärjestö Isisin vastaisen sodan aikana kurdien johtamat taistelijat muodostivat Yhdysvaltain johtaman liittouman jalkaväen. Ilman heitä lännen sotilaiden veri olisi virrannut Syyriassa.

Erdogan on selvästi sitä mieltä, että kurditaistelijat ovat Isisiä isompi uhka. Tässä hänellä on Turkin kansassa ymmärtäjiä, mihin on syynä PKK:n pitkä ja verinen kapina maassa.

Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump antoi periksi Erdoganille ja päästi turkkilaiset kurdien kimppuun Syyrian rajalla. Nyt Erdogan haluaa enemmän, mikä kasvattaisi lännen häpeää kurdiliittolaisten pettämisestä.

Turkin toimet pakottavat kurdeja yhteistyöhön Syyrian diktaattorin Bashar al-Assadin ja hänen kauttaan Venäjän kanssa. Tämä ei todellakaan ole lännen toive.

Turkin liittolaisina taistelevia syyrialaisia asemiehiä vuonna 2018. Tuolloin he valtasivat Turkin armeijan apuna kurdien hallitsemia raja-alueita.

Syyrian kurdien kannalta olisi parasta, jos Erdogan haluaisi vain hiukan kiusata lisää Suomea ja Ruotsia. Maat ovat asettaneet Turkille asevientikieltoja, joista Erdogan haluaa eroon jo ihan periaatteenkin vuoksi.

Niiden purkaminen olisi häpeällistä, jos Turkin armeija samaan aikaan rymistelisi Syyriassa. Niin olisi tietysti myös Turkin terroristeiksi väittämien kansalaistensa lähettäminen tuomiolle hatarien todisteiden pohjalta. Sitä Turkki haluaa ennen kaikkea Ruotsilta.

Kurdien kannalta isompi ongelma on, jos Erdogan on päättänyt ratkaista ongelmansa Syyrian rajalla nyt kerralla. Venäjän sota Ukrainassa vie maailman huomiota.

Turkki on maantieteellisesti tärkeässä paikassa, kun Nato-maat haluavat auttaa Ukrainaa. Se lisää Erdoganin pelimerkkejä rutkasti.

Pohjolassa ollaan valmiiksi tuskastuneita Turkkiin. Raaka sotaretki herättäisi nyt täällä tavallista enemmän protesteja. Mielenosoituksia nähtäisiin Helsingissä ja Tukholmassa. Maan paossa elävien kurdien lisäksi niihin osallistuisi samoja ihmisiä, jotka ovat marssineet Venäjän Ukrainan sotaa vastaan.

Erdogan pitäisi tätä vain Suomen ja Ruotsin hallitusten heikkoutena.

Hän vääntäisi ruuviaan kireämmälle.