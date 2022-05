Venäjän ulkoministeriön uusi maahantulokieltolista sisältää yhteensä 963 amerikkalaista tunnettua ja vähemmän tunnettua nimeä.

Venäjän ulkoministeriö julkaisi lauantaina uuden ”mustan listan” Yhdysvaltain kansalaisista, joilla on pysyvä maahantulokielto Venäjälle. Ministeriön mukaan kyse on vastauksesta ”Washingtonin vihamielisille toimille”. Yhdysvallat on asettanut Venäjälle laajoja pakotteita sen jälkeen, kun Venäjä aloitti julman hyökkäyssodan Ukrainassa.

Listalla on yhteensä 963 nimeä, joista tunnetuin lienee Yhdysvaltain istuva presidentti Joe Biden. Kieltolistalle ovat nousseet muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, varapresidentti Kamala Harris, Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi.

Myöskään presidentti Joe Bidenin pojalla Hunter Bidenilla ei ole enää asiaa Venäjälle. Listalla on myös Venäjä-tutkintaa Yhdysvalloissa johtanut erikoissyyttäjä Robert Mueller.

Sen sijaan Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ei ole listalla.

Venäjän musta lista ei rajoitu pelkkiin poliitikkoihin, vaan sille on asetettu niin näyttelijöitä, journalisteja, historioitsijoita kuin liikemiehiä. Venäjän ulkoministeriön mukaan mustalle listalle on asetettu ”venäläisvihaa lietsovia Yhdysvaltain viranomaisia ja heitä palvelevia tahoja”.

Yksi tällaisista Venäjän mielestä ”venäläisvihaa lietsovista” tahoista on Oscar-palkittu näyttelijä Morgan Freeman, 84. Ulkoministeriön listalla mainitaan syyksi Freemanin vuonna 2017 nauhoittama videoviesti, jolla hän syyttää presidentti Vladimir Putinia salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan. Videolla Freeman yritti nostaa tietoisuutta Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Näyttelijä-ohjaaja Rob Reiner on päätynyt listalle osin samasta syystä kuin Freeman. Venäjän ulkoministeriön perustelun mukaan syynä on se, että hän on toinen Investigate Russia -sivuston perustajista.

Myös Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on saanut maahantulokiellon Venäjälle. Ukrainan sodan alun jälkeen Venäjä kielsi Facebookin ja Instagramin ”ääriorganisaation” omistamina alustoina.

Elinikäiseen maahantulokieltoon Venäjälle on määrätty myös unkarilaislähtöinen suursijoittaja ja poliittinen aktivisti George Soros.

Listalle ovat päätyneet myös muun muassa toimittajat Susan Glasser ja Nick Paton Walsh, joista jälkimmäinen on tosin Britannian kansalainen. New York Timesin Pulitzer-palkittu toimittaja Bret Stephens ei niin ikään saa enää matkustaa Venäjälle.

The Washington Postin mukaan 86 listalle päätynyttä nimeä on tituleerattu vain Yhdysvaltain kansalaisiksi. Heidän joukossaan on muun muassa rabbeja, LGBTQ-aktivisti ja Yalen yliopiston historian professori.

Listan laatijat ovat sortuneet muutamaan kömmähdykseen. Esimerkiksi entinen Yhdysvaltain senaattori John McCain on listalla, vaikka hän menehtyi vuonna 2018.

