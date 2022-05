Onko apinarokosta syytä huolestua? 9 kysymystä ja vastausta uudesta vitsauksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalääkärin mukaan apinarokon tarttuminen ihmisestä toiseen on harvinaista.

Apinarokkoa on todettu toukokuun aikana useilla ihmisillä maissa, joissa tautia ei tavallisesti esiinny.

Euroopassa tautitapauksia on havaittu Britanniassa, Espanjassa, Portugalissa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Italiassa ja Ruotsissa. Sunnuntaina tapauksia havaittiin myös Itävallassa, Sveitsissä sekä Israelissa ja maanantaina Tanskassa sekä Skotlannissa.

Euroopan ulkopuolella tapauksia on raportoitu taudin tavallisen esiintymisalueen ulkopuolella Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi lauantaina, että vahvistettuja tapauksia on löytynyt 92 ja epäiltyjä tapauksia 28. Tapauksia on havaittu 16 maassa, joissa tautia ei tavallisesti ole. Ensimmäinen tapaus Euroopassa havaittiin Britanniassa 7. toukokuuta. WHO:n mukaan on odotettavissa, että tapauksia löytyy lisää.

Eniten tapauksia on havaittu Britanniassa, Portugalissa ja Espanjassa. Portugalissa raportoitiin maanantaina 14 uutta tartuntaa, mikä nosti maan kokonaistartuntamäärän 37:ään. Espanjassa puolestaan raportoitiin maanantaina neljä uutta tartuntaa. Maassa on nyt havaittu 34 apinarokkotartuntaa.

Ilta-Sanomat kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalääkäriltä Leif Lakomalta, mitä taudista tiedetään.

1. Mikä on apinarokko?

Apinarokko on infektiotauti, jonka aiheuttaa virus. Sitä on esiintynyt jo pitkään Länsi- ja Keski-Afrikassa pääasiassa eläimillä. Virus eristettiin ensimmäisen kerran 1950-luvulla. Tautia on esiintynyt Afrikassa ihmisillä 1970-luvulta lähtien.

2. Miten apinarokko leviää?

Apinarokko tarttuu ihmiseen tyypillisesti eläimestä. Lakoman mukaan tartunnan saanut on yleensä ollut kosketuksissa villieläimiin, lähinnä jyrsijöihin. Tauti on voinut tarttua esimerkiksi ruoanvalmistuksen yhteydessä tai muussa kontaktissa eläviin eläimiin. Ihmisestä toiseen tauti tarttuu Lakoman mukaan heikosti.

– Ihmisten välillä on ollut tartuntoja aiemminkin, mutta ne ovat hyvin harvinaisia, Lakoma sanoo.

Uutta tilanteessa onkin juuri se, että tauti on levinnyt nyt ihmisten välillä. Käytännössä kaikki tartunnat ovat liittyneet seksikontakteihin erityisesti miesten välillä.

Ihmisten välillä tauti tarttuu pääasiassa ruumiineritteiden kautta sekä kosketuksesta oireilevan ihmisen rakkuloihin. Myös pisaratartunta on mahdollinen pitkittyneessä kontaktissa.

Euroopassa on aiemmin havaittu yksittäisiä tapauksia. Tartuntoja on havaittu lähinnä matkailijoilta, jotka ovat palanneet Länsi-Afrikasta, erityisesti Nigeriasta.

3. Millaisia oireita rokko aiheuttaa?

Apinarokko aiheuttaa yleensä lähinnä lieviä oireita. Tauti paranee itsestään muutamassa viikossa. Lakoman mukaan taudin oireet ovat samankaltaisia kuin vesirokossa.

Apinarokko aiheuttaa ihottuman, joka alkaa yleensä kasvoista ja leviää muualle kehoon, esimerkiksi käsiin ja jalkoihin. Lakoman mukaan ihottuma on selkeää ja eroaa ihmisillä yleensä esiintyvistä ihottumista.

Toukokuussa ilmenneissä tapauksissa ihottumaa on voinut olla ainoastaan genitaalialueilla.

Ihottumaa voi edeltää muutaman päivän kuumeilu ja olon tuntuminen yleisesti sairaalta.

