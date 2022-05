Vladimir Putin on kerännyt paljon vihamiehiä, ja hänen vainoharhaisuutensa takia salamurha olisi erittäin vaikea toteuttaa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov väitti Ukrainska Pravdan haastattelussa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi yritetty salamurhata Moskovassa noin kaksi kuukautta sitten.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo, että tällä haavaa väitettä sopii pitää huhuna.

– Se voi olla mahdollista tai täyttä huhua, vaikea arvioida. Mutta ei sitä täysin poissuljettuna voi pitää, kyllä Putinilla vihamiehiä riittää, hän sanoo.

Lassilan mukaan on selvää, että monilla olisi haluja päästä Putinista eroon. Toteutus olisi kuitenkin toinen seikka.

Budanovin väitteestä ei kuitenkaan käy ilmi, minkä tason salamurha-aikeesta puhutaan: oliko kyseessä ennemminkin suunnitelma vaiko konkreettinen yritys.

Joka tapauksessa yritys oli hänen mukaansa ”täydellisen epäonnistunut”.

Kreml ei ole tiedottanut vastaavasta tapauksesta. Lassila sanoo, että Kreml tuskin kommentoisi, oli tapaus totta tai ei.

– Kremlin toiminta on sellaista, että niissäkin tapauksissa, joissa se voisi käyttää asiaa ikään kuin pönkittämiseen, se sitä harvemmin tekee. Jos on uhkaava tilanne suhteessa Putiniin, ei niitä tuoda julki, Lassila sanoo.

Jussi Lassila on Venäjään ja muun muassa sen poliittiseen retoriikkaan ja viestintään erikoistunut vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.

Budanov väitti, että salamurha-aikeen takana olisi ollut joukko ”Kaukasian edustajia”.

– Se on aika iso alue. Tulee mieleen vaikka Tshetshenia, jossa on edelleen Tshetshenian sodasta katkeroituneita tahoja. Se on ihan mahdollinen suunta, Lassila sanoo.

Mustameri ja Kaspianmeri rajaavat suurta vuoristoista Kaukasiaa, joka jaetaan Pohjois- ja Etelä-Kaukasiaan. Pohjoisessa on monia Venäjän tasavaltoja, kuten verisistä sodista muistettu Tshetshenia, etelässä taas Armenia, Azerbaidzhan ja Georgia ja koko joukko alueita, joiden asema on kiistanalainen, kuten Vuoristo-Karabahin, Abhasian ja Etelä-Ossetian alueet.

– Toinen voi olla Georgia tai Ossetian alueet. Se on se ilmansuunta, josta löytyy paljon Venäjän tai Putinin vihaajia, Lassila sanoo.

Budanovin väitteet eivät juuri tarjoa kättä pidempää.

Kenraalimajuri Kyrylo Budanov nimitettiin Ukrainan sotilastiedustelun päälliköksi kesällä 2020. Hän on kommentoinut haastatteluissa niin Venäjän ja Ukrainan sotamenestystä kuin Vladimir Putinin terveydentilaa.

– Kyllä, me voimme täysin vahvistaa tämän tiedon. Hänellä on monia vakavia sairauksia, joista yksi on syöpä, Budanov sanoi Ukrainska Pravdalle.

– Mutta ei kannata toivoa, että Putin kuolisi huomenna. Hänellä on ainakin muutamia vuosia jäljellä. Pidätpä siitä tai et, se on totta, hän jatkoi.

Budanov ikään kuin pistää ilmenneet huhut äärimmilleen, Lassila sanoo.

– On paljon perusteita lähteä siitä, että kaikki ei ole kunnossa – mutta kuinka vahvistetusti voi sanoa, että se on juuri syöpä, on toinen asia.

Lassila painottaa, että Budanovin täytyy ymmärtää puhuvan sotaa käyvän valtion suulla ja hänen puheisiinsa suhtautua varauksella.

– Yritetään ikään kuin luoda omanlaista painetta Venäjän suuntaan, hän arvioi.

Ajatuksena on korostaa tyytymättömyyttä Venäjän hallinnon sisällä.

– Toki todisteiden mukaan tyytymättömyyttä on, huomioiden kaikennäköiset loikkaukset. Kyllä sitä on, mutta voidaanko vetää johtopäätös, että suunnitteilla on mitään vallankaappausta? Se on liian pitkälle menevää, Lassila sanoo.

