Huippusuositun DDT-yhtyeen Juri Shevtshuk joutuu oikeuteen sodanvastaisista sanoistaan, jotka hän lausui Ufassa keskiviikkona. Perjantaina sodanvastaisiin huutoihin puhkesi puolestaan Kis–kis -yhtyeen yleisö Pietarissa.

Venäjän sosiaalisessa mediassa leviää kaksi tuoretta sodanvastaista videota, jotka on kuvattu rock-konserteissa.

Ensimmäinen on otos DDT-yhtyeen konsertista Ufasta viime keskiviikolta. Yhtyeen solisti ja lauluntekijä Juri Shevtshuk piti konserttinsa aluksi pitkän puheenvuoron Ukrainan sotaa vastaan.

– Nyt tapetaan ihmisiä Ukrainassa, miksi? Meidän poikamme kuolevat siellä, miksi, minkä takia? Venäjän ja Ukrainan nuorisoa, vanhuksia, naisia ja lapsia kuolee jälleen yhden tsaarin napoleonististen aikeiden takia, Shevtshuk sanoi spiikissään.

– Ystävät, isänmaa ei ole presidentin takapuoli, jota on koko ajan nuoltava ja suudeltava. Synnyinmaa on köyhä mummo asemalla myymässä perunoita, se on synnyinmaa, Shevtshuk sanoi ja sai hyväksyvän reaktion liki 10 000 hengen suuruiselta konserttiyleisöltään. Hän käytti koko ajan venäjänkielistä rodina-sanaa, jonka voi kääntää suomeksi joko isänmaaksi, synnyinmaaksi tai kotimaaksi.

(Shevtshukin sodanvastainen puhe Ufan-konsertista 18.5. näkyy alla olevalla videolla, jossa on englanninkielinen tekstitys.)

Konsertin aikana lavalle heijastetuissa videoissa näkyi myös muunlaisia sodanvastaisia viestejä, kuten iskulauseet ”ei sodalle” ja ”älä ammu”. Yksi DDT:n kuuluisista lauluista on nimeltään Älä ammu.

Venäjän median mukaan paikallinen Ufan poliisi aikoi aluksi pidättää Shevtshukin heti konsertin jälkeen, mutta neuvottelujen jälkeen häntä ei viety poliisiasemalle. Sen sijaan häntä uhkaa oikeudenkäynti Venäjän asevoimien halventamisesta.

Shevtshuk on syntnyt Ufassa, mutta hän asuu Pietarissa, joten hän on pyytänyt oikeudenkäynnin siirtoa Pietariin. Tiettävästi uhkana on niin kutsuttu hallinnollinen rangaistus ja noin 50 000 ruplan sakot, mikä tarkoittaa ruplan nykyisellä virallisella kurssilla reilut 800 euroa.

(Shevtshukin sodanvastaiset avaussanat Tulan konsertista 27. helmikuuta näkyvät alla olevalla videolla.)

Shevtshuk on puhunut koko ajan Ukrainan uutta sotaa vastaan ja hän on käyttänyt rohkeasti myös Venäjällä kiellettyä sota-sanaa. Hänen aiemmassa tuotannossaan on niin ikään paljon sodanvastaisia laulua muun muassa Tshetshenian sotiin liittyen. Shevtshuk tunnetaan laajasti myös Suomessa venäjän kielen ja venäläisen musiikin ystävien joukossa. Hän on konsertoinut Helsingissä ja Tampereella.

Kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi helmikuun 24. päivänä, Shevtshuk esiintyi Tulassa vain muutaman päivän kuluttua siitä. 27. helmikuuta pidetyn konsertin alussa hän hän piti tunteikkaan avauspuheenvuoron jokaisen ihmisen vastuusta sodan leviämisen estämiseksi ja pohti myös sitä, olisiko hän itse voinut tehdä 40-vuotisen uransa aikana jotain enemmän. Puheenvuoro päättyi sanoihin ”ei sodalle”.

Shevtshuk oli vaikeuksissa Venäjän viranomaisten kanssa jo huhtikuussa, kun hänen piti esiintyä Tjumenin filharmonian tiloissa. Konserttia edeltävänä päivänä saliin oli viritetty valtava Z-kirjaimella varustettu lakana Vladimir Putinin aloittaman Ukrainan sodan eli Venäjän virallisen kielenkäytön mukaan ”sotilaallisen erikoisoperaation” kunniaksi.

Shevtshuk ei suostunut hyväksymään Z-tunnusta konserttinsa taustalle, ja DDT-yhtye pyysi konsertin siirtämistä toiseen saliin. Kun siirtoon ei suostuttu eikä toista salia väitetysti löytynyt, koko Tjumenin konsertti peruttiin. Samanlaisen esiintymissaliin liittyneen Z-kirjainepisodin vuoksi peruttiin myös DDT:n Kurganin-konsertti.

(Alla on video Kis-Kis -yhtyeen perjantaisesta Pietarin-konsertista, jossa yleisö alkoi huutaa sodanvastaista iskulausetta.)

Perjantaina Pietarissa nähtiin puolestaan rock-konsertin yleisön spontaani sodanvastainen mielenilmaus.

Meneillään oli Kis–Kis -yhtyeen konsertti A4-konserttisalissa, kun yleisö alkoi huutaa iskulausetta Hui voine. Suomeksi lause tarkoittaa suunnilleen samaa kuin Vittuun sota tai englanniksi Fuck war.

Ei ole vielä tietoa siitä, joutuuko Kis–Kis -yhtye itse tai joitakin yleisön edustajia vastuuseen tästä teosta.

Tilanteesta on olemassa useita videoita, joten ainakin joidenkin protestiin osallistuneiden yleisön edustajien henkilöllisyys lienee selvitettävissä. Konsertissa oli paikalla noin 5 000 ihmistä.