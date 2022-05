Venäjä on saanut pieniä voittoja Itä-Ukrainassa – asiantuntija huomauttaa kahdesta asiasta: ”Osoittaa Venäjän heikkoutta”

Asiantuntijan mukaan, vaikka Venäjä saisikin haltuunsa Sjevjerodonetskin, on Venäjä joutunut jo luopumaan monista tavoitteistaan.

Venäjä jatkoi hyökkäyksiä Popasnan alueella Itä-Ukrainassa viime viikonloppuna ja on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa useissa kaupungin läheisissä kylissä. Samaan aikaan on uutisoitu paljon siitä, kuinka Venäjän kalusto ja miehistö ovat huvenneet.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri toteaa, ei usko, että kyse on Venäjän viimeisestä suurhyökkäyksestä vaan, että taistelut jatkuvat etenkin Itä-Ukrainassa toistaiseksi.

– Kyllä ne ovat ilmeisesti saaneet hieman menestystä aikaiseksi siellä Popasnan suunnalla. Siellä on reilu kuukausi väännetty. Lisäksi Harkovassa venäläiset näyttävät pystyneen työntämään ukrainalaisia vähän taaksepäin, Toveri toteaa.

Hänen mukaansa on kuitenkin hyvä muistaa kaksi asiaa.

– Ensinnäkin maaliskuussahan Venäjällä puhuttiin suuresta saarrosta, eli saarrettaisiin ukrainalaisjoukot Dnepr-joen rantoja myöten ja tuhotaan koko Ukrainan armeija. Huhtikuussa puhuttiin enää, että mennään tuosta Iziumin kohdalta ja nyt siitä, että otetaan Sjevjerodonetsk haltuun. Eli tavoitteet ovat pudonneet merkittävästi, mikä osoittaa pikemminkin Venäjän heikkoutta kuin vahvuutta, Toveri sanoo.

– Toiseksi Ukrainalla etuna on se, että siellä on reservissä taisteluista irti olevia joukkoja. Kun venäläisjoukot tunkeutuvat syvemmälle, siinä on aina riskinä, että sivustat aukeavat vastahyökkäyksille. Ukrainalaiset voivat vielä iskeä takaisin ja työntää venäläisiä takaisin. Eli tämä peli ei ole vielä pelattu.

Toverin mukaan vielä ei ole saatu viitteitä siitä, että Venäjä olisi pystynyt kokoamaan lisävoimaa. Hänen mukaansa joidenkin arvioiden mukaan Venäjä on menettänyt Ukrainan sodassa kolmanneksen kalustosta ja miehistöstä.

– Nyt, kun taisteluita käydään pienemmällä alueella, ollaan enemmän paikallaan ja tulitetaan raskaalla tykistöllä toista osapuolta, siinä venäläiset ovat vahvoilla. He ei eivät selkeästi osaa liikesodankäyntiä, mutta heillä on paljon tykistöä, joten tähän he pystyvät.

Toveri arvioi, että Venäjä pyrkii valtaamaan koko Luhanskin alueen. Ukraina pitää enää hallussaan lähinnä Sjevjerodonetskia ja Lysitshanskia. Viime päivinä Venäjä on keskittynyt etenkin Sjevjerodonetskiin.

– Näillä näkymin Venäjä voisi saada Luhansk oblastin haltuunsa, mikä on yksi heidän tavoite. Mutta ei tämä sodan ratkaisukohta ole vielä.

– Sanoisin, että kyse on enemmänkin osasta tätä sotaa. Sjevjerodonetskin menetys olisi sikäli menetys, että sitä on puolustettu pitkään, mutta se ei ole strategiselta tai henkiseltä merkitykseltään yhtä iso kuin Mariupol.

