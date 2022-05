Kolme kuukautta kestäneen sodan aikana on todistettu sankaruutta ja koskettavia ihmiskohtaloita.

Ukrainan sota on kestänyt nyt tasan kolme kuukautta. Sota alkoi varhain 24. helmikuuta aamulla Venäjän hyökätessä maahan useasta suunnasta.

Sodan aikana useiden tavallisten ihmisten tarinat ovat nousseet uutisotsikoihin maailmalla.

IS selvitti, mitä heille tapahtui.

Olena Kurilo

Sodan ensimmäisenä päivänä maailmalle lähti leviämään kuva haavoittuneesta naisesta, joka oli täpärästi pelastunut ohjusiskusta Harkovan itäpuolella. Nainen tunnistettiin Olena Kuriloksi, 52-vuotiaaksi opettajaksi.

– En koskaan uskonut, että tällaista voisi tapahtua. En koskaan uskonut, että näin todella tapahtuisi tämän elämän aikana, hän sanoi poistuessaan paikallisesta sairaalasta saamansa hoidon jälkeen.

Kurilon vammojen kerrottiin aiheutuneen rikkoutuneista ikkunoista kasvoille lentäneistä lasinsiruista.

– Sillä hetkellä onnistuin vain ajattelemaan, että en ole valmis kuolemaan. Olin shokissa, en tuntenut kipua.

Brittilehti Mirror uutisoi maaliskuussa, että Kurilo oli tyttärensä kanssa lähtenyt Puolaan saamaan hoitoa. Opettajan mies jäi kuitenkin Ukrainaan, sillä Ukraina on kieltänyt kaikkia 18–60-vuotiaita miehiä poistumasta maasta.

Daily Mail uutisoi 2. huhtikuuta, että Kurilo oli paennut Ukrainasta lehden toimittajien avulla. Kurilo oli viety Katowiceen Puolassa, jossa hän kävi silmäleikkauksessa.

Kurilo oli menettänyt näkönsä oikeasta silmästään. Leikkauksen jälkeen Kurilo näki oikealla silmällään noin 30-prosenttisesti. Edessä oli kuitenkin viikkojen toipuminen ja vielä uusi operaatio.

– Kun kirurgi otti lasia silmäluomeni alta, kuulin sirpaleiden putoavan metallilautaselle alapuolella, Kurilo muisteli leikkausta.

– Halusin itkeä, mutta olen ukrainalainen ja olen vahva luonteeltani. Koko leikkauksen ajan ajattelin, että minusta oli tullut toivon symboli niin monelle ihmiselle eikä minulla ole siksi oikeutta olla heikko ja se antoi minulle voimia.

Kiovan aave

Jo Ukrainan sodan alkuvaiheessa lähti leviämään myytti ”Kiovan aaveesta” – hävittäjä-ässästä, joka oli pudottanut kymmeniä venäläiskoneita.

Tarinaan liittyi paljon epäselvyyksiä. Esimerkiksi yksi ”Kiovan aaveesta” julkaistu video paljastuikin videopelistä otetuksi.

Huhtikuun lopussa brittilehti The Times uutisoi, että Kiovan aave oli 29-vuotias Stepan Tarabalka, joka oli kuollut taistelussa maaliskuussa.

Ukrainan ilmavoimat kuitenkin kiisti lehden tiedot ja sanoi.

– Tiedot Kiovan aaveen kuolemasta eivät pidä paikkaansa. Kiovan aave on elossa. Se ilmentää Kiovan aluetta menestyksellä puolustavan taktisen ilmailuprikaatin äärimmäisen taitavien lentäjien kollektiivista henkeä, ilmavoimat tiedotti Twitterissä.

Maaliskuussa taisteluissa menehtynyttä 29-vuotiasta Stepan Tarabalkaa pidetään ”kiovan aaveena”

Stepan Tarabalka oli kuitenkin oikea henkilö. Ukrainan puolustusministeriö kertoi hänen kuolleen ilmataistelussa 13. maaliskuuta. Hänelle myönnettiin postuumisti sankarin arvonimi.

Roman Hrybov

Sodan alkuvaiheessa levisi ääninauha, jossa kuului radiokeskustelu venäläisen meriupseerin ja Ukrainalle kuuluvan Zmiinyin saaren eli Käärmesaaren merivartioaseman ukrainalaissotilaiden välillä.

– Tämä on Venäjän sota-alus. Ehdotan, että laskette aseenne ja antaudutte, jotta vältetään verenvuotoa ja turhaa mieshukkaa. Muutoin teitä pommitetaan, venäläisupseeri sanoi merivoimien radiokanavalla.

– Venäläinen sota-alus, painu v***uun, ukrainalaissotilas vastasi.

Ensin kerrottiin, että venäläiset olisivat tuhonneet tämän jälkeen merivartioaseman miehistöineen. Myöhemmin kerrottiin, että ukrainalaissotilaat olisivat päätyneet sotavangeiksi.

