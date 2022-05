Britannian puolustusministeriö arvioi, ettei BMPT-panssariajoneuvoilla tule olemaan merkittävää vaikutusta sodan kulkuun niiden vähäisen määrän vuoksi.

Venäjä on ottanut Itä-Ukrainassa käyttöön BMPT-panssariajoneuvoja valmistellessaan hyökkäystä Sjeverodonetskiin, Britannian puolustusministeriö kertoi sunnuntaina. Ajoneuvot tunnetaan myös ”Terminaattoreina”.

Venäjän valtiollisen uutistoimisto RIA:n sotilaslähteiden mukaan Ukrainaan on lähetetty BMPT-joukkue. Venäjällä uskotaan olevan Ukrainassa kymmenkunta BMPT-vaunua, jotka on rakennettu T-72-panssarivaunujen alustoille.

Business Insiderin mukaan BMPT-vaunut ovat raskaasti panssaroituja ja aseistettuja. Ne on suunniteltu antamaan tukea panssarivaunuille sekä puolustamaan niitä väijytyksiltä ja lähietäisyydeltä tapahtuvilta hyökkäyksiltä kaupunkiympäristöissä.

Britannian asevoimissa panssarivaunukomentajana toiminut Justin Crump arvioi Sky Newsille, että Terminaattorien lähettäminen Sjeverodonetskiin kertoo Venäjän päättäväisyydestä kaupunkiin hyökkäämisen suhteen. Hänen mukaansa BMPT:t ovat Venäjän armeijan ”lippulaivakalustoa”.

– Se on lempinimeltään Terminaattori – se on tankkien tukiajoneuvo. Se on suunniteltu tekemään jalkaväen työtä panssarivaunujen tukena. Se on siis panssarivaunu, jonka aseistus on suunniteltu tekemään vihollisen jalkaväestä selvää, Crump sanoi.

Terminaattoreissa on neljä panssarintorjuntaohjusta, kaksi 30-millimetristä konetykkiä, kaksi kranaatinheitintä ja konekivääri, brittilehti The Times raportoi. BMPT:n huippunopeus on noin 58 kilometriä tunnissa.

Venäläinen uutistoimisto Tass kertoi vuonna 2017, että ajoneuvo suunniteltiin Venäjän asevoimien Afganistanissa ja Tshetsheniassa keräämiin kokemuksiin nojaten.

– Panssarivaunujen tukitaisteluajoneuvo on yhtä hyvin suojattu kuin mikä tahansa muu panssarivaunu. Sen useilla asejärjestelmillä on paljon suurempi tulivoima ja ne pystyvät osumaan useisiin eri suunnissa oleviin kohteisiin samanaikaisesti, Venäläisen panssarivaunuvalmistaja UVZ:n päällystön edustaja kommentoi Terminaattoria Tassille.

RIA:n mukaan Terminaattoreita on käytetty aiemmin Venäjän taisteluoperaatioissa Syyriassa.

Venäjä on kärsinyt Ukrainassa suuria tappioita myös panssariajoneuvojen saralla. Maan arvioidaan menettäneen sodan aikana yli 600 panssarivaunua ja yli 350 rynnäkköpanssarivaunua.

Ukrainan saamien tarkkojen panssarin­torjuntaohjusten lisäksi vahinkoa ovat aiheuttaneet venäläisten panssarikuskien tekemät virheet, jotka ovat altistaneet vaunuja tykistötulelle. Lisäksi Venäjän komentajat ovat käyttäneet taisteluissa panssarikalustoa ilman ilmatukea tai jalkaväkeä.

Vaikka BMPT-vaunuja käytettäisiin oikein, on niiden määrä liian vähäinen Venäjän panssarivaunujen kattavaan puolustamiseen. Britannian puolustusministeriö arvioi, ettei niillä tule olemaan merkittävää vaikutusta sodan kulkuun.