4. Miten vakavan taudin apinarokko aiheuttaa?

Apinarokko paranee yleensä itsestään muutamassa viikossa, eikä vaadi hoitoa, Lakoma sanoo.

Taudista on olemassa kaksi Länsi-Afrikan ja Keski-Afrikan muunnokset, joista jälkimmäinen aiheuttaa hieman vakavampaa tautia. Toukokuussa ilmenneet tartunnat ovat lievempää Länsi-Afrikan muunnosta.

Afrikassa on aiemmin raportoitu taudin aiheuttavan hieman vakavampaa taudinkuvaa pääasiassa pienillä lapsilla. Tämä voi Lakoman mukaan johtua osittain ihomuutosten tulehtumisesta ja huonoista mahdollisuuksista hoitaa näitä tulehduksia.

Lakoma toteaa taudin tartuntatavan olevan tällä hetkellä kuitenkin sellainen, että tartunnan saaneet ovat pääasiassa aikuisia miehiä.

WHO:n mukaan apinarokon kuolleisuusaste on ollut korkeimmillaan 11 prosenttia. Lukema on viime aikoina vakiintunut 3–6 prosentin tasolle. Tautiin on kuollut pääasiassa lapsia.

Lakoman mukaan ihmisillä, joilla on kehon vastustuskykyä heikentäviä sairauksia tai hoitoja, voi olla riski saada vakavampia oireita myös apinarokosta.

5. Miksi taudin nimi on apinarokko?

Apinarokko eristettiin ensimmäisen kerran apinalta, mistä se sai myös nimensä. Lakoma sanoo, että virus on Afrikassa kuitenkin tarttunut ihmiseen pääasiassa jyrsijöistä, ei niinkään apinoista.

6. Miksi tartunnat ovat liittyneet erityisesti miesten väliseen seksiin?

Lakoman mukaan tietoa siitä, miksi apinarokko on tarttunut erityisesti miesten välisissä seksikontakteissa ei ole. Hän sanoo, että esimerkiksi monet sukupuolitaudit tarttuvat miesten välisessä seksissä hieman herkemmin anatomisista syistä. Apinarokkoa ei ainakaan vielä luokitella sukupuolitaudiksi.

– Leviämiseen vaikuttaa enemmän seksikumppanien määrä kuin se, onko kyse miesten välisestä seksistä vai esimerkiksi miehen ja naisen välisestä seksistä.

Apinarokon aiheuttamaa ihottumaa ihmisen käsissä Kongon demokraattisessa tasavallassa.

7. Täytyykö olla huolissaan, että rokko leviäisi Suomeen?

Toistaiseksi Suomessa ei ole ilmennyt apinarokkotapauksia. Koska tautia on esiintynyt jo monissa Euroopan maissa, voi tapauksia ilmetä vielä myös Suomessa, Lakoma sanoo.

Lakoman mukaan väestölle ei ole kuitenkaan laajasti vaaraa, koska apinarokon leviämistapa on rajallinen ja tauti on pääasiassa lievä ja paranee itsestään.

– Syytä huoleen ei ole, mutta riskiryhmään kuuluvien kannattaa tiedostaa asia ja hakeutua testiin, jos oireita ilmenee. Riski voi olla suurempi ihmisillä, joilla on paljon satunnaisia seksikontakteja, erityisesti miesten välillä.

8. Miksi rokko on alkanut levitä Afrikan ulkopuolella?

Lakoman mukaan ei ole tarkkaa tietoa siitä, miksi apinarokko on lähtenyt nyt leviämään Afrikan ulkopuolelle. Hän sanoo, että kyse voi olla sattumasta.

– Se on voinut keksiä uuden tavan tarttua. Tarttuakseen rokko vaatii melko läheisen kontaktin.

Lakoman mukaan toistaiseksi ei ole tietoa siitä, että virus olisi muuntunut.

9. Onko rokkoon olemassa lääkettä?

Yleensä apinarokko ei vaadi hoitoa, Lakoma sanoo. Rokkoon ei ole juurikaan hoitokeinoja, eikä virusta vastaan ole kehitetty myöskään rokotetta.

Lakoman mukaan apinarokon sukulaistautiin isorokkoon kehitetty rokote suojaa jonkin verran myös apinarokolta.