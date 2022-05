Maria Zaharova on uhkaillut toistuvasti Suomea – millainen on nainen Venäjän kärkkäiden lausuntojen takana?

Kärkkäistä lausunnoistaan tunnettu Maria Zaharova on uhonnut paitsi Natosta, myös natseista borssikeitossa. IS tutki Venäjän ulkoministeriön tiedottaja taustat.

– Suomen ja Ruotsin ei pitäisi perustaa turvallisuuttaan siihen, että ne vahingoittavat muiden maiden turvallisuutta.

– On täysin selvää, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon johtaisi vakaviin sotilaallisiin ja poliittisiin seurauksiin.

– Luvassa on vähemmän puhetta ja enemmän tekoja.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajalta Maria Zaharovalta on riittänyt ainakin puhetta.

Hän on toistuvasti ripotellut uhkauksia Suomen ja Ruotsin Nato-polulle, ja on viimeistään hyökkäyssodan alkamisen jälkeen noussut yhdeksi Vladimir Putinin hallinnon näkyvimmistä henkilöistä.

Mutta kuka oikein on 46-vuotias Zaharova, joka sodan alkamisen jälkeen sekoitti samaan soppaan jopa borssikeiton ja natsit?

– Hän on kasvokuva – ja yksi tapa, jolla Venäjän hallinto on yrittänyt nostaa imagoaan, vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista toteaa.

– Hän on edustavan näköinen, kärkäs ja sanavalmis, mutta ulkoministeriön rooli on vain toistaa se, mikä Kremlissä on sanottu. Siinä mielessä hänen paikkansa on täysin epäuskottava.

Putin ja Zaharova yhteiskuvassa Kremlissä vuonna 2017.

Maria Vladimirovna Zaharova on kautta aikain ensimmäinen nainen Venäjän ulkoministeriön tiedottajana. Hän aloitti virassa elokuun 10. päivä vuonna 2015.

Moskovassa jouluaattona 1975 syntynyt Zaharova on koulutukseltaan historiatieteiden tohtori, ja puhuu Roscongress Foundation -säätiön sivuilla olevan esittelyn mukaan myös sujuvaa englantia ja kiinaa.

Hän asui nuorena Kiinassa kymmenen vuotta. Isä Vladimir Zaharov oli neuvosto­diplomaatti, joka työskenteli Neuvostoliiton suurlähetystössä Pekingissä vuosina 1981–1991.

Kun komennus Pekingissä päättyi, perheen kotimaata ei enää ollut. Neuvostoliitto romahti 1991, ja Zaharovit palasivat Venäjälle kaksi vuotta myöhemmin.

Maria Zaharovan äiti Irina on taidehistorioitsija, ja hän on työskennellyt Pushkinin taidemuseossa Moskovassa, joka on suurin eurooppalaisen taiteen museo Venäjällä.

Diplomaattiperheessä urapolulle ei tarvinnut kaivautua kommunalkojen takapihoilta, kuten Zaharovan esimiehen, presidentti Vladimir Putinin on kerrottu tehneen.

Maria aloitti opiskelut Venäjän ulkoministeriön alaisuudessa toimivassa MGIMO-yliopistossa, ja sai ensimmäisen tutkintonsa 1998 kansainvälisestä journalismista.

Tämän jälkeen hän aloitti työt ulkoministeriössä; ensin kuukausittain ilmestyvän Diplomatic Bulletin -lehden päätoimittajana, ja vuosituhannen vaihduttua Venäjän pysyvän YK-edustuston lehdistösihteerinä New Yorkissa.

Tässä tehtävässä kuluivat vuodet 2005–2008. Pestinsä alkumetreillä Zaharova avioitui Andrei Makarovin kanssa. Parin häät järjestettiin Venäjän konsulaatissa New Yorkissa 7. marraskuuta. Makarov on mediatietojen mukaan menestynyt liikemies.

Heillä on yksi tytär, Maryana, joka on syntynyt elokuussa 2010.

Maria Zaharova on tullut tunnetuksi kärkkäistä puheenvuoroistaan.

Zaharova on Venäjällä hyvin suosittu. Hänellä on paljon seuraajia sosiaalisessa mediassa, ja Venäjällä häntä verrataan usein Valkoisen talon juuri äskettäin lopettaneeseen tiedottajaan Jen Psakiin.

