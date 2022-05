Bellingcatin tunnetuimpiin tutkiviin journalisteihin kuuluva Christo Grozev raottaa IS:n haastattelussa verkoston uusia tutkimuksia, jotka koskevat Venäjän kansan nopeasti muuttuvia mielialoja sekä Ukrainan sodan sotarikoksia.

Bellingcatin tutkiva verkosto dokumentoi parhaillaan muun muassa epäiltyjä sotarikoksia Ukrainan sodasta. Christo Grozev on yksi verkoston tunnetuimmista kasvoista julkisuudessa.

Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on pitänyt Bellingcatin verkoston kiireisenä viime kuukausina.

Bellingcat on kansainvälinen tutkivien journalistien ja kansalaisaktivistien ryhmä, joka on niittänyt aiemmin mainetta lukuisilla pilkuntarkoilla selvityksillään muun muassa Aleksei Navalnyin myrkytyksestä syksyllä 2020 ja MH17-matkustajakoneen alasampumisesta Itä-Ukrainan yllä kesällä 2014.

IS tapasi verkoston tunnetuimpiin julkisiin kasvoihin kuuluvan Christo Grozevin Tallinnassa, jossa hän osallistui vastikään turvallisuuspolitiikkaan käsittelevään Lennart Meri -konferenssiin.

Grozevin mukaan Bellingcatilla on parhaillaan menossa useita tiedonkeruuprojekteja, jotka liittyvät Ukrainan sotaan.

Yksi helpommista, mutta myös paljastavimmista tiedonkeruista liittyy venäläisen Yandex-hakukoneen käyttöön. Bellingcat on tarkkaillut liki sodan alusta alkaen päivittäin, millaisilla kysymyssanoilla venäläiset hakevat Yandexista tietoa.

Grozevin mukaan kysymystemppu ei vaadi mitään suurta tietoteknistä osaamista, mutta se tuottaa arvokasta tietoa nimenomaan systemaattisen seurannan kautta.

– Ihmisten mielialojen muutokset paljastuvat, kun seuraa eniten esitettyjen kysymysten muutoksia päivittäin. Suosituimmat kysymykset kertovat, mikä huolettaa milloinkin venäläisiä ja missä asioissa he eivät ehkä luota yksinomaan viralliseen tietoon.

Grozevin mukaan sodan alkuvaiheessa ihmiset etsivät vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä tarkoittaa erikoisoperaatio? Mitä tarkoittaa denatsifikaatio? Kuka on Zelenskyi? Kuka on Bandera?

Kun sota jatkui, esiin nousivat ihmettelyt kulloinkin julkisuudesta kadonneiden ihmisten kohtaloista. Silloin kyseltiin, missä on Gerasimov, missä on Shoigu ja missä on Putin.

Christo Grozev esiintyi vastikään Tallinnan Lennart Meri -konferenssissa panelistina.

Aivan viime aikoina suosituimpien kysymysten joukkoon on alkanut nousta ihmisten omaan tulevaisuuteen liittyviä huolenaiheita ja virallisen tiedon kyseenalaistamisia. Yandexista haetaan apua esimerkiksi kysymyksiin: Minne voi vielä matkustaa? Minne voi saada oleskeluluvan? Mitä todella tapahtui Butshassa? Mitä todella tapahtui Moskva-alukselle?

Toukokuun alussa voitonpäivän alla ihmiset hakivat Yandexista vastausta kysymykseen, miten liikekannallepano tapahtuu. Nyt tämä huoli ei näytä enää olevan päällimmäisenä.

– Jos hakee puolestaan kysymyksiä sanoilla ”kuinka moni”, kärkeen nousee nyt kysymys: Kuinka moni venäläinen sotilas on kuollut, Grozev kertoi.

Milloin-sanalla haetuista kysymyksistä kaksi kuuminta ovat puolestaan seuraavat:

– Milloin sota loppuu? Milloin Ikea avautuu?

Ukrainalaiset kuljettavat pois kaatuneiden venäläisten sotilaiden ruumiita Mala Rogan kylästä Harkovan läheltä.

Toinen venäläisten mielialoihin liittyvä Bellingcatin tutkimus selvittelee Ukrainan ”erikoisoperaatioon” osallistuneiden sotilaiden omaisten tekemiä valituksia ja tietopyyntöjä Venäjän viranomaisille.

