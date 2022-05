IS Ukrainassa: Alla ja Natalia ovat asuneet kolme kuukautta kellarissa – ”Venäläisten lähdettyä pesu­koneita löytyi juoksu­haudasta”

Kutuzivkan kylän lastentarhan kellarissa elää edelleen 19 ihmistä. Edes lastentarha ei säästynyt pommitukselta.

Kylän raitti on autio. Hiljaisuuden rikkoo vain lintujen laulu ja muutaman kilometrin päästä ukrainalaisten asemista kaikuva tykkien jylinä. BM-21-raketinheittimen laukaukset kuulostavat sen venäjänkielisen lempinimen ”Grad” mukaan raekuuron ropinalta.

Kutuzivkan kylässä Harkovan luoteispuolella oli ennen sotaa 1 500 asukasta. Lähes kaikki ovat paenneet.

Viimeksi sunnuntaina viisihenkinen perhe lähti kohtia Sveitsiä. Jäljelle jäi 19 ihmistä. He kaikki ovat eläneet sodan alusta alkaen, pian kolme kuukautta, kylän lastentarhan kellarissa.

Tällaisissa oloissa päiväkodin kellariin paenneet Kutuzivkan kyläläiset ovat asuneet jo kolmen kuukauden ajan.

Kylä oli kuuden viikon ajan venäläisten hallussa. Ukrainalaisjoukot onnistuivat vapauttamaan sen huhtikuun lopussa. Taistelusta muistona venäläissotilaan turvonnut ruumis makaa edelleen ruohikossa kylän reunalla.

Venäläiset ovat kaivautuneet Harkovan pohjoispuolilla tiukasti asemiin, joista he jatkavat tykistötulta. Se ei yllä enää Harkovaan asti, mutta kylät Harkovan kehätien pohjoispuolella ovat edelleen kantaman sisällä. Kutuzivkaan osui tykistötulta viimeksi lauantaina.

Siksi kylän viimeiset 19 asukasta elävät edelleen maan alla.

Alla Lysnenko, 59, heräsi sodan ensimmäisenä päivänä 24. helmikuuta venäläisten pommitukseen.

– Kello 4.50 kylän sähkö katkaistiin, ja sen myötä juokseva vesikään ei toiminut. Kaasua meillä edelleen oli, Lysnenko kertoo.

Alla Lysnenko kertoo päiväkodin kellariin asettuneen aluksi 140 ihmistä. Nuorin oli kolmikuukautinen vauva. Nyt jäljellä on 19 ihmistä.

Natalia Polovinkina kertoo olevansa valtavan kiitollinen heitä auttaneille ukrainalaisille vapaaehtoisille.

Suurin osa asukkaista lähti evakkoon. Lysnenkon mukaan lastentarhan kellariin asettui 140 ihmistä, joista 40 oli lapsia, nuorin kolmikuukautinen.

Lysnenko johti ryhmää, joka vastasi ruokahuollosta. Aluksi se oli helppoa: koska sähköä ei ollut, Lysnenkon ryhmä tyhjensi kyläläisten jääkaapit pilaantuvasta ruoasta. Siitä riitti syötävää kolmeen ateriaan päivässä.

– Venäläiset tulivat tänne ensimmäistä kertaa 7. maaliskuuta. He kertoivat olevansa tiedusteluosasto, Lysnenko kertoo.

– He sanoivat pysähtyvänsä tänne 24 tunniksi, menevänsä Harkovaan ja valtaavansa kaupungin. He sanoivat, että sitten tänne tulee Rosgvardia (Venäjän kansalliskaarti), ja me kaikki elämme täällä erittäin hyvin.

Lysnenkon mukaan ukrainalaisjoukot tuhosivat tiedusteluosaston kylän ulkopuolella. Harkovan valtauskin jäi venäläisiltä haaveeksi.

Kutuzivkan kylä on kärsinyt valtavia vaurioita.

Yksikään kylän rakennuksista ei ole säilynyt ehjänä.

