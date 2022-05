Tuore tutkimus kertoo poikkeavuuksista sairaalaan joutuneiden koronapotilaiden sisäelimissä jopa kaksi kuukautta sairastumisen jälkeen.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin takia sairaalaan joutuneilla on havaittu vielä 28–60 päivää kotiutumisen jälkeen oireita liittyen keuhkoihin, munuaisiin ja sydämeen, tuoreessa tutkimuksessa on havaittu The Guardianin mukaan.

Nature Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan joka kahdeksannella oli sydänlihastulehdus ja koronavirustautiin sairastuneilla oli terveyteen liittyvä elämänlaatu heikompi kuin verrokkiryhmällä, jotka eivät olleet saaneet koronavirustartuntaa. Lisäksi koronavirustaudin sairastaneilla oli enemmän ahdistuneisuutta ja masennusta.

Tutkimuksen kohteena oli 159 koronan takia sairaalaan joutunutta henkilöä toukokuun 2020 ja maaliskuun 2021 välillä.

Reilun vuoden kestäneen seurantajakson aikana 24 koronapotilasta oli kuollut tai joutunut uudestaan sairaalaan. Verrokkiryhmässä vastaava luku oli kaksi. Koronapotilaista 108 henkilöä ohjattiin sairaalasta kotiutumisen jälkeen vielä erikoislääkärille, kun taas verrokkiryhmässä vastaava luku oli seitsemän.

Tutkijoiden mukaan pitkäkestoisten oireiden vakavuus näytti olevan yhteydessä siihen, kuinka vakava itse koronainfektio oli ollut.

– Jopa hyvässä kunnossa olevat, terveet yksilöt voivat saada vakavan koronavirustaudin ja tämän välttääkseen ihmisten tulisi ottaa rokote, tutkimusta vetäneen Glasgow’n yliopiston professori Colin Berry sanoo.