Venäläinen lasikatto alkoi säröillä jo 2011, kun Zaharovasta tuli ulkoministeriön tiedotusosaston apulaisjohtaja.

Lopullinen räsähdys elokuussa 2015 käynnisti Lassilan näkemyksen mukaan myös laajemman muutoksen hallinnon tavassa tiedottaa.

– Se vertautuu Kremlin tiedottamisen linjan muutokseen, jossa viesti nykyään kulkee enemmän tiedottajien kautta. Aikaisemmin itse ministeri tai presidentti on toiminut varsinaisena tiedottajana ja ollut läsnä julkisuudessa.

Lassila näkee Zaharovan myös tietynlaisena vastakohtana Kremlin tiedottajalle Dmitri Peskoville.

– Ero Peskoviin on aika merkittävä, vaikka molemmilla on käytännössä sama rooli.

– Siinä missä Peskov pyrkii olemaan tällainen lipevä ja viilipyttymäinen muunnellun totuuden mestari, niin Zaharovalla luonne on paljon kärkkäämpi.

Lassila näkee Zaharovan roolissa yhtäläisyyksiä myös entiseen Krimin tasavallan korkeimpaan syyttäjäviranomaiseen Natalia Poklonskajaan.

– Paikantaisin Zaharovan nousun tällaisten edustavien naisten siirtoon näkyville paikoille, joista toinen esimerkki oli Natalia Poklonskaja. Hän oli hyvin käytetty Venäjän sisällä kasvokuvana, mutta kommenteissa hyvin kärkäs, vaikka hänelläkään ei ollut mitään valtaa.

Natalia Poklonskaja syntyi Ukrainassa Neuvostoliiton aikana. Hän työskenteli 2010-luvun alussa apulaissyyttäjänä Krimin tasavallassa. Kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Itä-Ukrainaan 2014, Poklonskaja liputti sen puolesta, että Krim liitettäisiin Venäjään.

Näin myös kävi – ja hänet nimettiin Krimin tasavallan johtavaksi syyttäjäviranomaiseksi. Ukrainan viranomaiset etsintäkuuluttivat hänet epäiltynä maanpetoksesta.

Poklonskaja ehti olla jonkin aikaa jopa supersuosittu netti-ilmiö, mutta sittemmin hän menetti suosionsa – myös Kremlissä. Hänet nimitettiin 2021 Venäjän suurlähettilääksi Kap Verdelle, mutta tämän vuoden alussa Poklonskaja kertoi uutistoimisto Tassille, että pesti on peruuntunut ”henkilökohtaisista syistä”.

Zaharovan tanssi tallentui kameroille Sotshissa vuonna 2016 pidetyssä juhlavastaanotossa.

Maria Zaharova on hänkin päätynyt netti-ilmiöksi – eikä pelkästään positiivisessa mielessä.

Vihjailut tiedottajan alkoholiongelmasta lähtivät uusille kierroksille, kun Zaharova keväällä paljasti Venäjän hyökkäyssodan yhdeksi syyksi ukrainalaisen borssikeiton reseptin. Hän oli selkeästi humalassa.

– Jopa keittokirjat on kielletty. Miksi? Koska ette voineet jakaa borssikeiton reseptiä muiden kansojen kanssa vaan mielestänne se kuuluu vain yhdelle kansalle, Zaharova messusi silmät seisoen virallisessa tiedotustilaisuudessa.

– Juuri tästä me puhumme: tämä on muukalaisvihaa! Tämä on natsismia!

”Tiedotustilaisuus” päätyi myös YouTubeen, jossa sitä on katseltu kymmeniä tuhansia kertoja.

– Hänestä on tullut suoranainen klassikko Kremlin kriitikkojen pilkan kohteena. Erityisesti hänen väitetty alkoholiongelmansa. Hänhän piti silminnähden päihtyneenä tiedonannon, jossa Ukrainan fasistisuuden yksi piirre oli borssikeiton omiminen, Lassila sanoo.

Tämän jälkeen estradilla on nähty lähinnä viileän rauhallisesti uhkailuja esittävä Zaharova. Lassila sanoo, että siitäkään ei ole syytä hätkähtää.

– Zaharova on sitä hyödyllisempi Putinille, mitä enemmän hänen puheisiinsa kiinnitetään lännessä huomiota.

– Siihen ansaan ei kannata langeta. Vasta kun yllätykset alkavat tulla Putinin suusta, niin sitten niihin kannattaa kiinnittää huomiota.