Venäläisten varsinainen armeija miehitti Kutuzivkan 17. maaliskuuta. Kylän asukkaiden mukaan sinne asettuneet joukot koostuivat pääasiassa Donetskin ja Luhanskin separatistialueilta kootuista miehistä.

Kyläläisten mukaan jotkut teini-ikäiset sotilaat kertoivat, että heidät oli värvätty väkisin Donetskissa. Ilta-Sanomat ei ole pystynyt vahvistamaan väitettä.

Miehittäjät kohtelivat kyläläisiä suhteellisen hyvin. Lysnenko ei ole kuullut lähialueella tapahtuneen siviilien tappamista tai raiskauksia. Venäläiset jopa antoivat kellarin asukkaille ruokaa aika ajoin.

Ryöstelyä venäläisjoukot eivät kaihtaneet.

– He mursivat tyhjilleen jääneiden talojen ovet ja veivät kaiken. Jotkut ovat löytäneet venäläisten lähdettyä pesukoneensa juoksuhaudasta, Lysnenko kertoo.

Venäläiset on ajettu pois Harkovan lähiympäristöstä.

Venäläiset jättivät jälkeensä ankaran sotkun.

Ukrainan joukkojen vastahyökkäys huhtikuun lopussa näyttää yllättäneen venäläiset. Heidän tukikohtanaan käyttämä hallintorakennus on siivottomassa kunnossa. Joka puolella lojuu hylättyjä varusteita ja ryöstettyä tavaraa.

Kylän jäljelle jääneet asukkaat helpottuivat, kun ukrainalaisjoukot onnistuivat valtaamaan kylän takaisin. Natalia Polovinkina, 61, kertoo vapautuksen päivästä itkien.

– Kun ukrainalaiset vapauttivat meidät, toivat he meille ruokaa ja lääkkeitä. Olen diabeetikko, tarvitsin pistoksia. Olen niin kiitollinen vapaaehtoisille, jotka toivat niitä meille, Polovinkina sanoo.

Vapautus ei kuitenkaan päästänyt kyläläisiä piinasta. Venäläiset alkoivat vetäytyessään pommittaa Kutuzivkaa.

– Yksikään rakennus kylässä ei ole säilynyt ehjänä, Lysnenko sanoo.

Pommitetussa lastentarhassa näkyy yhä jälkiä lapsista.

Yksi venäläisten pommeista osui lastentarhaan. Katossa on muistona siitä valtava reikä. Kellariin suojautuneet ihmiset säilyivät kuitenkin vahingoittumattomana.

– He tiesivät hyvin, missä on ihmisiä, lapsia ja ruokaa. He tuhosivat kaiken infrastruktuurin, Lysnenko hämmästelee.

Eniten Lysnenkoa kuitenkin hämmästyttää venäläisten asenne. Sodan alussa Kutuzivkaan saapunut tiedusteluosasto puhui tosissaan venäjänkielisen kylän asukkaille heidän vapauttamisestaan.

Lysnenko itse on venäjää puhuva neuvostoarmeijan upseerin tytär. Hän ei käsitä, mistä hänet olisi pitänyt vapauttaa.

Nadja ja Murtshik-kissa ovat asuneet kolme kuukautta päiväkodin kellarissa.

– En ole koskaan kokenut syrjintää äidinkieleni perusteella.

Sodan alettua Lysnenko on pyrkinut monen muun venäjänkielisen ukrainalaisen tavoin puhua enemmän ukrainaa.

– Ukrainani on kuitenkin todella huonoa. Tyttäreni sanoo, että puhu vain venäjää, koska kaikki nauravat sinulle kun yrität puhua ukrainaa.

Tykit jylisevät edelleen horisontissa, eikä Lysnenkon kotitalo ole enää asumiskunnossa. Hän ei kuitenkaan aio jättää Kutuzivkaa. Elämä kellarissa jatkuu.

– Tämä on kotini.