Maaliskuun lopussa Ukrainan puolustusministeriö kertoi, että Käärmesaaren sotavangeiksi joutuneet sotilaat olivat päässeet palaamaan Ukrainaan vankienvaihdon yhteydessä. Tuolloin myös nimettiin kuuluisan, kirosanan siivittämän lausahduksen sanonut mies: Roman Hrybov.

Hrybov palkittiin Ukrainaan palattuaan. Hänen kerrottiin palanneen kotiseudulleen Tsherkasyn alueelle.

Hrybov kertoi toukokuun alussa ukrainalaismedialle, etteivät venäläiset tienneet, kuka oli lausunut viraalihitiksi ja ukrainalaisten vastarinnan symboliksi muodostuneen lauseen.

– Ja se oli hyvä niin, koska uskon, että minua olisi kohdeltu paljon huonommin siinä tapauksessa. En olisi päässyt enää kotiin, Hrybov sanoi Suspіlne Cherkasyn haastattelussa The New Voice of Ukraine -sivuston mukaan.

Hän kertoi, että merivartioaseman sotilaat huomasivat venäläisjoukoista, että sota oli todella alkanut. Pian heitä kehotettiinkin antautumaan tai heitä pommitettaisiin.

– Se oli hieman pelottavaa, mutta halusin antaa heille kunnollisen vastauksen. Jostain syystä tämä lause inspiroi ihmisiä ja siitä tuli sodan iskulause. Koska tämä lause piristi ihmisiä vähän, äitinikin tuli iloiseksi sitä, vaikka se ei ole kovin kiva lause. Mutta olenhan jo aikuinen, joten voin puhua niin.

Hrybov kertoi viettäneensä paluunsa jälkeen ensimmäisen kuukauden perheensä ja ystäviensä kanssa.

Marina Ovsjannikova

Maaliskuun puolivälissä Venäjän valtiollisella ykköskanavalla nähtiin ennennäkemätön mielenilmaus, kun kanavan työntekijä marssi suorassa lähetyksessä uutistenlukijan taakse käsissään paperi, jossa luki venäjäksi:

– Pysäyttäkää sota. Älkää uskoko propagandaa. Täällä teille valehdellaan.

Englanniksi paperilla luki vielä: ”Ei sotaa.”

Nainen oli toimittaja Marina Ovsjannikova.

– Se, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu on todellinen rikos, ja hyökkääjän roolissa on Venäjä. Vastuu tästä rikoksesta on yksinomaan yhden ihmisen hartioilla ja se henkilö on Vladimir Putin. Isäni on Ukrainasta ja äitini on Venäjältä ja eivät he olleet koskaan vihollisia, Ovsjannikova sanoi tempauksensa jälkeen.

Ovsjannikova kertoo työskennelleensä vuodesta 2003 tv-kanavalle, joka toistaa Kremlin propagandaa. Hänen tehtävänään oli etsiä kansainvälisestä mediasta uutisia ja kuvia, jotka esittäisivät länsimaat epäedullisessa valossa, Ovsjannikova kertoi Politicolle toukokuun alussa.

Työnkuvansa takia hän pääsi vapaasti näkemään, mitä länsimaissa uutisoitiin. Ristiriita Venäjän valtiollisen median kanssa oli suuri.

Ovsjannikovan mukaan tyytymättömyys kyti vuosien ajan, kunnes lopulta Venäjän hyökkäys Ukrainaan katkaisi kamelinselän.

Hän kertoo olleensa 14 tuntia kuulusteltavana temppunsa jälkeen, mutta selvisi monien mielestä jopa yllättäen vain sakoilla, ilman rikossyytettä.

Tämän takia Ovsjannikovaa on joissain yhteyksissä väitetty Kremlin kätyriksi. Ovsjannikova sanoo, että kyse on Kremlin juonesta ja, että päästämällä hänet vähän seurauksin hänen uskottavuutensa on kyseenalaistettu.

– Kreml on aika fiksu. He ovat ajatelleet tämän loppuun asti ja heillä on aika hyvä strategia: he yrittävät kaikin tavoin vähätellä minun toimintaani, nöyryyttää minua, mustamaalata minua, liata minut.

Ovsjannikova on saanut töitä saksalaisesta Die Welt -julkaisusta. Politicon haastattelun aikaan hän ei ollut enää Venäjällä, mutta hänen olinpaikastaan ei ole tietoa.

Jelena Osipova

Helmikuun lopulla levisi video, jossa Pietarin poliisi pidättää sotaa vastaan protestoineen iäkkään naisen. Nainen oli 76-vuotias Jelena Osipova, joka tunnetaan Meduzan mukaan myös ”Pietarin omanatuntona”.

Taiteilijanakin tunnettu Osipova meni 24. helmikuuta Pietarin keskustaan sotaa vastustavan kyltin kanssa. Hän kertoo monien vastaan tulleiden venäläisten kannustaneen häntä ja jakaneen hänen näkemyksensä. Poliisi kuitenkin otti hänet kiinni.

