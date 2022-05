Teot jatkuivat syyttäjän mukaan yli 20 vuoden ajan. Uhrit ovat olleet iältään 7–13-vuotiaita.

Saksalaista valokuvaajaa Achim Lippothia syytetään vuosikymmeniä jatkuneesta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo Die Zeit. Uhreja kerrotaan olleen kuusi, ja he kaikki ovat esiintyneet lapsimalleina Lippothin valokuvissa. Uhrit ovat olleet noin 7–13-vuotiaita.

Lippothin töitä on julkaistu muun muassa New York Timesissa ja Voguessa. Hän on kuvannut mainos- ja muotikuvia McDonald’sin ja Dolce & Gabbanan kaltaisille tunnetuille brändeille sekä voittanut useita palkintoja.

Lisäksi hän on kuvannut lasten hyväksikäyttöä vastaan toimivan kansainvälisen järjestön mainoskampanjan.

Kölnin hallintopiirin yleisen syyttäjän syytekirjelmässä Lippothia vastaan on yhteensä 17 kohtaa. Syytteet koskevat muun muassa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsipornon hallussapitoa. Rikosten kerrotaan tapahtuneen vuosien 1999 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana.

Syytekirjelmän mukaan Lippoth pyrki läheisiin väleihin uhriensa kanssa ja omaksui ”aikuisen ystävän tai isän roolin”. Hän ystävystyi myös lasten vanhempien kanssa ja käytti näin syntyneitä suhteita hyväkseen.

Osa lasten vanhemmista antoi heidän matkustaa Lippothin kanssa useiden viikkojen ajan. Lapset nukkuivat usein samassa hotellihuoneessa hänen kanssaan. Rikosten kerrotaan tapahtuneen osin ulkomailla ja Lippothin asunnolla Kölnissä.

Die Zeitin mukaan uhreja saattaa olla enemmänkin. Lehti kertoo haastatelleensa kuukausien ajan useita Lippothin kollegoja, työntekijöitä, epäiltyjä uhreja ja heidän vanhempiaan. Monet haastatelluista kertoivat, että viranomaiset eivät olleet ottaneet heihin yhteyttä. Kahden epäillyn uhrin nimiä ei myöskään mainittu syytekirjelmässä.

Lisäksi lehden selvityksissä paljastui, että Lippothia vastaan on nostettu aiemmin kolme syytettä viimeisen 25 vuoden aikana. Poliisi alkoi tutkia asiaa vasta viimeisimmän, neljännen syytteen jälkeen kesäkuussa 2021. Lehti kutsuu tätä ”räikeäksi tutkintavirheeksi”.

Lippoth on kiistänyt syytteet asianajajansa välityksellä Die Zeitin vastaanottamassa kirjeessä.