Humanitäärisissä kriiseissä ikäihmiset jäävät usein nuorempiensa varjoon, eikä Ukrainan sota ole poikkeus. Irpiniläinen Halyna selvisi lapsena jo yhdestä sodasta. Hän ei kykene ymmärtämään, miksi veljinä pidetyt venäläiset tulivat tappamaan ukrainalaisia.

Irpin

Pieni nainen istuu omakotitalonsa pihalla Irpinin etelälaidalla. Viereen kerälle käpertyneellä, pölyisellä ja takkuisella kissalla taitaa olla univelkaa. Se ei nimittäin reagoi mitenkään portilla kolisteleviin vieraisiin.

Halyna, 82, toivottaa tulijat ystävällisesti tervetulleiksi katsomaan taloaan. Heti keskustelun aluksi hän puhkeaa kuitenkin vuolaaseen itkuun.

– Minulla ei ole mitään jäljellä. Olen 82-vuotias ja yksin. Miksi minun täytyy kärsiä näin paljon? Minkä vuoksi? En halua enää mitään. Miksi he loukkaavat minua näin? Mitä minä tein heille? Halyna vuodattaa tuskaansa, kuivaten välillä kyyneliään kotitakkiinsa.

Puhetulva ei taukoa hetkeen. Vaikuttaa siltä, että Halyna ei ole päässyt liiemmin purkamaan tunteitaan sen jälkeen, kun hän palasi toukokuun alussa kotiinsa evakosta Länsi-Ukrainasta.

Halyna kiittelee kirkon vapaaehtoisia, jotka auttavat talon korjaamisessa ja tuovat myös hieman ruoka-apua.

Talon yläkerrasta puuttuu seinä ja pala kattoa.

Halynan pienessä omakotitalossa ei ole keittiön lisäksi jäljellä yhtäkään ehjää huonetta. Kiovan seudulle helmikuun lopulla hyökänneiden Venäjän joukkojen ampuma kranaattituli on repinyt metrien laajuiset aukot kattoon sekä kaikkien muiden huoneiden seiniin.

Sähköä ja vettä ei tule, ja myös ikkunat ja ovi ovat hajalla. Lämmityksen virkaa toimittavat öisin ylimääräiset peitot.

Halyna johdattaa vierailijat talonsa yläkertaan. Tuhoja esitellessä suru vaihtuu kiukkuun. Vanhusta on varoitettava, jotta tämä ei horjahtaisi epähuomiossa alas portaikkoon.

– En välitä yhtään, jos putoan nyt portaita alas! Olen niin täynnä tätä kaikkea! Katsokaa, kuinka he ovat ampuneet seiniä ja kattoa! Kaikki täällä on tuhottu!

Halyna kertoo elämänsä olleen hyvää ennen Venäjän hyökkäystä. Talo oli aiemmin ehditty kunnostaa aikuisten poikien avulla.

Halynan taloa oli hiljattain korjattu. Nyt se työ on tehty tyhjäksi.

Halyna asuu talossaan yksin.

Pojat auttaisivat kyllä äitiään mielellään nytkin, mutta se ei ole mahdollista. Vanhempi poika on ollut rintamalla jo vuodesta 2016 lähtien ja sotii nyt venäläisiä vastaan Donbasin alueella.

– Hänellä oli kaihi, keräsimme rahaa sen hoitamiseen. Sitten häneen osui kranaatinsirpale. Hän taistelee edelleen sirpale jalassaan. Nuorempi poikani on metsänhoitaja. Hänen jalkojensa päälle kaatui puu ja nyt hän liikkuu pyörätuolilla. Poikani eivät voi auttaa minua, mutta onneksi nämä hyvät ihmiset auttavat, Halyna kertoo.

Hän viittaa taloa remontoivaan miesporukkaan, joka koostuu kirkon vapaaehtoisista. He ovat tuoneet mukanaan myös ruoka-apua. Vapaaehtoisia Halyna kiittelee, toisin kuin paikallishallintoa, jolta ei ole herunut eläkettä kolmeen kuukauteen.

– Olen rahaton! He sanovat minulle: ”Tiedätkö, kuinka vaikeaa kaikilla on juuri nyt ja mikä tilanne maassa on?” Mitä varten minä olen täällä? Haluan elää ja syödä! Olen vanhus, jolla ei ole edes yhtä hammasta!

Sodan Halyna kyllä tietää ja tuntee, sillä hän kertoo selvinneensä sellaisesta kertaalleen hengissä jo pikkutyttönä vuonna 1941.

– Olen sodan lapsi. Koulussa opetettiin, että Venäjä ja Ukraina ovat ikuisesti veljeskansoja. He ovat nyt näyttäneet, minkä sortin veljiä he ovat. He katsovat meitä silmiin ja sanovat olevansa veljiämme, mutta tulevat sitten itse tappamaan meitä. Edes natsit eivät tehneet sitä, mitä Venäjä tekee! Kuinka he voivat kohdella ihmisiä näin? Halyna kysyy.

Halyna muistelee haikeana hyviä hetkiä, joita hän vietti naapurinsa kanssa tämän puutarhassa.

