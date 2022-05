Ukrainan sodan luonne muuttui – ”kuolettavin länsiapu” tuo Ukrainalle tärkeän edun

M777-haupitsi on raskainta sotakalustoa, jonka Ukraina on toistaiseksi saanut. Uudet tykit ovat jo maastossa Donbasissa, jossa käydään nyt hirvittävää tykistötaistoa.

Ukrainan sotaa on viime viikkoina leimannut niin voimakas tykistön käyttö, että sodan tämänhetkistä vaihetta on kutsuttu jopa tykistösodaksi.

Venäjä on Itä-Ukrainan rintamalinjoilla Donbasissa käyttänyt epäsuoraa tulta, eli tykistön, kranaatinheittimien, telatykkien ja raketinheittimien tulitusta heikentääkseen Ukrainan armeijan asemia jalkaväen ja panssarien hyökkäysten edellä.

Raketinheittimen ammuksen jäänteet lojuivat maassa tuhotun talon vieressä Kutuzivkan kylässä Harkovan lähellä. Asukkaiden mukaan vetäytyvät venäläiset kohdistivat kylään rajua tykistötulta.

Se on osaltaan auttanut Venäjää hitaasti mutta vääjäämättömästi valtaamaan lisää alueita.

Takaiskujakin on tullut, kun Ukrainan tykistö on näyttänyt omia taitojaan. Esimerkkinä tästä on laajaa kansainvälistä huomiota saanut venäläispataljoonien tuhoaminen Siverskyi Donets -joella Bilohorivkan kylän lähellä toissa viikolla.

Lue lisää: Ukraina tuhosi jokea ylittäneen pataljoonan – epäillään jopa sodan pahimmaksi venäläistappioksi

Pohjoisempana Harkovan lähellä Ukraina puolestaan on saanut tuntumaa venäläisten vetäytymistaktiikasta, kun taakse jääneisiin kyliin on satanut yhä kranaatteja ja raketteja asukkaiden kauhuksi.

Lue lisää: IS Ukrainassa: Tällaiseen kuntoon venäläiset jättivät valtaamansa kylän

Kaukaa ammuttu murhaava tykkituli on tuottanut Venäjän kannalta tulosta, ja Ukraina on myöntänyt raskaat miehistötappiot. Presidentti Volodymyr Zelenskyi paljasti äskettäin, että ukrainalaissotilaita on kuollut 50–100 päivittäin. Se on paljon, kun rintamalinjat eivät samaan aikaan ole merkittävästi liikkuneet.

Myös Venäjän tappiot arvioidaan suuriksi. Käynnissä on kaikesta päätellen hirvittävä raskaiden aseiden mittelö ennen seuraavaa suurta käännettä sodassa.

Ukrainan armeijan telatykki laukaisi ammuksensa Donbasin alueella.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri, kapteeni Antti Pihlajamaa luonnehtii tämänkaltaista sodankäyntiä kulutussodaksi.

– Sillä pyritään aiheuttamaan mahdollisimman paljon tappioita ja murentamaan puolustustahtoa, että pystyttäisiin etenemään. Alueita näin ei vallata, vaan se vaatii jossain vaiheessa myös joukkojen liikettä.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa kertoo, että Ukrainassa käynnissä on nyt kulutussota.

Pihlajamaan mukaan Venäjä sotii nyt enemmän omien oppiensa mukaan, ja siihen kuuluu yleisesti massamainen tykistön käyttö hyökkäysten tukemiseen.

– Tässä ei sinänsä ole mitään erikoista. Erikoista on oikeastaan se, että he eivät sodan alkuvaiheessa toimineet näin.

Venäjällä on tällaisessakin sodankäynnissä etulyöntiasema kaluston suhteen: maan tykistö on määrällisesti maailman suurimpia.

Ennen sotaa Venäjällä arvioitiin olevan käyttökelpoista tykistöä yli 6 000 aseen verran ja varastoissa vielä kaksinkertainen määrä lisää.

Ukraina ei jää kauas, sillä myös sillä on arvioitu olleen noin 2–3 000 tykistöön kuuluvaa asetta.

Antti Pihlajamaan mukaan Venäjä luottaa sotatoimissaan pääasiassa yhä vanhaan, jo Neuvostoliiton ajoilta peräisin olevaan kalustoon, ja maalla on niihin runsaasti ampumatarvikkeita. Venäjällä on käytössään myös paljon telatykistöä.

Periaatteessa näitä samoja aseita löytyy myös Ukrainan puolelta, vain vähemmän.

Venäjällä on myös erikoistykistöä, kuten valtavia yli 200-millisiä telatykkejä, joiden läpäisykyky linnoitettuihin asemiin on parempi.

Nyt sotatantereelle on saapunut kuitenkin myös Ukrainan uusi apu, ensimmäinen erä maan kaipaamasta raskaasta sotakalustosta, jota se on anellut länsimailta sodan alusta lähtien.

Kyseessä on brittiläisvalmisteinen M777-haupitsi, joita Yhdysvallat on lähettänyt Ukrainaan 90 kappaletta. Kanadan ja Australian lisäavulla Ukrainalla on kasassa yhteensä 100 tällaista tykkiä – ja Yhdysvallat on luvannut toimittaa niitä lisää.

