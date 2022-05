Turkissa leviää nyt outoja valheita Suomesta

Turkin mediassa on levitetty viime aikoina erikoisia väitteitä Suomesta ja Ruotsista. Yksi väitteistä koskee muun muassa eduskunnan puhemiestä Matti Vanhasta.

Turkin mediassa on levitetty viime aikoina erikoisia väitteitä sen jälkeen, kun Suomi ja Ruotsi päättivät jättää Nato-hakemuksensa.

Väitteet saivat tuulta alleen etenkin loppuviikosta, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö kävi lauantaina puhelinkeskustelun Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa.

Suomen ja Ruotsin suhtautumisesta Turkin vaatimuksiin Nato-jäsenyyshakemuksen puoltamisen osalta uutisoi räikeimmin Yeni Safak -lehti. Lehti on tunnettu siitä, että se tukee konservatiivista Oikeus ja kehitys -puoluetta.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vanhempi tutkija Toni Alaranta mainitsee erikoisimpina uutisoinnin eduskunnan puhemiehestä Matti Vanhasesta sekä Ruotsin ulkoministeristä Ann Lindestä.

– Hyvä esimerkki on Yeni Safak -lehden tekemä juttu Matti Vanhasen Ylelle antamasta haastattelusta. Se oli käännetty tarkoituksella väärin niin, että terroristit olisivat Vanhasen mukaan suojelun tarpeessa olevia ihmisiä, Alaranta kertoo.

Lehden mukaan Vanhanen olisi sanonut, että Suomi ei voi luovuttaa terroristeja ja tämä olisi kuvaillut terroristeja viattomiksi ihmisiksi.

Puhemies Matti Vanhasen Ylelle antama haastattelu oli tutkijan mukaan käännetty Turkin mediassa tarkoituksella väärin.

– Ruotsin päästä ryöpytyksen keskiössä Turkin mediassa on ollut ulkoministeri Ann Linde, joka on edustanut Ruotsia parin viime vuoden aikana. Linde on nostettu esille muun muassa siksi, että hän on antanut lausuntoja Syyrian YPG-hallinnosta ja siitä, että miten ne ovat Ruotsin tukemia, legitiimejä toimijoita.

Turkissa ei ole vapaata lehdistöä. Alarannan mukaan päämedia, eli televisio ja printtilehdet ovat pitkälti presidentti Erdoganin ohjauksessa.

– Viime päivinä kummallisia uutisia on julkaistu varsinkin lehdissä, jotka myllyttävät presidentin sanomaa. Ne ovat vastaavia, tahallaan väärinymmärtämällä tehtyjä juttuja. Tämä on toistuva ilmiö. Aina, kun Turkin ulkopolitiikalle tulee vastustaja, niin lehdistö valjastetaan myllyttämään ja antamaan tästä negatiivista kuvaa, Alaranta kertoo.

Erdogan on syyttänyt Suomea ja Ruotsia siitä, etteivät maat hänen mielestään ole selkeästi asettautuneet vastustamaan terrorismia.

IS tutki myös muita Turkin mediassa julkaistuja juttuja viime päiviltä.

Esimerkiksi Yeni Safak -lehti on nostanut etusivuilleen varsin räikeästi Suomesta ja Ruotsista viime viikolla kirjoitetun kolumnin. Kirjoittajana on Süleyman Seyfi Ögün.

Kolumnin otsikon mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset tarjoavat Turkille ”kultaisen mahdollisuuden”. Kolumni väittää, että vanhana Nato-maana tunnettu Turkki on jäänyt Natossa ulkopuoliseksi ja maa on eristetty ja piiritetty.

– Otan riskin ja saatan kuulostaa vulgaarilta ja minua voidaan syyttää Venäjä-mieliseksi, mutta Turkin on otettava asiat omiin käsiinsä Venäjän suhteiden kautta, kirjoittaja esittää.

Kolumnin mukaan Turkki on saanut uuden mahdollisuuden, koska Suomi ja Ruotsi päättivät hakea Nato-jäsenyyttä. Tämä on Turkille hyödyllinen mahdollisuus, koska se voi käyttää asiassa veto-oikeuttaan.

– Nyt on aika laittaa maat maksamaan juonista, joita ne ovat punoneet Turkkia vastaan. Jos Turkki voi tehdä tämän, se muuttaa pelin suunnan. Jos Turkki tulee huijatuksi ja heittää pyyhkeen kehään erän puolivälissä, tämä kultainen mahdollisuus häviää savuna ilmaan.

Myös Daily Sabbah -lehteen kolumnin kirjoittanut Burhanettin Duran kritisoi Suomen ja Ruotsin toimintaa. Hän toimii muun muassa Ibn Haldun -yliopiston professorina ja kuuluu Turkin ulko- ja turvallisuuspoliittiseen neuvostoon.

– Siinä ei ole järkeä, että Suomen ja Ruotsin poliittinen johto pyysivät tukea jäsenyysprosessilleen Naton huomiota herättävimmältä jäseneltä. Suomen ja Ruotsin johdon olisi pitänyt matkustaa ensin Turkkiin ja suostutella Ankaraa olemaan käyttämättä veto-oikeuttaan, Duran kirjoittaa.

Näkemys on kummallinen, sillä sekä Suomen että Ruotsin poliittinen johto keskustelivat puhelimitse myös Turkin kanssa ennen Nato-hakemuksen jättämistä.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde ja Suomen Pekka Haavisto ovat pitäneet aktiivisesti yhteyttä Turkiin Nato-prosessin aikana.