Sky Newsin toukokuisessa haastattelussa kirjoitetaan Budanovin sanoneen, että vallankaappaus olisi jo meneillään Venäjällä.

Ukrainska Pravdalle antamassaan pitkässä haastattelussa Budanov kumoaa kansainvälisessä mediassa kiertävän sitaattinsa käynnissä olevasta vallankumouksesta.

Sen sijaan Budanov sanoo, että sota ja kiristynyt taloustilanne ovat lisänneet tavallisten ihmisten tyytymättömyyttä, ja helpoin tie pois tilanteesta olisi vaihtaa maan johtaja. Avoin vallankumous ei hänen mukaansa olisi mahdollinen, mutta varjoissa sellainen voitaisiin toteuttaa.

Ukrainska Pravda julkaisi maanantaina lyhyen uutisen Budanovin salamurhapuheista ja tiistaina Budanovin laajan erikoishaastattelun.

Vladimir Putin kertoo keskustelleensa Kuuban Fidel Castron kanssa salamurhayrityksistä. Kuva Havannasta vuodelta 2000.

Ajatus Putinin salamurhasta ei ole uusi.

Joidenkin tietojen mukaan Putin olisi yritetty tappaa ainakin viidesti.

Yhdysvaltalainen dokumentaristi Oliver Stone otti salamurhayritykset esille Putinia haastatellessaan dokumenttisarjaan The Putin Interviews (2017).

Stone sanoi tuolloin kuulleensa luotettavilta lähteiltä viidestä salamurhayrityksestä, eikä Putin kiistänyt tietoa.

– Ei niin paljon kuin (Fidel) Castrolla, jota olen haastatellut. Hänellä täytyi olla 50, Stone sanoi.

– Kyllä, olen puhunut siitä Castron kanssa. Ja hän sanoi minulle: ”Tiedätkö, miksi olen yhä elossa”. Kysyin häneltä, miksi. ”Koska minä aina järjestän turvallisuuteni henkilökohtaisesti”, Putin kertoi keskustelustaan Kuuban pitkäaikaisen presidentin kanssa.

– Minä teen omaa työtäni ja turvamiehet tekevät omaansa. He ovat onnistuneet tähän saakka varsin hyvin. Minä luotan heihin, Putin sanoo.

Jussi Lassilan mukaan Putinin varovaisuus, vainoharhaisuus ja suojelu ovat sillä tasolla, että salamurhayritys olisi äärimmäisen vaikeaa toteuttaa.

– Kyllä suunnitelmia varmasti on, vihamiehiä riittää. Aivan varmasti hänen asemassaan on selvää, että näitä on, mutta missä määrin aitoja yrityksiä tehdään, hän sanoo.

– Vuosi vuodelta Putinin julkisista esiintymisistä on tullut erittäin varovaisia. Puoli kaupunkia tyhjennetään, kun hän ilmestyy johonkin. Varmaan tätä (salamurhayrityksiä) silmällä pitäen, hänen omaa vainoharhaisuuttaan ja pelkoaan.

Jos salamurhayritys todella etenisi konkretian tasolle, nousisi esiin kysymys, miten yrittäjä on päässyt käsiksi tietoihin Putinin liikkeistä.

– Kuka siellä mahdollisesti on vuotanut tietoja hänen aikatauluistaan ja liikkumisistaan? Näitä tietoja varmaankin pyritään salaamaan loppuun saakka.

Sisäpiirin mahdollinen osallistuminen vallankaappausaikeisiin vie ajatukset nopeasti erilaisiin mahdollisiin Putinin vastaisiin salaliittoihin. Tällaiset ajatuskulut voivat tukea Ukrainan asemaa sodassa.

Lukuisat asiantuntijat ovat arvioineet Ukrainan olevan informaatiosodassa täysin niskan päällä.

Putin lähti Iraniin vuonna 2007, vaikka häneen kerrottiin kohdistuvan siellä salamurhasuunnitelmia. Kuvassa hän poseeraa Iranin silloisen presidentin Mahmoud Ahmadinejadin kanssa.

Venäjää 22 vuotta hallinneeseen Vladimir Putiniin väitetysti kohdistuneista salamurha-aikeista tiedetään vain vähän.

2000-luvun alussa terrori-iskuja tehtiin Venäjällä yleisesti paljon, Lassila sanoo.

– Tshetshenia kävi ikään kuin kostosotaa Venäjän toimista Tshetshenian sodissa. On selvää, että on pyritty siihen, että Putinistakin päästäisiin eroon.

