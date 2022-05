Suomalaiset Twitter-käyttäjät vastasivat joukolla Ann Coulterille, joka antoi ymmärtää, että Suomen Nato-jäsenyys johtaisi siihen, että nuoria amerikkalaisia kuolisi puolustaessaan Suomea.

Yhdysvaltalainen konservatiivikolumnisti Ann Coulter kyseenalaisti Suomen Nato-jäsenyyden Twitterissä. Coulter kirjoitti Suomen ja Venäjän välisestä pitkästä rajasta ja totesi, että nuoret amerikkalaiset ovat pakotettuja kuolemaan suojellessaan tuota rajaa Naton viidennen artiklan mukaisesti.

– Mitä jos Suomi lähettäisi joukkoja tänne puolustamaan meidän rajaamme, Coulter kysyi.

Suomalaiset Twitter-käyttäjät eivät jääneet hiljaisiksi, vaan useat ovat kommentoineet Coulterin päivitystä.

– Terveisiä Suomesta. Ehdottomasti me tulemme sinne, jos on tarve. Teillä on paljon kivempi sää, hampurilaisia ja kaikkia kivoja asioita, julkkiskokki Henri Alén veisteli.

Eikä Alénin viesti ollut suinkaan ainoa:

– Minkä rajan kanssa tarvitset apua, eräs kyseli.

– Ehdottomasti! Kerro vain, minkä rajan kanssa tarvitsette apuamme. Onko Kanada hyökkäämässä?

– Kyllä. Se on se pointti. Jos te tarvitsette apua rajojenne puolustamisessa, me olemme siellä artikla viiden mukaan.

– Hei Ann. Yksi asia meidän suomalaisten kohdalla on, että me olemme rehellisiä ihmisiä. Me noudatamme Naton sääntöjä ja artikloja pilkulleen. Joten kyllä. Minä ja poikani tulisimme, jos meidät kutsuttaisiin.

– Parempi pysyä niiden aiheiden kommentoinnissa, joista tiedät jotain. Suomen ja Ruotsin jäsenyys tekee Natolle helpommaksi puolustaa jo sen olemassa olevaa itärajaa.

– Eli siis jos Kanada tai Meksiko hyökkää Yhdysvaltoihin? Totta kai Suomi lähettää sotilaita puolustamaan rajaanne siinä tapauksessa!

Coulter on luonut uraa paitsi kolumnistina myös kirjailijana ja poliittisena kommentaattorina. Hänet tunnetaan kohua herättäneistä lausunnoistaan kuten, ettei naisilla tulisi olla äänioikeutta tai, että itsemurhaiskussa Irakissa kuolleen amerikkalaissotilaan isä oli ”muriseva muslimi”.