Kolumnissa nostetaan jälleen esiin väitteet siitä, että Suomi ja Ruotsi tukisivat terrorismia.

– Muistutan kaikkia siitä, että demokraattisten maiden ja Nato-maiden tulee tukea terrorismin vastaista taistelua.

Kirjoittajan mukaan Turkki on pelkästään huolissaan maansa turvallisuudesta. Siksi se ei voi sallia Suomen ja Ruotsin helppoa pääsyä Natoon.

Virheelliset väitteet Turkin lehdistössä on huomattu myös Ruotsissa.

Tukholman yliopiston Turkin tutkimuksen keskuksen johtaja Paul T. Levin on oikonut Twitter-tilillään Turkin median väitteitä.

Lehdistössä on muun muassa väitetty, että Ruotsi olisi antanut 376 miljoonaa dollaria eli noin 352 miljoonaa euroa Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n Syyriassa toimivalle sisarjärjestö YPG:lle.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Tämä luku viittaa mitä luultavimmin siihen koko avustussummaan, mitä Ruotsi on Syyrialle myöntänyt vuosina 2016–2023. Osa tästä rahasta jopa menee Turkin kunnille, jotta ne pystyvät suoriutumaan pakolaisvirrasta, Levin kirjoittaa.

Turkin mediat ovat myös olettaneet, että jos PKK:n lippua saa Ruotsissa pitää esillä vapaasti, se tarkoittaisi, että Ruotsi tukisi PKK:ta. Lisäksi on kritisoitu sitä, ettei Ruotsin hallinto luovuta PKK:n epäiltyjä Turkkiin.

– Ruotsin sananvapaus sallii minkä tahansa lipun heiluttamisen, jos henkilöllä on mielenosoituslupa. Ainoa rajoitus koskee merkkiä tai lippua, joka voitaisiin katsoa kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Mitä tulee PKK:n epäiltyjen luovuttamiseen, Ruotsin hallinto ei yksin voi sellaista päätöstä tehdä. Asiasta päättää tuomioistuin, ei Ruotsin hallinto, Levin oikaisee.

Turkin mediat ovat toistuvasti korostaneet uutisissaan, ettei Erdoganin puhelu Niinistön kanssa ratkaissut kriisiä.

Alarannan mukaan Turkin päämediat olivat puhelusta kohtalaisen niukkasanaisia, vaikka Suomessa puhelusta uutisoitiin toiveikkaasti.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan Turkin mediassa oltiin niukkasanaisia Niinistön ja Erdoganin puhelusta.

– Uutisartikkeleissa referoitiin, mitä virallisesti oli lausuttu. Saattoi olla jatkokommenttia siitä, mitä Suomen ja Ruotsin pitäisi Turkin mielestä tehdä, että niillä olisi mahdollisuus edetä Nato-prosessissa.

Turkin mediat seurasivat myös presidentti Niinistön ja Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin Washingtoniin tekemää vierailua.

– Mediassa näkyi esimerkiksi paljon kuvia lehdistötilaisuuksista. Lisäksi oli mainintoja siitä, että Yhdysvallat puoltaa maiden Nato-jäsenyyttä ja on tukena prosessissa, Alaranta kertoo.

Alarannan mukaan Turkin lehdistö ”tylyttää” kuitenkin selvästi enemmän Ruotsia kuin Suomea.

– Yleensä menee niin, että Ruotsin mainitaan olevan liian lepsu terroristijärjestöjen suhteen. Sitten eritellään Ruotsin syntejä.

– Laajemmissa lehdistön analyyseissa Yhdysvallat on taustalla silmätikkuna, ei pelkästään Suomi ja Ruotsi. Turkilla on ongelma myös Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on osa laajempaa kuvaa, Alaranta pohtii.

Presidentti Niinistön ja pääministeri Anderssonin Washingtonin vierailu kiinnosti myös Turkissa.

Erdogan sanoi maanantaina 16. toukokuuta, ettei Turkki aio hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Erdogan syytti Suomea ja Ruotsia siitä, etteivät maat hänen mielestään ole selkeästi asettautuneet vastustamaan terrorismia.

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen kommentoi IS:lle tuolloin, että Turkin käsitys terrorismista on lavea. Terrorismikorttia käytetään Leinosen mukaan aina ja kaikkeen.

Terrorismi mainitaan toistuvasta Turkin mediassa artikkeleissa, jotka käsittelevät Suomea ja Ruotsia.

UPI:n Alaranta pitää selvänä Turkin median päämääriä.

– Pyritään perustelemaan omaa politiikkaa kansalaisille. Todennäköisesti nyt alkuun näkyy vahvana tämä myllytyskampanja Suomea ja Ruotsia kohtaan. Lisäksi käydään erikseen vielä laajemmin läpi kansallismielistä kenttää ja tehdään erilaisia kirjoituksia.

– Niissä ei välttämättä ole suoraan mustamaalaamista, mutta perustellaan sitä, miksi Turkin kannattaa käyttää veto-oikeuttaan Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa, Alaranta arvioi.

Turkin valtioneuvoston kokous on maanantaina. Siellä tärkein ajankohtainen asia on Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemus.

– Oletan, että lähipäivinä Turkin mediassa jatkuu sama kaava. Ilmoitetaan Turkin syyt ja vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä Suomelta ja Ruotsilta. Tämä on Suomen ja Ruotsin kannalta ikävä tilanne.

– En henkilökohtaisesti jaksa uskoa, että Suomi selviäisi tästä pelkillä Turkin välisillä neuvotteluilla. On niin paljon sellaista, mikä Turkkia närästää Yhdysvaltojen suuntaan, Alaranta arvioi.