– Olemme keksineet tavan, jolla löydämme valituksia, joita tulee Venäjän sotilas­syyttäjille kadonneiden venäläissotilaiden omaisilta. Perheiden tekemiä kyselyitä on olemassa jo noin 15 000 kadonneesta sotilaasta, Grozev sanoi.

Grozevin mukaan kadonneiden sotilaiden omaiset yrittävät ainakin toistaiseksi saada itselleen oikeutta virallista tietä ja ovat vielä melko hiljaa julkisuudessa. He lähettävät kyselyjä ja valituksia Venäjän syyttäjäviranomaisille, mutta läheskään aina he eivät saa mitään vastauksia läheistensä kohtalosta.

– Näiden kadonneiden sotilaiden omaisten mielipide on nyt muuttumassa kriittisemmäksi Kremliä kohtaan kuin Ukrainaa kohtaan. He tulevat ennemmin tai myöhemmin myös julkisuuteen omalla äänellään.

– Aiemmin he olivat sodan puolesta, sillä he ajattelivat, että sota ei tule maksamaan heille mitään henkilökohtaisina menetyksinä. Putinhan lupasi heille nopean erikoisoperaation.

Vladimir Putinia perinteisesti vastustava liberaali oppositio on Venäjällä vajaan parinkymmenen prosentin luokkaa kyselytutkimusten mukaan. Aiempien sodan kannattajien, mutta sittemmin sotaan pettyneiden joukko saattaa kasvattaa tyytymättömien määrää vielä jopa kolmellakymmenellä prosentilla, uskoo Grozev.

– Näiden ihmisten mielipiteen muutos kasvattaa sodan hintaa Putinille. Ja se olisi jo vaarallista Kremlille.

Ukrainalaisten siviilien auto ja lapselta jäänyt nukke kuvattuna Kiovan pohjoispuolella maaliskuussa.

Kolmas meneillään oleva tiedonkeruu liittyy Ukrainan sodan siviiliuhreihin ja epäiltyihin sotarikoksiin sekä siviilejä että sotilaita kohtaan.

Grozevin mukaan Bellingcatilla on noin parinkymmenen henkilön ryhmä, joka kerää, tarkistaa ja arkistoi päivittäin kaikkea sosiaaliseen mediaan tulevaa todistusaineistoa mahdollisiin sotarikoksiin liittyen.

– Meillä on jo aiempaa kokemusta siitä, kuinka tällainen tiedonkeruu tehdään niin, että oikeusistuin voi kelpuuttaa sen todistusaineistoksi. Kyse systemaattisesta dokumentoinnista, joka on tehtävä mahdollisimman nopeasti, että tietoa ei ehdi kadota, Grozev selittää.

Bellingcatilla on sotarikosten selvittelyä varten oma ryhmänsä, joka kerää ainoastaan tietoa eikä osallistu esimerkiksi tästä aihepiiristä tehtävien julkaisujen kirjoittamiseen. Yksi olennainen kysymys liittyy siihen, tapahtuivatko Butshan kaupungin verityöt siviileitä vastaan sotilaiden oman mielivallan vuoksi vai saivatko he kenties siihen jopa käskyjä esimiehiltään.

– Sotarikostutkinnan kannalta on merkitystä sillä, oliko sotilailla käsky terrorisoida. Meillä on nyt hallussamme jo joitakin kaapattuja puhelinkeskusteluja, jotka viittaavat siihen, että heitä rohkaistiin näihin tekoihin.

Kaiken keskellä Bellingcat pyrkii olemaan puolueeton myös siten, että se tutkii yhtä lailla tapauksia, joissa ukrainalaisen osapuolen epäillään toimineen väärin. Yhteensä tutkittavia tapauksia on jo yli 950, ja joissakin niissä on kyse kymmenistä tai jopa sadoista uhreista kerralla.

– Vain noin 5–7 prosenttia näistä tapauksista on Ukrainan tekemiä, loput Venäjän, ja me tutkimme niitä kaikkia samalla tavalla. Ukrainan osalta epäillyt rikkomukset liittyvät lähinnä venäläisten sotilaiden tai sotavankien kohteluun, kun taas Venäjän teoissa korostuvat ukrainalaisiin siviileihin kohdistuneet väkivaltaisuudet.