Ukrainalaismies menetti säästönsä vakaaksi väitetyn kryptovaluutan romahdettua – ”En edes tiedä, miten tämä päättyy”

Mies kertoo sijoittaneensa perheen varat suojellakseen niitä Venäjän hyökkäyksen riskeiltä.

Lähes kaikki perheensä rahat terra-kryptovaluuttaan huhtikuussa sijoittanut ukrainalaismies on menettänyt lähes 9 500 euroa ”vakaavaluutaksi” luonnehditun terrausdin arvon romahdettua, brittilehti The Guardian kertoo.

– Seteleiden säilyttäminen oli mahdotonta ja vaarallista, Kiovassa asuva Juri Popovitsh sanoi.

Toisin kuin useimpien kryptovaluuttojen kohdalla niin kutsuttujen stablecoinien (vakaavaluuttojen) ostamista ei ole tarkoitettu riskisijoitukseksi.

Vakaavaluuttojen on nimensä mukaisesti tarkoitus olla vakaita valuuttoja, jotka on sidottu esimerkiksi dollariin. Wall Street Journalin mukaan niistä on tullut kahden edellisen vuoden aikana suosittuja niin ammatti- kuin piensijoittajien keskuudessa. Toukokuun puolivälissä sijoittajat olivat sijoittaneet vakaavaluuttoihin noin 180 miljardia dollaria.

– En ole keinottelija. Halusin vain säästää rahaa.

Terrausdin romahtaminen johti siihen, että sijoittajien luottamus muihin vakaina pidettyihin valuuttoihin horjui. Esimerkiksi Tether-vakaavaluutan arvo tippui alle dollariin, vaikka myös sen kuuluisi säilyttää arvonsa yhdessä dollarissa.

Rahojen menetys on vaikuttanut Popovitshin terveydentilaan.

– Lopetin nukkumisen normaalisti, laihduin neljä kiloa. Kärsin usein päänsärystä ja ahdistuksesta, hän sanoi.

– Vaimoni ei vieläkään tiedä tästä menetyksestä. En tiedä, miten kertoisin hänelle.

Guardianin näkemän kuvankaappauksen mukaan Popovitshin säästöt ovat nyt alle 500 dollaria.

– Tämä oli meille valtava summa, ja nykytilanteessa se on elintärkeä. Pelkään vaimoni ja oman terveyteni sekä suhteemme puolesta. En edes tiedä, miten tämä päättyy.

Wall Street Journalin mukaan ennen romahtamista eteläkorealaisen Do Kwonin vuonna 2020 kehittämään terrausd:hen oli sijoitettu 18 miljardia dollaria. Terraa ja muita vastaavia kryptovaluuttoja on syytetty Ponzi -pyramidihuijauksiksi.