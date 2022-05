Järistys oli voimakkuudeltaan 6 magnitudia.

Huippuvuorilla Norjassa järisi lauantaiaamuna maa 6 magnitudin voimakkuudella. Asiasta kertoi Euroopan ja Välimeren alueen seismologinen keskus.

Sen mukaan järistys tapahtui noin 725 kilometriä Huippuvuorista pohjoiseen ja kahden kilometrin syvyydessä.

Poliisin mukaan maanjäristyksen ei tiedetä aiheuttaneen vaurioita.

Huippuvuoret on Norjalle kuuluva saaristo Pohjoisella jäämerellä. Saariston saarista kolmella on asutusta. Valtaosa asutuksesta on keskittynyt Longyearbyeniin.