Tshekkiin pakolaiseksi lähtenyt naapuri ei Halynan mukaan vielä tiedä, missä kunnossa hänen talonsa on.

Halynalla on myös sisar, joka asuu Venäjällä Sotshissa.

– Olemme puhuneet vain kerran, ja hän sanoi, ettei voisi sanoa mitään politiikkaan liittyvää. Hän kertoi pelkäävänsä (Vladimir) Putinia ja sitä, että joutuisi vankilaan.

– Putin ja (Sergei) Lavrov ovat isoja paskiaisia! Halyna kertoo vielä erikseen mielipiteensä Venäjän presidentistä ja ulkoministeristä.

Hyökkäyksen alettua Halyna piiloutui muiden paikallisten kanssa pommituksilta läheisen kirkon kellariin. Hänen mukaansa venäläiset jättivät paikallisille vain kaksi vaihtoehtoa: pakenemisen tai kuoleman.

Talon kunto ei tullut Halynalle yllätyksenä, sillä hän ehti nähdä sen paetessaan Irpinistä 18. maaliskuuta.

– Pommit lensivät yläpuolellamme. Pelkäsin, että kellarin katto romahtaisi ja peittyisimme romun alle. Kun lähdimme, näin, että taloni oli jo pommitettu. Lähdimme vauhdilla, hän kuvailee tapahtumia.

Halyna ja muut pakenivat Irpinistä junalla Länsi-Ukrainaan.

– Matkustimme Lviviin 12 tuntia. Siellä ei ollut kuitenkaan tilaa, joten jatkoimme matkaa vielä viisi tuntia Tshernivtsiin. Siellä asuimme päiväkodissa. Kun pääsimme perille, nukuin viikon pöydän alla, koska pelkäsin pommin putoavan päälleni. Olin todella peloissani. Koko ajan halusin vain takaisin kotiin, vanhus muistelee.

Venäläiset alkoivat vetäytyä Kiovan seudulta maalis-huhtikuun vaihteessa. Halynalle kotiinpaluu oli puolentoista kuukauden evakon jälkeen järkytys, vaikka hän tiesi talonsa kohtalosta. Pihalla kasvatetut kanitkin olivat kadonneet, sillä koirat olivat repineet ja syöneet ne nälissään.

– Tänne tuli amerikkalaisia lääkäreitä. He joutuivat antamaan minulle rauhoittavia lääkkeitä, jotta saisin nukuttua, koska huusin vain Jumalaa ottamaan minut pois tästä maailmasta. En kestänyt sitä, mitä venäläiset tekivät kaupungillemme ja minun kodilleni. Huudan edelleen öisin, Halyna sanoo.

Sodan jälkiä Soborna-kadun varrella sijaitsevassa naapurustossa.

Tilanne on karu, mutta Halynaa ilahduttavat kukkivat omenapuut.

Seuraavaksi Halyna haluaa esitellä toimittajalle naapurustoa. Hän johdattaa vieraita takapihojen välissä kulkevaa polkua pitkin ja pysähtelee tämän tästä ihailemaan kaikkialla kukkivia omenapuita. Ne tuntuvat oudolta vastakohdalta kranaattitulen murjomille taloille.

– Niin kaunista, Halyna sanoo hymyillen ja haluaa tulla kuvatuksi kukkien keskellä.

Naapuritalosta ei ole jäljellä juuri mitään. Puutarhassa siellä täällä lojuu räjähdysten voimasta levinneitä laudankappaleita, jotka olivat joskus osa talon ulkoverhousta.

Halynan mukaan talossa asunut ystävä pakeni Irpinistä Tshekkiin heti sodan alettua. Hän kuvailee naapuria nuoreksi, kauniiksi naiseksi, joka osasi aavistaa, kuinka hänelle voisi käydä venäläismiehittäjien käsissä.

– Hän ei vielä tiedä, mitä hänen talolleen on käynyt. Hoidimme hänen puutarhaansa yhdessä ja vietimme täällä niin paljon hyviä hetkiä, Halyna sanoo haikeana.

Viereisen talon ikkunasta pilkistää miehen pää. Pian Halyna on jo johdattanut vieraat naapurimiehen ovelle. Oleksandr, 64, on monen muun irpiniläisen tavoin palannut hiljattain evakosta.

Oleksandr sanoo seuranneensa venäläisten vyöryä kolmen päivän ajan ja paenneensa sitten Romanian puolelle Siretiin. Naapurinsa hän mainitsee olevan nyt pakolaisena Suomessa.

Oleksandrin talossa ei ole enää ikkunoita, mutta takka auttaa pysymään lämpimänä öisin.

Oleksandr remontoi ikkunattomaksi muuttunutta taloaan. Hommaa vaikeuttaa polvivaiva, mutta Oleksandr uskoo sen helpottavan leikkauksen jälkeen.

– Isäni rakensi tämän talon aikoinaan. Hän työskenteli hiilikaivoksessa insinöörinä, Oleksandr kertoo.

Talon yhdessä huoneessa on sentään lämmintä takan ansiosta. Tontin laidalla seisoo kahdeksan mehiläispesää. Kuudessa niistä oli vielä elämää Oleksandrin palatessa.