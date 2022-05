Toimittajat pääsivät katsomaan Venäjän valtaamaa Mariupolia – asukkaat huokuvat epätoivoa

Kansainväliset toimittajat pääsivät katsomaan Mariupolin kaupunkia Venäjän joukkojen mukana. Kaupunkiin jääneet asukkaat kertoivat olevansa toivottomia tulevaisuuden suhteen.

Venäjän viikonloppuna haltuunsa ottama Mariupolin kaupunki on kärsinyt mittavia tuhoja viikkokausia kestäneen saarron ja taistelujen aikana.

Kansainväliset toimittajat pääsivät katsomaan kaupunkia Venäjän joukkojen mukana kuluneella viikolla. Heitä ei kuitenkaan päästetty Azovstalin terästehtaalle, jossa viimeiset Ukrainan sotilaat antautuivat ja josta nämä evakuoitiin perjantaina.

Mariupolilaiset ovat toivottomia tulevaisuutensa suhteen.

Kaupunkiin jääneet asukkaat kertoivat uutistoimisto AFP:lle olevansa toivottomia tulevaisuuden suhteen. Kaupungissa ei ole ollut sähköä maaliskuun alusta lähtien.

– Täällä ei ole työtä, ei ruokaa, ei vettä, kertoi 52-vuotias Angela Kopytsa, jonka koti oli tuhoutunut pommituksissa.

Hän kertoi, kuinka taistelujen aikana hän jakoi vähäisen ruoan lastensa ja lapsenlapsensa kesken selviytyäkseen.

– Mikä tulevaisuus? Minulla ei ole toivoa mistään, hän sanoi.

Myös Elena Iljinan asuinrakennus oli tuhottu, ja hän itse oli muuttanut tyttärensä luokse asumaan. Ennen sotaa hän opetti yliopistossa. Iljinalla oli yllään vaatteet, jotka hän oli saanut lahjoitettuina.

– Minulla ei ole mitään jäljellä. Haluaisin asua asunnossani rauhassa, käydä töissä ja jutella lasteni kanssa, hän sanoi.

Monien rakennusten kärsimät vahingot ovat mittavia.

Venäjä on keskittänyt voimansa nyt Itä-Ukrainaan Donbassin alueelle. Tilanne Donbassissa on nyt ”erittäin vaikea”, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi yöllisessä puheessaan. Venäjän armeija on hänen mukaansa kiihdyttänyt iskujaan erityisesti Slovjanskissa sekä Sjeverodonetskissa viime päivinä.

CNN:n mukaan venäläiset ovat tuhonneet Sjeverodonetskin ja Lysytshanskin välisen sillan, ilmeisenä tarkoituksenaan eristää ja vallata Sjeverdonetskin kaupunki.

– (Sillan tuhoaminen) vaikeuttaa merkittävästi evakuointeja sekä humanitaarisen avun toimittamista, sanoi Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai Telegram-viestipalvelussa.

Hän lisäsi, ettei Sjeverodonetskia ole vielä täysin saarrettu.

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Venäjän iskut erityisesti Sjeverodonetskin valtaamiseksi jatkunevat intensiivisinä tulevina päivinä. Noin 100 000 asukkaan kaupunki on ukrainalaisten viimeinen puolustuslinnake Luhanskin alueella.

Kaupungin infrastruktuuri on käytännössä tuhottu.

Venäjä kertoi maaliskuussa keskittyvänsä Donbassin valtaamiseen ja veti joukkonsa itään Kiovan alueelta.

Kuvernööri Haidain mukaan taistelut Sjeverodonetskissa, Lysytshanskissa ja Belogorovkassa käyvät juuri nyt hyvin kuumina.

– Pommittaminen ei taukoa edes tunnin ajaksi. Venäläiset käyttävät tykistötulta päivin ja öin, Haidai sanoi.

Haidai kertoi, että joitakin siviilejä oli onnistuttu evakuoimaan turvaan kaupungista.

Sodan jälkiä on kaikkialla.