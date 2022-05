Erdoganin mielestä Kreikan pääministeri on yrittänyt estää Yhdysvaltojen hävittäjäkaupan Turkin kanssa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on julistanut aloittavansa ”sotilaallisia operaatioita” maan etelärajoilla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Erdogan sanoi maanantaina, että operaatioiden avulla luodaan puskurivyöhykettä terroristisia uhkia vastaan. Presidentti puhui ”iskuista Turkkia vastaan” mutta ei eritellyt, miltä maa tarkalleen ottaen puolustautuu.

Operaatiot käynnistetään Erdoganin mukaan heti, kun sotilas-, tiedustelu- ja turvallisuusjoukot ovat saaneet valmistelunsa tehtyä.

Reutersin mukaan operaatio keskittyy todennäköisesti Syyrian pohjoisosiin, missä Turkki on aloittanut useita sotilasoperaatioita vuoden 2016 jälkeen kurdien YPG- ja PKK-järjestöjä vastaan.

Erdogan on vaatinut Suomea ja Ruotsia julistamaan YPG:n ja PKK:n terroristijärjestöiksi, jotta Turkki voisi hyväksyä maiden Nato-jäsenyyden.

Suomen ja Ruotsin Nato-kysymyksen tiimoilta Turkki on myös vaatinut, että Yhdysvallat myy sille F-16-hävittäjiä. Kaupan toteutuminen on ollut epävarmaa, eikä se ole saanut kongressin hyväksyntää.

Maanantaina Erdogan syytti Kreikan pääministeriä Kyriakos Mitsotakisia siitä, että tämä olisi yrittänyt estää F-16-kaupan vierailullaan Yhdysvalloissa. Erdogan sanoi, että hänelle Mitsotakis ”ei enää ole olemassa”.

– Olimme sopineet, että kolmansia maita ei sisällytetä meidän välisiin erimielisyyksiimme. Tästä huolimatta hän vieraili Yhdysvalloissa ja puhui kongressille varoittaen heitä antamasta F-16-hävittäjiä meille, Erdogan väitti tiedotustilaisuudessa.

– Häntä ei ole enää olemassa minulle. En koskaan suostu tapaamaan häntä. Jatkamme matkaamme kunnioitettavien poliitikkojen kanssa.

Mitsotakis tapasi viime viikolla Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja yhdysvaltalaisia virkamiehiä. Pääministerin mukaan Kreikka aloittaa F-35-hävittäjien ostoa edeltävät prosessit vuoteen 2030 mennessä.

Turkki on puolestaan aiemmin erotettu F-35-hävittäjäohjelmasta, koska maa osti Venäjältä S-400-puolustusjärjestelmän. Nyt Turkki haluaa Yhdysvalloilta lisää F-16-hävittäjiä, joita sillä on jo entuudestaan. Lisäksi se on vaatinut päästä takaisin F-35-ohjelmaan.

Nato-maat Turkki ja Kreikka ovat jo kauan riidelleet muun muassa merirajoistaan, ilmatilastaan ja Kyproksen jaosta pohjoiseen ja eteläiseen puoliskoon.

Erdoganin puheiden jälkeen Kreikan hallituksen tiedottaja Giannis Oikonomou vastasi, että Mitsotakis puolustaa Kreikan oikeuksia ja että maan ulkopolitiikka perustuu yhteistyöhön sen liittolaisten kanssa.

– Emme ryhdy vastaväittelyyn Turkin johdon kanssa. Meidän politiikkamme on periaatteiden politiikkaa, Oikonomou sanoi.