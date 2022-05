Suomen talvisota rinnastetaan artikkelissa Ukrainan sotaan.

Brittilehti The Sun julkaisi artikkelin legendaarisesta suomalaisesta tarkka-ampujasta Simo Häyhästä (1905–2002). Lennokkain sanankääntein kirjoitetussa jutussa kerrataan Häyhän elämäntarinaa ja rinnastetaan Suomen talvisota Ukrainan sotaan.

Artikkelissa silmiinpistävää on avoin irvailu Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Teksti alkaa toteamuksella, kuinka Putin ei peittele haluaan palauttaa Venäjä ”Neuvostoliiton aikaiseksi supervallaksi”.

– Mutta yli vuosikymmen ennen hänen (Putinin) syntymäänsä hänen rakasta puna-armeijaansa terrorisoi yksittäinen tarkka-ampuja, jota kutsuttiin ”valkoiseksi kuolemaksi”, lehti kirjoittaa Häyhään viitaten.

The Sun -lehden artikkelissa Simo Häyhän teoista talvisodassa.

Artikkelissa kerrotaan, kuinka Häyhä ampui arviolta yli 500 vihollissotilasta talvisodassa. Suomen puolella kaatuneita oli noin 70 000, kun taas Neuvostoliiton tappiot olivat oli yli viisinkertaiset, noin 400 000.

– Vaikka hänen (Häyhän) tappolistansa on Suomessa ylpeydenaihe, Putin ei pelkää ärsyttää seuraavaa sukupolvea Häyhiä, The Sun toteaa.

Myös Suomen viimeaikaiseen päätökseen Nato-jäsenyyden hakemisesta viitataan ja kerrotaan Suomen hylänneen ”surullisenkuuluisan neutraalin asemansa” Venäjän uhkauksista huolimatta.

Ukrainan sodan on moneen otteeseen kuvailtu osoittaneen Venäjän armeijan heikkoudet. Vaikka Ukraina on Suomen tavoin miesvahvuudeltaan Venäjää heikompi, molempien taistelutaktiikka on osoittautunut Venäjän kannalta kuluttavaksi.

Kollaanjoen taistelut talvisodassa tekivät Simo Häyhästä maailman ehkä tunnetuimman tarkka-ampujan. Suuri tarina alkoi naapurin miehen kuolemasta.

Putin rinnastetaan The Sunin artikkelissa Neuvostoliiton diktaattoriin Josif Staliniin siinä, miten molemmat uskoivat saavuttavansa nopean voiton. Molempien heikko ymmärrys tilanteesta ja vastustajan kotikenttäetu osoittautui kuitenkin ratkaisevaksi, lehti kirjoittaa.

– Jos talvisodasta voidaan jotain päätellä, Ukrainan on yksinkertaisesti jatkettava taistelua säilyttääkseen itsenäisyytensä, kuten Suomikin tekee edelleen, artikkeli päättyy.