– Muutama toimittaja ehti juosta luokseni ja ottaa kuvia kiinniotostani. Ihmiset yrittivät tulla väliin, mutta pyysin, että he eivät tekisi niin – olin huolissani, että heidät vietäisiin pois. Poliisi laittoi minut autoon ja ajoi minut kotiin. He sanoivat lähtiessään, että minun tulisi pysyä poissa kaduilta, Osipova kertoi Meduzalle huhtikuussa.

Osipova jatkoi kuitenkin mielenosoituksia ja protestijulisteiden ja -kylttien maalaamista ja poliisi jatkoi hänen kiinniottojaan.

– Ajattelin aina Venäjän lintuna. Lintuna, joka haluaa rauhaa ja vapautta. Minun rakas, raukka Venäjä, et vaikuta koskaan pääsevän siihen, Osipova harmitteli.

Marianna Vyshymirska

Ukrainalainen kauneusbloggaaja Marianna Vyshymirska, jonka nimestä on käytetty myös muotoa Mariana Vishegirskaja, oli Mariupolissa synnytyssairaalassa, kun Venäjä iski sairaalaan.

Vyshymirska synnytti myöhemmin tyttövauvan, joka sai nimekseen Veronika.

Kuvat Vyshymirskasta levisivät ympäri maailman. Ne päätyivät myös Venäjän propagandaan.

Esimerkiksi Venäjän Lontoon-suurlähetystö väitti Twitterissä, että Vyshymirska oli näyttelijä ja, että hän olisi ollut todellisuudessa myös toinen kuviin tallentunut, raskaana ollut nainen, joka kannettiin paareilla synnytyssairaalasta. Todellisuudessa toinen nainen ja hänen lapsensa kuolivat.

– Sain uhkauksia, että he tulisivat ja löytäisivät minut, että minut tapettaisiin ja, että lapseni paloiteltaisiin, tuore äiti kuvaili saamiaan viestejä BBC:n haastattelussa viikko sitten.

Mariupolista Vyshymirska päätyi kotikaupunkiinsa, joka sijaitsee Venäjän tukemien separatistien hallinnoimalla alueella. BBC:n haastattelun aikaan läsnä on myös separatisteja tukeva bloggaaja, mutta Vyshymirska puhui ilman keskeytyksiä ja ennalta sovittuja ehtoja.

Hän kertoo, ettei ole miettinyt juuri tulevaisuutta.

– Tiedätkö, toistaiseksi en ajattele haaveitani tai tee suunnitelmia, koska emme voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Azovstalin puolustajat

Ukrainalaisten viimeinen linnake Mariupolissa oli Azovstalin tehdas. Siellä useat sadat ukrainalaiset taistelivat aina siihen asti, kunnes heidät määrättiin antautumaan.

– Ylempi sotilasjohto on antanut käskyn lopettaa kaupungin puolustaminen pelastaaksemme linnakkeen sotilaiden hengen, kertoi Azovstalin joukkojen komentaja, Azov-rykmentin everstiluutnantti Denis Prokopenko Telegram-videolla 20. toukokuuta.

Ukrainassa terästehtaalla olleista taistelijoista tuli nopeasti sankareita. Prokopenko, joka usein päivitti sosiaalista mediaa ja antoi lausuntoja taisteluista, oli yksi julkisuudessa näkyvimmistä hahmoista.

Helsingin Sanomien mukaan kolmekymppinen Prokopenko opetti ennen sotaa englantia Kiovassa.

Prokopenko lähti Venäjän vastaisiin taisteluihin, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä. Prokopenko kertoi Azovin rykmentin, joka on tunnettu myös Azovin pataljoonana, oman lehden haastattelussa vuonna 2015, että hänen karjalalainen isoisoisänsä taistellessaan talvisodassa ja ainoastaan Prokopenkon isoisä selvisi sodasta hengissä.

Prokopenko kuuluu Azovin pataljoonan perustajiin, minkä takia häntä on pidetty myös kiistanalaisena hahmona. Azovin pataljoonan juuret ovat vahvasti äärioikeistolaisessa ajattelussa ja toiminnassa ja sen symboliikkaan on kuulunut natsisymboleita. Pataljoona perustettiin vuonna 2014 Itä-Ukrainan sodan alettua.

Nykyään Azovin rykmentti on osa Ukrainan kansalliskaartia.

Muita julkisuudessa esillä olleita Azovstalin puolustajia ovat olleet myös esimerkiksi Sviatoslav Palamar ja Dmytro Orest Kozatskyi.

Palamarin on kerrottu olleen viimeisten joukossa poistumassa Azovstalista. Kozatskyi oli myös viimeisten joukossa. Hänen ottamat valokuvat tehtaassa olleista sotilasta ovat levinneet ympäri maailman.

Kaikkien uskotaan olevan Venäjän sotavankeina. Ukraina on sanonut, että Azovstalin sotavangit pyritään jossain vaiheessa vaihtamaan.