Tuki suunnataan Ukrainan puolustukseen sekä humanitaariseen ja taloudelliseen apuun.

Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt uuden, noin 40 miljardin dollarin tukipaketin Ukrainalle, kertovat muun muassa yhdysvaltalaiset CBS News ja Wall Street Journal.

– Apua on tulossa, erittäin merkittävää apua. Apua, joka voisi varmistaa, että ukrainalaiset ovat voitokkaita, senaatin enemmistöjohtaja demokraattisenaattori Chuck Schumer sanoi torstaina uutistoimisto AP:n mukaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ylisti Twitterissä senaatin päätöstä torstai-iltana.

– 40 miljardia dollaria on Yhdysvalloilta merkittävä avustus rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi Ukrainaan, Eurooppaan ja maailmaan, Zelenskyi sanoi Twitter-tilillään julkaistussa viestissä.

Tuki suunnataan Ukrainan puolustukseen sekä humanitaariseen ja taloudelliseen apuun.

Tukipaketti sai senaatissa vankkaa kannatusta kummankin puolueen riveistä, ja se äänestettiin torstaina läpi äänin 86–11.

Kaikki viimeisintä tukipakettia vastaan äänestäneet senaattorit ovat republikaaneja. Wall Street Journalin mukaan he perustelivat näkemystään paketin kovalla hintalapulla, minkä lisäksi heillä oli epäilyksiä siitä, että Yhdysvallat olisi mukana rahoittamassa ulkomaista sotaa pitkällä tähtäimellä.

Schumer alleviivasi paketin saaneen tukea kummastakin puolueesta. Hänestä on kuitenkin äärimmäisen huolestuttavaa nähdä, että senaatissa on kasvava piiri republikaaneja, jotka vastustavat Ukrainan rahoittamista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tukipaketti vastaa suuruudeltaan Keski-Afrikassa sijaitsevan Kamerunin bruttokansantuotetta vuonna 2020.

Tukipaketti vaatii vielä Bidenin allekirjoituksen

Senaatin vahvistuksen jälkeen päätös vaatii vielä presidentti Joe Bidenin allekirjoituksen. Tukipaketti hyväksyttiin jo aiemmin maan edustajainhuoneessa, missä se sai niin ikään kannatusta molemmista puolueista.

Päätös nostaa Yhdysvaltojen avun Venäjän hyökkäyssotaa torjuvalle Ukrainalle yhteensä noin 54 miljardiin dollariin eli 51 miljardiin euroon.

Biden varoitti aikaisemmin, että maan Ukrainan auttamiseen varaamat rahat ovat loppumassa, jos uutta pakettia ei hyväksytä.

Demokraatti- ja republikaanijohtajat olivat yrittäneet saada tukipakettia läpi pikavauhtia, mutta myöhään viime viikolla päätös sakkasi, kun kentuckylainen republikaanisenaattori Rand Paul oli vastustanut pakettia ja vaatinut, että menoja valvomaan asetetaan viranomainen.

CBS:n mukaan pakettiin oli kuitenkin ollut jo leivottuna osuuksia, joissa sovittiin rahojen käyttöön liittyvästä raportoinnista.

Uutiskanavan mukaan Paul ei onnistunut lopulta saamaan pakettiin mukaan ehdottamiaan muutoksia. Hänen vastustuksensa vain lykkäsi päätöstä viikolla. Paul on aiemminkin vastustanut Yhdysvaltain ulkomaista apua.

Paketin saama tuki on harvinaista jakautuneessa kongressissa

Ukrainan tukipaketin saama laaja tuki on harvinaista Yhdysvaltain kongressissa, jossa näkemykset jakautuvat usein puoluelinjojen mukaisesti.

Senaatin vähemmistöjohtaja republikaanisenaattori Mitch McConnell kuvaili äänestyksen alla, että taistelu Ukrainassa muovaa muun muassa Yhdysvaltain turvallisuuden tulevaisuuden.

– Kun on kyse Putinista, joko me maksamme nyt tai me maksamme myöhemmin, sanoi puolestaan republikaanisenaattori Lindsey Graham, joka sodan aiemmassa vaiheessa vaati Twitterissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin salamurhaamista.

Yhdysvallat pyrki alkujaan lähettämään Ukrainaan vain puolustustarvikkeita, mutta sittemmin Ukrainan asevoimille on lähetetty myös muun muassa tykistöä, helikoptereita ja lennokkeja. Ukrainalaissotilaat saavat yhdysvaltalaisaseiden käyttöön koulutusta joko Yhdysvalloissa tai muualla Ukrainan ulkopuolella.

Hallinto ilmoitti erikseen myös sadan miljoonan apupaketista

Uutiskanava CNN:n mukaan Bidenin hallinto kertoi torstaina myös uudesta 100 miljoonan dollarin eli noin 94 miljoonan euron suuruisesta turvallisuusapupaketista Ukrainalle.

Tiedotteessa Biden kertoi Yhdysvaltain lähettävän Ukrainaan lisää tykistöä, tutkia sekä muita varusteita, joita hän sanoi ukrainalaisten käyttävän jo tehokkaasti taistelukentillä.

Keskiviikkona senaatti myös vahvisti uradiplomaatti Bridget Brinkin valinnan Yhdysvaltain seuraavaksi Ukrainan-suurlähettilääksi. Pesti on ollut tyhjillään vuodesta 2019.