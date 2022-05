Tunnettu elokuva­musiikin säveltäjä Vangelis on kuollut

Kreikkalainen muusikko muistetaan ennen kaikkea sävellyksistään elokuvissa Blade Runner ja Chariots of Fire.

Taiteilijanimellä Vangelis tunnettu Evangelos Odysseas Papathanassiou on kuollut sairaalassa Ranskassa 79-vuotiaana. Asiasta uutisoivan Reutersin mukaan menetyksestä tiedotti säveltäjää edustava asianajajatoimisto. Hänen kerrotaan kuolleen myöhään tiistaina.

Kreikkalainen säveltäjä tuli maailmalla tunnetuksi ennen muuta tuottamastaan elokuvamusiikista ja palkittiin vuonna 1981 ilmestyneen Chariots of Firen soundtrackista Oscarilla. Mahtipontisen tunnuskappaleen pianomelodia on tunnettu ympäri maailmaa ja sitä on esitetty erinäisissä urheilutapahtumissa.

Vangeliksen musiikissa keskeistä oli kreikkalaisen kansanmusiikin ainesten yhdistäminen ortodoksikristilliseen kuoromusiikkiin ja elektronisiin äänimaailmoihin. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis luonnehti häntä Twitterissä ”elektronisen musiikin pioneeriksi”.

1980-luvulta eteenpäin Vangelis käytti sävellyksissään runsaasti syntetisaattoreita ja jätti jälkensä elokuvamusiikin historiaan säveltämällä scifiklassikko Blade Runnerin (1982) soundtrackin.

Myöhemmin Vangeliksen tuotantoa kuultiin muun muassa Roman Polanskin elokuvassa Katkera kuu (1992) ja Oliver Stonen historiallisessa sotaelokuvassa Aleksanteri (2004)

Säveltäjänä Vangelis kertoi olleensa pitkälti itseoppinut. Ateenassa varttunut mies aloitti uransa Forminx-nimisessä rockbändissä. Yhtyeen hajottua vuonna 1966 hän alkoi säveltää musiikkia kreikkalaisiin elokuviin.

Vangelis jatkoi musiikin säveltämistä loppuun asti. Hänen viimeinen albuminsa Juno to Jupiter ilmestyi vuonna 2021.