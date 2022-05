Nigerian Anambran osavaltion edustajainhuoneen jäsen Okechukwu Okoye katosi avustajineen 15. toukokuuta.

Nigerian poliisi kertoi sunnuntaina löytäneensä yli viikkoa aiemmin kadonneen poliitikon irtileikatun pään maan kaakkoisosissa sijaitsevassa Anambran osavaltiossa. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.

Anambran osavaltion edustajainhuoneen jäsen Okechukwu Okoye sekä hänen avustajansa katosivat 15. toukokuuta. Paikallisen median mukaan kaksikon sieppasi joukko tuntemattomia asemiehiä.

Lauantaina Okoyen pää löytyi Nnewin kaupungin eteläosissa sijaitsevasta puistosta.

– Kansanedustaja oli tapettu. Hänen päänsä löydettiin Nnobin tien varrelta. Epäiltyä ei ole toistaiseksi pidätettynä, kertoi osavaltion poliisin tiedottaja Tochukwu Ikenga Reutersille.

Anambran kuvernööri on luvannut 10 miljoonan Nigerian nairan (noin 22 500 euron) palkkion tiedoista, jotka johtavat Okoyen surmaajien kiinni saamiseen.

Anambran osavaltion suurin etninen ryhmä on igbot, joita on 15 prosenttia nigerialaisista. Nigerian kaakkoisosissa on ajettu alueen irtautumista muusta Nigeriasta, ja vaatimuksia on johtanut lailla kielletty nationalistinen IPOB-ryhmittymä.

IPOB pyrkii palauttamaan 1960-luvun lopulla lyhyen aikaa olemassa olleen Biafran tasavallan.

Nigerian hallitus on puolestaan syyttänyt separatisteja alueella viime aikoina nähdystä murhien ja sieppausten aallosta.

Aiemmin tässä kuussa asemiehet tappoivat naapuriosavaltio Imossa kaksi sotilasta sekä leikkasivat irti heidän päänsä. IPOB on kiistänyt Nigerian hallituksen väitteen, jonka mukaan se olisi ollut teon takana.