Kahden koronakesän jälkeen odotukset Turkin turismin elpymisestä ovat korkealla.

Istanbul

Istanbulilaiset hotellinjohtajat toivottavat suomalaisturistit tervetulleiksi kaupunkiin nyt, kun koronapandemia alkaa kahden vuoden jälkeen vihdoin hellittää.

Moni suomalainen on pannut Turkin boikottiin presidentti Recep Tayyip Erdoganin politiikan ja viimeistään Erdoganin aloittaman Nato-venkoilun jälkeen, mutta hotellinjohtajat toivovat siitä huolimatta, ettei se estäisi suomalaisia turisteja saapumasta.

– Istanbul on ällistyttävä ja monisäikeinen kaupunki sijainniltaan Euroopan ja Aasian rajalla. Kaupungin eri vivahteet, perinteet, väestö ja kulttuuri ovat moninaiset. Kun historiallisuuteen yhdistetään vielä aurinko ja rannat, kyseessä on tosi harvinaisesta yhdistelmästä verrattuna muihin paikkoihin, hotelli Radisson Blu Istanbul Ottomaren apulaisjohtaja Kaan Aksüt korostaa.

– Jokaisessa paikassa on luonnollisesti omat vahvuutensa, mutta Istanbulissa rikas historia on säilynyt. Suomalaiset turistit ovat aina tervetulleita kaupunkiin, Aksüt lisää.

Turismi muodostaa merkittävän osan Turkin taloudesta, ja koronaviruspandemia jätti siihen valtavan aukon.

Pahimpaan korona-aikaan vuonna keväällä 2020 peräti 60–70 prosenttia Istanbulin hotelleista oli kokonaan suljettu – ja loppujenkin käyttöaste oli 10 prosentin luokkaa.

– Kun pandemia iski ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020, olimme shokissa ja järkyttyneitä. Ei ollut vielä tietoa uudesta elämisen mallista. Uusi normaali alkoi muodostua vasta vähän myöhemmin, Aksüt sanoo.

Hagia Sofia on yksi Istanbulin tunnetuimmista maamerkeistä.

Istanbul jakautuu Euroopan ja Aasian puoleiseen osaan. Näkymä Bosporinsalmen yli Aasian puolelle.

– Hotelleissa ei voitu juuri antaa palveluita. Ei voitu antaa allaspalveluita, ravintolat olivat kiinni kaikille muille paitsi hotelliasiakkaille ja niin edelleen, Novotel Zeytinburnun apulaisjohtaja Samet Özturk kuvailee.

Ensimmäisen sulun aikana hotellit olivat kiinni lähes kahdeksan kuukautta. Lyhyen aukiolon jälkeen kevättalvella 2021 tuli uusi korona-aalto, ja hotellit menivät taas kiinni.

Hotellit saivat avata taas kesällä 2021, mutta matkailu Euroopassa oli paljon vaisumpaa kuin tavanomaisena kesänä.

– Tilanne oli todella huolestuttava, kun tulevaisuudesta ei tiedetty mitään. Ei ollut minkäänlaista näkymää tulevaisuuteen, Özturk huomioi.

Esimerkiksi Zeytinburnun alueen Hilton-hotellille kävi niin, että vuodelle 2020 suunniteltu hotellin avaaminen siirtyi usealla kuukaudella eteenpäin pitkälle vuoteen 2021.

Istanbul on sekoitus rikasta historiaa ja nykyaikaa, merta ja kaupunkimaisuutta runsaine ostosmahdollisuuksineen sekä eurooppalaisuutta ja itämaisuutta.

Korona ei iskenyt pelkästään hotelleihin. Pandemia runteli kovalla kädellä muitakin turismista riippuvaisia aloja: ravintoloita, taksikuskeja, kauppiaita.

Istanbul tunnetaan myös vilkkaana messu- ja konferenssikaupunkina, mutta korona pyyhkäisi nekin kartalta.

– Kahteen vuoteen ei ollut juuri messuja tai konferensseja. Ei mitään, Özturk sanoo.

Nyt koronatartuntojen määrä Turkissa on selvässä laskusuunnassa. Maasta on poistettu kaikki koronarajoitukset. Ainoastaan sosiaalisen etäisyyden rajoitus on vielä voimassa, mutta senkin toimivuus käytännön tasolla on olematon.

Maahan on tätä nykyä vaivaton tulla. Turkkiin pääsee koronapassilla ilman ennakkotestejä. Ennakkotesti vaaditaan vain siinä tapauksessa, jos todistusta saaduista rokotteista tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista ei ole.

Radisson Blu Istanbul Ottomare -hotellin apulaisjohtaja Kaan Aksüt odottaa kesäsesonkia innostuneena ja toiveikkaana.

Nyt kesäsesonkia odotetaan Turkissa jälleen kuumeisesti. Matkailijat ovat alkaneet jo palata. Ainakin Ilta-Sanomien vieraileman hotellin aamiaissali oli kaikkina aamuina pullollaan matkailijoita, vaikka elettiin vasta toukokuun puolenvälin jälkeistä aikaa.

Myös Hagia Sofian – yhden Istanbulin historiallisimman ja tunnetuimman rakennuksen – luona oli väkeä mustanaan.

– Tunnelmat ovat vapautuneet. Tässä on mennyt kaksi kesää käytännössä kokonaan ohi, eli todella odotamme tulevaa kesää! Ihmisillä on kova tarve matkustaa kahden vuoden tauon jälkeen, ja Turkki on turistille edullinen maa. Kansainvälisen turismin ohella kotimaan matkailu on vilkastunut selvästi, Özturk iloitsee.

– Nyt on tarkoitus unohtaa pandemia. Asiat ovat nyt hyvin, ja positiivisuutta on ilmassa, Özturk lisää.

Samaa ajattelee Aksüt.

– Toiveet ovat nyt korkealla. Toivottavasti tulee hyvä kesäsesonki!