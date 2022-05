Eronnut venäläisdiplomaatti teilaa Putinin ja Lavrovin julkisessa kirjeessä: ”En kestä enää tätä järjetöntä häpeää”

Kansalaisjärjestö UN Watch rohkaisee myös muita venäläisdiplomaatteja eroamaan.

Venäjän YK-diplomaatti Boris Bondarev on eronnut tehtävästään, kertonut YK:n toimintaa tarkkaileva riippumaton kansalaisjärjestö UN Watch. Bondarevin eroamisesta uutisoi myös The Times.

Bondarev on toistaiseksi pitkäaikaisin venäläinen diplomaatti, joka on eronnut Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. UN Watchin johtaja Hillel Neuer on jakanut Twitterissä kuvakaappauksen kirjeestä, jonka kirjoittajaksi Bondarev on merkitty.

– Kutsumme nyt myös muita venäläisiä diplomaatteja maailmanlaajuisesti seuraamaan hänen (Bondarevin) esimerkkiä ja eroamaan, Neuer kirjoittaa.

Kirjoittaja toteaa englanniksi kirjoitetussa tekstissä, miten Venäjän presidentti Vladimir Putinin aloittama sota Ukrainassa on rikos paitsi ukrainalaisia, myös venäläisiä kohtaan.

– Olen nähnyt erilaisia käänteitä ulkopolitiikassa 20 vuoden diplomaattiurani aikana, mutta en ole koskaan hävennyt maatani niin paljon kuin 24. helmikuuta alkaen tänä vuonna, kirjoittaja viittaa Venäjän hyökkäyksen alkamispäivään.

Teksti jatkuu syyttämällä sodan aloittaneita ihmisiä vallanhimosta ja kuinka ”valheet ja ammattitaidottomuus” ovat lisääntyneet Venäjän ulkoministeriössä viimeisen 20 vuoden aikana. Ilmapiiri muistuttaa 30-luvun neuvostopropagandaa, kirjoittaja kuvailee.

Putinin lisäksi kirjoittaja mainitsee nimeltä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin, jota hän kutsuu esimerkiksi ”järjestelmän rappiosta”.

– (Lavrov) on 18 vuodessa muuttunut ammattimaisesta ja koulutetusta, kollegoiden arvostamasta intellektuellista henkilöksi, joka esittää jatkuvasti ristiriitaisia väitteitä ja uhkailee koko maailmaa (ja myös Venäjää) ydinaseilla!

Kirjoittaja ilmoittaa lopuksi, että ei voi enää jatkaa tehtävissään.

– Ministeriöstä on tullut kotini ja perheeni. Mutta en kestä enää tätä veristä ja järjetöntä häpeää, hän sanoo.

Maailman talousfoorumi WEF kokoontuu parhaillaan Davosissa Sveitsissä. Tapahtumaan ei ole kutsuttu Venäjän valtionjohtoa Ukrainan sodan vuoksi.

UN Watchin Neuer sanoo, että Bondarev pitäisi kutsua kokouksen puhujaksi. Hän kehottaa samalla Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa ja EU:ta luomaan järjestelmän, joka takaisi Venäjältä loikkaavien diplomaattien turvallisuuden, toimeentulon ja uudelleensijoittamisen.