Syyskuussa 2000 CNN kertoi, että Putin olisi aiottu tappaa Jaltalla entisten neuvostomaiden valtionpäiden kokouksessa. Suunnitelman takana oli Interfaxin mukaan muun muassa neljä tshetsheeniä.

Ensimmäisen vuoden presidentti Vladimir Putin vuonna 2000.

Ääriryhmät aikoivat venäläisviranomaisten mukaan siepata ja murhata Putinin Iranissa syksyllä 2007.

Monet lähteet kertoivat sala-ampujan valmistelleen Putinin ja Dmitri Medvedevin ampumista Kremlin ulkopuolelle presidentinvaalien jälkeen vuonna 2008, kertoo Reuters.

Venäjän ja Neuvostoliiton historiasta muistetaan muun muassa tsaari Aleksanteri II:n ja Nikolai II:n murhat sekä Vladimir Leniniin ja Leonid Brezhneviin kohdistuneet salamurhayritykset.

Putinin kaudelta muistetaan koko joukko toisinajattelijoiden salamurhia ja niiden yrityksiä. Muun muassa Anna Politkovskajan, Boris Nemtsovin ja Aleksei Navalnyin nimet ovat jääneet historiaan.

Pietarin kuuluisa Verikirkko on rakennettu paikalle, jossa tsaari Aleksander II päälle heitettiin pommi maaliskuussa 1881. Hän kuoli Talvipalatsiin päästyään.

Vaalien alla vuonna 2012 Venäjän viranomaiset tiedottivat Putiniin kohdistuneesta salamurhayrityksestä suhteellisen avoimesti.

Venäjän media kertoi tuolloin, että salamurhaa suunnitelleet islamistit olisivat aikoneet miinoittaa moskovalaista Kutuzovski prospektia, jota pitkin Putin ajaa päivittäin. Iskun oli määrä tapahtua, kun Putin oli valittu kolmannelle presidentinkaudelleen.

Arvostelijoiden mukaan salamurhasuunnitelman paljastamisen oli tarkoitus viedä huomiota Putinin vastaisilta mielenosoituksilta.

– Salamurhayritykset ovat diktaattorien suosikkitaktiikka, sanoi tuolloinen oppositiojohtaja Vladimir Ryzhkov Reutersin mukaan.

Venäjä pyysi tuolloin Ukrainaa luovuttamaan tshetsheenitaustaisen Adam Osmajevin, jonka Venäjä epäili salamurhan suunnittelijaksi. Osmajev oli pidätetty Ukrainan Odessassa. Ukraina sanoi, ettei miestä voida luovuttaa ennen kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin käsittelisi tapauksen. Hän istui ukrainalaisessa vankilassa kahden ja puolen vuoden tuomion ja pääsi vapaalle jalalle.

Syksyllä 2020 Osmajevin ajamaa autoa tulitettiin lähellä Kiovaa, ja hänen vaimonsa Amina Okujeva kuoli. Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoitti tuolloin, että Venäjän valtion uskottiin olevan teon takana.

Tshetsheenipariskunta oli ollut vapaaehtoisina Ukrainan armeijan joukoissa Itä-Ukrainan sodassa Donbasissa. Osmajev oli johtanut ulkomaisista vapaaehtoisista koostuvaa pataljoonaa ja Okujeva toiminut lääkintäjoukoissa.

Vuosi sitten Venäjän ja Ukrainan turvallisuuspalvelut väittivät, että Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan salamurhaa ja värivallankumousta olisi suunniteltu. Lukashenka väitti, että Yhdysvaltain korkein johto olisi hyväksynyt suunnitelman ja että yhdysvaltalaiset turvallisuuselimet olisivat olleet siinä mukana.

Budanov kertoo Ukrainska Pravdan haastattelussa myös arvionsa sodan päättymisestä. Hän uskoo sodan aktiivisen vaiheen olevan ohi vuoden loppuun mennessä. Hänen mukaansa tilanne muuttuu elokuussa, jolloin Ukrainan armeija voi ottaa käyttöön merkittävän määrän ulkomaisia aseita.

Hän uskoo sodan loppuvan Ukrainan voittoon, jonka osana miehittäjät poistuisivat Krimiltä ja muilta miehitetyiltä alueilta.

Budanov pitää mahdollisena, että sodan päätteeksi Venäjä jaettaisiin kahdeksi tai useammaksi itsenäiseksi valtioksi.

