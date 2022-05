Reuters: Yhdysvallat haluaa aseistaa Ukrainan järeillä meri­torjunta­ohjuksilla – on vain pari tulen­arkaa kysymystä

Yhdysvallat pelkää järeiden meritorjuntaohjusten kärjistävän sotatilannetta entisestään. Lisäksi on vaara, että aseet päätyvät venäläisten käsiin.

Yhdysvallat haluaa toimittaa Ukrainaan meritorjuntaohjuksia auttaakseen maata murtamaan Venäjän merisaarron.

Nimettöminä pysyttelevät virkamieslähteet kertoivat Valkoisen talon suunnitelmista uutistoimisto Reutersille.

Reutersin lähteiden mukaan Ukrainaan harkitaan lähetettäväksi kahdenlaisia meritorjuntaohjuksia. Ensimmäinen on Boeingin valmistama Harpoon ja toinen norjalaisen Kongsbergin kehittämä Naval Strike Missile (NSM).

Harpoon-ohjusten iskuetäisyys on lähes 300 kilometriä, NSM-ohjusten 250 kilometriä. Kumpikin ohjus maksaa arviolta noin 1,5 miljoonaa dollaria kappaleelta.

Ohjukset voitaisiin toimittaa Ukrainaan joko suoraan tai eurooppalaisesta välittäjämaasta, jolla on kyseisiä ohjuksia. Ainakin Portugalilla on Harpoon-ohjuksia ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on huhtikuussa myös pyytänyt saada niitä Portugalilta.

Ukraina tarvitsee kuitenkin ohjuksille sellaisia laukaisualustoja, joita voi käyttää maalla. Harpoon on pääsääntöisesti merikäyttöinen ohjus.

NSM-ohjuksia voi laukaista rannikolta liikuteltavista laukaisualustoista, joten niiden käyttö ei ole logistisesti yhtä hankalaa. Lähteiden mukaan yksi mahdollisuus on, että Norja lahjoittaisi ohjuksia ja niiden laukaisualustoja Ukrainalle.

Merisodankäynnin asiantuntija Bryan Clark Hudson-instituutista arvioi, että Venäjän merisaarron järkyttämiseen Ukraina tarvitsee 12–24 meritorjuntaohjusta, joiden kantama on yli 100 kilometriä.

– Jos Putin välttämättä haluaa jäädä, Ukraina voisi upottaa suurimmat venäläiset laivat, sillä niillä ei ole mitään piilopaikkaa Mustallamerellä.

Britannian puolustusministeriön mukaan Mustallamerellä on noin 20 Venäjän laivaston alusta sukellusveneet mukaan lukien. Venäjä on jo kärsinyt mittavia tappioita Mustallamerellä, merkittävimpänä Ukrainan upottama Moskva-ohjusristeilijä.

Lue lisää: Venäjän sotaretki Ukrainassa on historiallisten epä­onnistumisten sarja – 6 seikkaa kuvastaa operaation katastrofaalisuutta

Venäjä sai varhain sodan alkupuolella itselleen Mustanmeren herruuden. Ukraina ei voi huoltaa joukkojaan meritse, eivätkä tärkeät viljakuljetukset pääse eteenpäin satamista.

Ukraina on saanut länneltä asetoimituksina jo Javelin- ja Stringer-ohjuksia, mutta se haluaa Yhdysvalloilta lisää edistynyttä sotakalustoa. Ukraina on toivonut saavansa käyttöönsä aseita, joilla se saisi työnnettyä Venäjän laivaston pois Mustanmeren satamista.

Yhdysvaltalaiset virkamiehet ja kongressilähteet kuitenkin sanovat, että järeämpien aseiden lähettäminen Ukrainaan pitää sisällään useita ongelmia.

Tällaisten aseiden käyttöä tulee harjoitella pitkään ja kalustoa pitää huoltaa. Lisäksi Yhdysvallat pelkää, että sen aseet päätyvät venäläisten käsiin tai kärjistävät sotatilannetta.

Yhdysvallat ei välttämättä halua olla ensimmäinen maa, joka lähettää Harpoon-ohjuksia Ukrainaan. Erään Reutersin lähteen mukaan ”yksi hyvin varustettu maa” harkitsee parhaillaan Harpoonien viemistä Ukrainaan ensimmäisenä, minkä jälkeen muut maat voisivat liittyä mukaan.

Korjattu artikkelia kello 6.31: Volodymyr Zelenskyi on Ukrainan presidentti, ei Venäjän.

Lue lisää: Ukrainan ohjukset ja lennokit ovat nöyryyttäneet Venäjän laivastoa – mitä tapahtui ohjus­iskuun joutuneelle venäläis­alukselle?