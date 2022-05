Reilusti yli kolmannes rekisteröityneistä äänestäjistä oli antanut äänensä ennakkoon ennen lauantain vaalipäivää.

Ennen vaaleja gallupkärjessä on ollut Anthony Albanesen johtama työväenpuolue. Albanese tapasi kannattajiaan vaalipäivänä Carnegiessa Melbournessa.

Australiassa äänestetään tänään edustajista Australian kaksikamariseen parlamenttiin.

Ensimmäiset äänestyspaikat aukesivat Itä-Australiassa kello yhdeltä Suomen aikaan lauantain vastaisena yönä.

Mielipidemittausten perusteella eniten ääniä olisi saamassa Anthony Albanesen johtama työväenpuolue. Liberaalipuoluetta edustavan nykyisen pääministerin Scott Morrisonin johtama koalitio on ollut gallupeissa kuusi prosenttiyksikköä työväenpuoluetta perässä, mutta kaula on kaventunut kevään mittaan.

Viimeiset äänestyspaikat sulkeutuvat lauantaina iltapäivällä Suomen aikaa.

Työväenpuolue luvannut muutosta maan ilmastopolitiikkaan

Albanesen mukaan ihmiset ovat kyllästyneet Morrisonin ”iskulausepolitiikkaan”. Työväenpuolueen voitto toisi Albanesen mukaan muutoksen maan ilmastopolitiikkaan ja ”lopun ilmastosodille”, jotka ovat jättäneet Australian jälkeen maailmanlaajuisista ilmastotavoitteista.

Australia on yksi maailman suurimmista fossiilisten polttoaineiden maastaviejistä.

– Antakaa työväenpuolueelle mahdollisuus. Meillä on suunnitelmia tälle maalle, Albanese sanoi vaalien aattona.

Morrison on syyttänyt Albanesea ylimielisyydestä vaaleja edeltäneinä päivinä. Morrisonin mukaan työväenpuolueen johtaja on ennustellut ennenaikaisesti puolueensa vaalivoittoa.

– Et voi mennä asioiden edelle, pääministeri sanoi.

Istuvan pääministerin mukaan hänen koalitionsa voitto tarkoittaisi ”vahvan” talouden hallinnan jatkamista. Morrison sanoi, ettei Albanese kykenisi rooliin pääministerinä, sillä hän ei osaa ”hallita raha-asioita”.

Äänestämättä jättämisestä voi saada sakkoja

Australian parlamenttivaaleissa rekisteröityneitä äänestäjiä on yli 17 miljoonaa, mikä on liki 97 prosenttia äänioikeutetuista. Rekisteröityneitä äänestäjiä uhkaa 20 dollarin eli hieman yli 13 euron sakko, jos he jättävät äänestämättä.

Ennakkoon äänesti yli seitsemän miljoonaa australialaista.

Australian parlamenttivaalit järjestetään kolmen vuoden välein.

Vaaleissa jaossa ovat kaikki Australian edustajainhuoneen 151 paikkaa sekä noin puolet senaatin paikoista. Hallitusta pääsee muodostamaan puolue tai liittouma, joka saa eniten paikkoja edustajainhuoneessa.