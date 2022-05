Venäjän valtionmediassa siteerataan nyt ahkerasti yhdysvaltalaisen ulkopolitiikan asiantuntijan Diana Ohlbaumin mielipidekirjoitusta.

Suomi ja Ruotsi jättivät aiemmin tällä viikolla hakemuksensa liittyäkseen puolustusliitto Naton jäseniksi. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi maille täyden tuen, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson matkustivat Washingtoniin torstaina.

Yhdysvaltalainen ulkopolitiikan asiantuntija ja vaikuttaja Diana Ohlbaum kirjoittaa sen sijaan amerikkalaisen sanomalehden blogissa, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon olisi virhe.

Yhdysvaltain nykyistä ulkopolitiikkaa kritisoivan Friends Committee on National Legislation -järjestön johtaja Ohlbaum kirjoittaa The Hill -lehdessä, että ”halu nöyryyttää Putinia ja vahvistaa Yhdysvaltain globaalia sotilaallista valtaa on lyhytnäköistä ja vaarallista”.

Ohlbaumin mukaan Naton laajeneminen lisäisi Ukrainan sodan kiihtymisen, laajenemisen ja pitkittymisen riskiä. Ohlbaum varoittaa myös, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys saattaa kasvattaa ydinsodan uhkaa.

Kriitikon mukaan Naton tuominen Venäjän kynnykselle on provokaatio, joka vain lisää panoksia Ukrainan sodassa ja tekee perääntymisestä Putinille entistä vaikeampaa.

Ohlbaumin kirjoitus on pistetty merkille Venäjällä. Siellä useat valtionmediat siteeraavat artikkelia. Uutistoimisto Tass kirjoittaa asiantuntijan sanoneen, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys voisi horjuttaa Euroopan vakautta. Uutistoimiston artikkelissa Ohlbaumin tekstiä siteerataan lähes sanasta sanaan. Jutussa kerrotaan Ohlbaumin ehdottaneen, että lännen pitäisi neuvotella Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä Venäjän kanssa.

Ohlbaumin mukaan jo Naton laajeneminen itään Neuvostoliiton romahduksen ja kylmän sodan päättymisen jälkeen oli virhe. Hän perustelee väitettä sillä, että Itä-Euroopan maiden liittyminen puolustusliiton jäseniksi lisäsi Venäjän tunnetta eristäytymisestä ja saarrettuna olemisesta.

Valtio-omisteinen tietotoimisto Ria Novosti on niin ikään siteerannut The Hill -lehden blogia. Tietotoimiston mukaan ”halu laajentaa Naton rajoja ja siten vahvistaa Yhdysvaltojen sotilaallista asemaa on lyhytnäköistä ja vaarallista”.

Venäläinen uutissivusto RG taas kirjoittaa, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon on provokaatio, joka kärjistää tilannetta ja horjuttaa Euroopan vakautta. Sivuston mukaan Ohlbaum kirjoittaa, että Naton laajeneminen ja Yhdysvaltojen toimet ”aseiden pumppaamiseksi Ukrainaan” pakottivat Venäjän käynnistämään erikoisoperaation.

Venäläinen MK.ru-sivusto kirjoittaa Ohlbaumin sanoneen, että Naton laajeneminen ja Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon voi olla uhka koko Euroopan turvallisuudelle. Sivustolla kerrotaan, että blogikirjoituksen mukaan Yhdysvaltain senaatin tulisi miettiä tarkkaan ennen kuin se päättää Ruotsin tai Suomen Nato-jäsenyydestä.

Life.ru-sivusto puolestaan kertoo poliittisen analyytikon mielipiteestä, jonka mukaan liittouman tulisi miettiä uuden turvallisuusarkkitehtuurin luomista sen sijaan, että ”kylmän sodan aikakauden rajat piirretään uudelleen”.

Venäläisissä tiedotusvälineissä ei kuitenkaan mainita sitä, että Ohlbaum kuvailee kirjoituksensa alussa Ukrainan sotaa Putinin laittomaksi, epämoraaliseksi ja epäoikeutetuksi hyökkäykseksi.

Ohlbaum mainitsee kirjoituksessaan myös, että Natolle on sekä Suomessa että Ruotsissa laaja kansan tuki. Maiden ensiluokkaiset sotilaalliset valmiudet ja vahvat demokraattiset perinteet kasvattaisivat Naton voimaa ja mainetta, Ohlbaum kirjoittaa. Alun jälkeen tekstin sävy muuttuu.

Sen sijaan Life.ru-sivusto muistuttaa Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan sanoneen, että Venäjä vastaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen ”yllätyksellä”. Zaharova sanoi, että jokaisen maan tulisi tehdä omat päätöksensä, mutta niiden ei tulisi tehdä niitä muiden maiden turvallisuuden kustannuksella.