Yhdysvaltain merijalkaväelle kuuluvia M777-haupitseja lastattiin kuljetuskoneeseen lentotukikohdassa Kaliforniassa 22. huhtikuuta, kun niiden matka kohti Ukrainaa alkoi. Yhdysvallat on ensimmäisten 90 haupitsin lisäksi luvannut lisää.

Asetta on kuvailtu ”kuolettavimmaksi länsiavuksi” toistaiseksi, ja se tuokin merkittävän lisäedun kulutussotaan.

– Ukrainalaiset alkavat yltää kauemmaksi kuin venäläiset. Se tarkoittaa sitä, että he pystyvät operoimaan ilman vastatykistötulen uhkaa, kommentoi Reutersin haastattelema puolalaisen Rochan Consultingin asiantuntija Konrad Muzyka viime viikolla.

– En tarkoita, etteikö venäläisillä olisi yhä ylivoima tykistön määrän suhteen, mutta en ole niin varma sen laadusta. Tämä on tykistösotaa, hän täydensi.

Yksinkertaistettuna kyse on siis siitä, että uusilla tykeillä Ukrainan armeija pystyy tuhoamaan venäläiskohteita tarkasti jopa 30-40 kilometrin päästä ilman että Venäjä pystyy omalla tykistöllään yltämään Ukrainan tykistöasemiin.

Ukrainalle luvattu toinen länsiapu on ranskalainen Caesar-tykki, joka liikkuu kuljetusauton lavalla. Aseen käyttöönottoon on vielä matkaa, sillä ukrainalaismiehistö pitää kouluttaa ampumaan sillä.

Venäjän raskaiden raketinheittimien tulitus on niin epätarkkaa, että niillä ukrainalaisaseita pystyy ainoastaan häiritsemään.

M777:n lisäksi Ranska on luvannut Ukrainalle tehokkaita 155-millisiä Caesar-tykkejä, jotka kulkevat vetoautonsa lavalla ja välttelevät näin vihollisen iskuja.

Ukraina pystyy muodostamaan uusilla M777-tykeillä arviolta 5–7 uutta tykistön tuliyksikköä, patteristoa, riippuen kuinka monta tykkiä yhteen sellaiseen halutaan.

– Se ei kata kaikkia suuntia, joissa sotaa tällä hetkellä käydään. Niistä on hyötyä, mutta Ukraina joutuu harkitsemaan minne ne sijoitetaan, Antti Pihlajamaa arvioi.

M777:n käyttöönoton jälkeen siitä on levitetty sosiaalisessa mediassa julkisuuteen useita videoita. Yhdessä niistä Ukrainan M777-tykit joutuvat asemassaan mitä ilmeisimmin Venäjän lennokki-iskun kohteeksi.

Ensin tykin lähellä räjähtää. Kun tykit vedetään kiireesti metsän suojaan, päälle sataa raketinheittimien tulta. Tiedossa ei ole miten tykeille kävi.

Juuri tällaista kissa-hiiri-leikkiä on Itä-Ukrainan pelloilla ja niitä reunustavissa metsissä tällä hetkellä käytävä tykistösota.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemalla videolla näkyy mitä ilmeisimmin isku Ukrainan uusia M777-tykkejä vastaan.

Sekä Ukraina että Venäjä pyrkivät paikantamaan toistensa tärkeitä kohteita maastotiedustelulla tai lennokeilla. Sitten niihin tilataan tykistöisku.

Saman tien käytössä olevat vastatykistötutkat alkavat etsiä mistä tulitus tulee, jotta vastustajan raskas aseistus saataisiin pois pelistä. Ne puolestaan pyrkivät nopeasti piiloon iskuilta.

Tässä astuu mukaan kuvaan M777-haupitsin tärkein etu: se on isoksi kenttätykiksi poikkeuksellisen kevyt ja helposti liikuteltava. Siihen mennessä kun vihollinen on paikantanut tykin ja siihen on suunnattu vastaisku, M777 on todennäköisesti jo vaihtanut paikkaa.

Amerikkalaislehti New York Times pääsi viime sunnuntaina ensimmäisenä länsimediana tutustumaan yhden ukrainalaisyksikön toimintaan Pokrovskissa Donetskin alueella.

– Tämä ase vie meidät lähemmäs voittoa. Jokaisella nykyaikaisella täsmäaseella olemme lähempänä voittoa, vakuutti Ukrainan 55. tykistöprikaatin komentaja, eversti Roman Katshur haastattelussa.

Ukrainan tykistökalustoa oli naamioitu maastoon Donbasin alueella viime viikolla.

Samalla kävi kuitenkin ilmi, että vasta tusinan verran Ukrainan saamia tykkejä on käytössä, koska miehistöjen koulutus on kesken. Täysi valmius sadan tykin käyttöön saavutetaan parin seuraavan viikon aikana.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan karu totuus on, että määrällisellä ylivoimallaan Venäjä todennäköisesti on vahvoilla tykistöjen taistelussa jatkossakin.

– Tykistössä on ennen kaikkea kyse määrästä. Venäjällä on yksi suurimmista tykistöarmeijoista, kommentoi CNA-tutkimuslaitoksen Venäjä-asiantuntija Michael Kofman New York Timesille.

Kofman oli myös pessimistinen sen suhteen, että aluemenetyksiä viime päivinä kokenut Ukraina kykenisi nopeasti vastaamaan tilanteeseen.

– On erikoista, kun jotkut näyttävät uskovan, että Ukrainan joukot voivat kokea tällaisia tappioita ja olla sitten heti valmiita vastahyökkäyksiin.