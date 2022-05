Pohjois-Korea on maailman eristynein valtio. Siitä voi silti tietää erilaisia asioita.

Eristyneisyydestään huolimatta Pohjois-Korea on otsikoissa harva se viikko. Aiheet ovat tosin pitkään olleet synkänpuoleisia: milloin on kerrottu maan koronaepidemiasta, milloin ohjuskokeista, milloin taas on paljastunut uusia hirveyksiä, joilla diktatuuri kurittaa kansalaisiaan.

Mitä sinä tiedät Pohjois-Koreasta ja sen johtajasta Kim Jong-unista? Kokeile alla olevaa tietovisaa.