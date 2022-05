Ukrainan tiedustelupomon väite: Putin yritettiin salamurhata Ukrainan sodan alkuvaiheessa

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö on esittänyt aiemmin hurjia väitteitä myös Putinin terveydestä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin yritettiin salamurhata pian Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, väittää Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov.

Ukrainska Pravda-lehden haastatteleman Budanovin mukaan murhayritys Putinia vastaan olisi tehty noin kaksi kuukautta sitten. Lehti julkaisi haastattelusta otteen ja kertoo julkaisevansa koko haastattelun myöhemmin.

– Kerrotaan, että Kaukasuksen edustajat jopa hyökkäsivät hänen (Putinin) kimppuun ei kovin kauan aikaa sitten. Tämä ei ole julkista tietoa. (Murhayritys) epäonnistui täysin, mutta se todella tapahtui, Budanov sanoo.

Budanovin haastattelusta uutisoi muun muassa Sky News, joka kertoo, että ei ole kyennyt vahvistamaan väitteen todenperäisyyttä.

Budanov väitti Sky Newsin haastattelussa noin viikko sitten, että Putin sairastaa syöpää ja on muutoinkin sekä henkisesti että fyysisesti sairas. Venäjällä on Budanovin mukaan jo käynnissä vallankaappaus, jota on ”mahdoton pysäyttää”.

Lisäksi hän ennusti, että Ukrainan sodan käännekohta tulisi tapahtumaan elokuun lopulla. Suurin osa taisteluista päättyisi vuoden loppuun mennessä.

– Tulemme sen seurauksena kokoamaan ukrainalaiset voimat kaikilla alueilla, jotka olemme menettäneet, myös Donbasissa ja Krimillä, Budanov sanoi.

Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyiin on puolestaan kohdistunut useita murhayrityksiä sodan aikana, Ukrainan turvallisuusviranomaiset ovat kertoneet. Zelenskyin kerrottiin maaliskuun alussa selvinneen ainakin kolmesta salamurhayrityksestä.

Tietojen mukaan presidentin perässä olivat ainakin Wagner Groupin, eli Kremlin tukeman palkkasoturiarmeijan, palkkasoturit ja tshetsheenien erikoisjoukot.

Ukrainan turvallisuusviranomaiset kertoivat, että tiedot tshetsheenien murhayrityksestä olisivat presidentin turvallisuusjoukoille vuotaneet Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n agentit, jotka ovat vastustaneet hyökkäystä Ukrainaan.