Berliiniläinen museo vaihtoi nimeään Ukrainan sodan takia

Neuvostotankin koristamaa museota johtava sotahistorioitsija ei kannata muistomerkkien poistamista näkyviltä, mutta suosii niiden asettamista historialliseen kontekstiinsa.

Neuvostoliiton muistoa juhlistava Berlin-Karlshorst-museo on muuttanut nimeään Ukrainan sodan takia, kertoo museon johtaja Jörg Morre STT:lle.

Ukrainan sota on herättänyt monessa Euroopan maassa vanhan keskustelun siitä, mitä pitäisi tehdä julkisten tilojen neuvostohenkisille muistomerkeille ja patsaille. Suomessa pohdintaa ovat jälleen herättäneet Helsingin Maailman rauha -veistos sekä Tampereen Lenin-museo.

Saksassa vastaavassa asemassa on entisen Itä-Berliinin alueella sijaitseva Berlin-Karlshorst-museo. Neuvostoliiton muistoa juhlistava museo sijaitsee paikalla, jossa allekirjoitettiin natsi-Saksan antautumissopimus, joka päätti toisen maailmansodan Euroopassa. Vielä hiljattain museon nimi oli Saksalais-venäläinen museo, mutta se oli muutettava, kertoo STT:lle museon johtaja, sotahistorioitsija Jörg Morre.

– Muutimme nimemme, koska haluamme olla paikka kaikille kansallisuuksille myös tulevaisuudessa. Tämä on historiallinen (natsi-Saksan) antautumisen paikka.

Morren mukaan museo on omistettu kaikille natsi-Saksan vastaiseen taisteluun osallistuneille Neuvostoliiton kansoille, siis myös ukrainalaisille.

Museorakennuksen pihalle pystytetyn toisen maailmansodan neuvostopanssarin juurelle oli STT:n vieraillessa laskettu kukkia voitonpäivän muistoksi.

– Meidän panssarimme on pantu kontekstiinsa, kerromme, miksi se on täällä. Muistomerkkejä ei pidä poistaa, mutta kaikki pitää asettaa historialliseen kontekstiinsa.

Sotahistorioitsija Jörg Morren mukaan museo on omistettu kaikille natsi-Saksan vastaiseen taisteluun osallistuneille Neuvostoliiton kansoille, siis myös ukrainalaisille.

Myös sotahistorioitsijalle suuren eurooppalaisen hyökkäyssodan syttyminen vuonna 2022 tuli yllätyksenä. Morre on opiskellut Venäjällä, ja hänellä on läheinen suhde maahan.

– Olin järkyttynyt, kun Venäjä hyökkäsi koko Ukrainaan. En ollut sitä odottanut. Oli toki jännitteitä, mutta en ajatellut, että he olivat vakavissaan.

Historiantutkijalle on ollut raskasta seurata, kuinka Venäjän presidentti on käyttänyt omaa historiantulkintaansa lyömäaseena, jolla vähätellä Ukrainan oikeutta itsenäisyyteen. Hänen mukaansa Putinin puheilla ”ei ole mitään tekemistä oikean historian kanssa”.

Hyökkäyksen jälkeen moni on verrannut Venäjän presidenttiä natsi-Saksan diktaattori Adolf Hitleriin ja Neuvostoliiton Josef Staliniin. Historiantutkija ei lämpene tällekään historiantulkinnalle.

– Nämä historialliset vertaukset eivät toimi, en itse halua sellaisia tehdä. Oli olemassa Hitler, Stalin ja nyt on olemassa Putin.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Saksa ilmoitti lisäävänsä puolustusmenojaan ja hankkivansa F-35-hävittäjiä. Sotahistorian tutkija suhtautuu maansa aseistautumiseen ristiriitaisin tuntein.

– Ymmärrän sen poliittisen tarpeellisuuden, että armeija on toimintakykyinen. Uusien, mahtavien aseiden ostaminen on kuitenkin iso askel. Saksa on nukkunut tämän asian päällä pitkään.

Sodanjälkeisen Saksan kansallisen identiteetin keskeisiä peruskiviä on ollut iskulause ”nie wieder” (ei koskaan enää uudestaan). Venäjän hyökkäys Ukrainaan herätti monet saksalaiset ajattelemaan, mitä hokema tosielämässä tarkoittaa. Monet ulkomaat ovat olleet tyytymättömiä Saksan hitauteen ja haluttomuuteen esimerkiksi raskaiden aseiden lähetyksissä Ukrainaan.

– ”Nie wieder” oli hyvin tärkeä ja on yhä hyvin tärkeä asia, mutta saksalaiset ovat oppineet, ettei riitä vain sanoa, että ”ei enää koskaan sotaa”. Valitettavasti sota on yhä olemassa, ja se on vaatinut pohtimista asetoimituksissa ja avunannossa.