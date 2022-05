Venäjä hyökkää nyt rajusti Itä-Ukrainassa – asiantuntija: Ukraina voi olla raskaiden valintojen edessä

Itä-Ukrainassa taistellaan nyt isojen kaupunkien huoltoteiden hallinnasta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi luonnehti lauantai-illan videopuheessaan Itä-Ukrainan Donbasin tilannetta ”äärimmäisen vaikeaksi”. Venäjä on lisännyt hyökkäyksiään Slovjanskiin ja Severodonetskiin viime päivinä.

Ukrainan joukot ovat vaikeuksissa erityisesti Popasnan kaupungin suunnalla Luhanskin alueella. Kaupungin hallinnasta taisteltiin viikkoja. Toukokuun alussa venäläiset saivat Popasnan vallattua ja raivasivat ukrainalaiset pois esikaupunkialueilta.

Venäjän hyökkäykset Popasnassa ovat jatkuneet viikonloppuna, kertoo Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä asiantuntija Emil Kastehelmi. Venäläiset ovat onnistuneet hyökkäämään moneen kylään samaan aikaan, ja Popasnan suunnalle on siirretty uusia joukkoja.

– Tietojemme perusteella venäläiset ovat saaneet vakiinnutettua asemiaan useissa (Popasnaa) ympäröivissä kylissä. Venäjä ei ole kyennyt tekemään monen kilometrin syviä puskuja parin päivän sisällä, kuten ei yleensäkään sodan aikana, Kastehelmi sanoo.

Venäläisten eteneminen Popasnassa uhkaa merkittävästi Bakhmut-Lysitshanskin moottoritietä. Tie on yksi Ukrainan keskeisimmistä huoltoteistä ja se vie Lysitshanskin ja Severodonetskin kaupunkeihin maan itäisimmässä kolkassa.

Venäläiset ovat päässeet asemiin, joissa ne Kastehelmen tietojen mukaan ovat tulittaneet tietä epäsuorasti tykistöllä tai raketeilla.

– Ilmeisesti venäläiset maavoimat eivät ole saavuttaneet sellaisia asemia, että pystyisivät sen katkaisemaan. He lähestyvät samaan aikaan Ukrainan itäisimmän päädyn huoltotietä, eikä siellä ole ilmeisesti siviileillä enää turvallista ajaa.

Ukrainalaiset kontrolloivat Luhanskin alueella enää lähinnä Severodonetskia ja Lysitshanskia. Jos ne kaatuvat, on Ukrainan hallussa enää muutamia kyliä.

Severodonetskin esikaupunkialueilla käydään jo taisteluita, Kastehelmi kertoo. Kaupungissa on räjähtänyt siltoja, mikä on huolestuttavaa Ukrainan joukkojen mahdollisen perääntymisen kannalta.

CNN:n mukaan venäläiset ovat tuhonneet Sjeverodonetskin ja Lysytshanskin välisen sillan sunnuntaina, ilmeisenä tarkoituksenaan eristää ja vallata Sjeverdonetskin kaupunki.

Luhanskin alueen kuvernööri on sanonut Serhi Haidai Telegram-viestipalvelussa, ettei Sjeverodonetskia ole vielä täysin saarrettu.

– Saattaa olla, että siellä on enää yksi keskeinen silta käytössä, mitä ukrainalaiset voivat käyttää siirtääkseen raskaampaa kalustoa. Vaarana on, että ukrainalaiset joutuisivat pääsemään joen yli turvaan millä keinolla hyvänsä, jos eivät onnistu kasaamaan ponttonisiltoja, Kastehelmi arvioi.

Tällä hetkellä on Kastehelmen mukaan epäselvää, miten hyvin Venäjä pystyy pitämään kiinni nyt saavutetuista asemista Itä-Ukrainassa. Venäjällä on selkeä pyrkimys saada Ukrainan hallussa olevat alueet joko kaatumaan, motitettua tai ylipäätään kohdistaa niihin vahvaa häirintää.

Ukrainalaiset tulevat tuskin luopumaan alueistaan ainakaan muutaman päivän sisään. Mikäli Venäjän puskua Popasnan suuntaan ei saada pysähtymään, Ukraina joutuu pian arvioimaan riskejä, jos alueelle jää suuri määrä Ukrainan joukkoja.

– Huoltoteitä alkaa olla uhattuna. Tiet ovat kaikilta suunnilta epäsuoran tulen vaikutuksen alaisena. Se luo riskejä evakuointitoimintoihin, joukkojen huoltamiseen kuin myös mahdolliseen joukkojen perääntymiseen, Kastehelmi sanoo.

– Ukrainalaiset joukot ovat olleet pitkään taistelussa ja varmasti kuluneet jo jonkin verran. On vaikea sanoa, mikä ukrainalaisten varsinainen taistelukunto on jaa millaisia reservejä he ovat Itä-Ukrainaan syöttäneet.

On mahdollista, että Venäjä pyrkii saarrostusliikkeellä pakottamaan ukrainalaiset vetäytymään alueelta, jotta venäläiset eivät joutuisi kuluttavaan kaupunkitaisteluun. Ukrainalle päätös voi olla raskas poliittisessa mielessä, Kastehelmi arvioi.

– Ukrainalaiset ovat halunneet pitää kiinni itäisimmästä osasta tiukasti jo monen viikon ajan. Mikäli he vetäytyvät, he menettävät käytännössä pitkälti Luhanskin hallinnan.

Venäjälle Luhanskin haltuun ottaminen olisi propagandavoitto, joka voitaisiin esitellä alueen vapauttamisena. Kastehelmi uskoo tämän olevan yksi Venäjän tavoitteista.

– Halutaan saada selkeitä tuloksia aikaan, ja koko Luhanskin haltuunotto olisi konkreettinen saavutus.