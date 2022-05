Näin tavallinen turkkilainen ajattelee Suomen Nato-jäsenyydestä

Pääosa mietteistä oli Suomen jäsenyyttä tukevia tai täysin neutraaleja.

Suomi jätti keskiviikkoaamuna jäsenyyshakemuksen liittymiseksi sotilasliitto Natoon.

Jäsenyyden esteeksi on kuitenkin tullut Turkin poikkitelainen kanta. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhannut estää Suomen ja Ruotsin pääsyn Natoon.

Lue lisää: Pekka Haavisto: Suomi odottelee kutsua Natolta – Erdogan sanoo edelleen ”ei” Suomelle ja Ruotsille

Erdogan on sanonut, että Turkki ei puolla Ruotsin ja Suomen jäsenyyshakemusta. Keskiviikkona hakemuksen jättämisen jälkeen Turkki esti Suomen ja Ruotsin kutsumisen Natoon liittymiskeskusteluihin.

Erdogan muistutti etteivät Naton kumppanimaat ole tukeneet Turkkia sen taistelussa kurdien työväenpuoluetta PKK:ta sekä militanttiryhmiä kuten YPG:tä vastaan.

Lue lisää: Miksi Turkki kääntyi Suomen Nato-hanketta vastaan?

Torstaina Erdogan toisti ukaasinsa puhuessaan Atatürkin muisto- sekä nuoriso- ja urheilupäivänä Ankarassa.

– Jatkamme tätä politiikkaa määrätietoisesti. Kerroimme läheisille ystävillemme, että sanoisimme ”ei” Suomen ja Ruotsin liittymiselle Natoon. Jatkamme tällä tavalla, Erdogan sanoi turkkilaistiedotusvälineiden mukaan.

Mitä asiasta ajattelee tavallinen turkkilainen?

Nimettömänä pysytellyt mattokauppias luottaa presidentti Recep Tayyip Erdoganiin Nato-asiassa.

Ei ainakaan yhtä jyrkästi kuin presidentti Erdogan.

Ilta-Sanomat jututti Istanbulissa useita turkkilaisia. Monen kielitaito ei riittänyt ymmärtämään kysymystä saati antamaan ymmärrettävää vastausta.

Osa kysymyksen ymmärtäneistä selvästi varoi kertomasta omaa mielipidettään, sillä Turkissa on voimassa laki, jonka mukaan presidentin kritisoiminen mediassa voi johtaa pahimmillaan jopa neljän vuoden vankeustuomioon.

– Se mitä presidentti sanoo, on hyvä. En minä pysty siihen vaikuttamaan. Kyse on varmaankin politiikasta. Ai miksikö Erdogan haluaa tehdä politiikkaa Suomen jäsenyydellä? Sitä pitää kysyä häneltä, jättimäisessä Kapali Carsi -basaarissa mattoja kaupitellut mies sanoi.

Hän ei halunnut kertoa nimeään IS:lle.

Enemmistö kuitenkin kannatti Suomen hyväksymistä jäseneksi.

Muharran ajatteli, että Suomen on mieluummin parempi olla Natossa kuin sen ulkopuolella.

– Kyllä Suomen pitäisi päästä Naton jäseneksi. Miksi pitäisi olla erossa, kun yhdessä on paljon parempi? Suomi on hyvä maa, minulla on joitakin ystäviä siellä, kahvi- ja teeastiastoja myynyt Muharran sanoi.

Muharran arveli, että Erdogan ei ole sinällään Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan, mutta nyt hän on nähnyt mahdollisuuden tehdä politiikkaa ja ajaa Turkin vaatimuksia kansainvälisesti eteenpäin.

– Erdogan on Turkille hyvä presidentti. Samoin on varmaan Joe Biden omalle kansalleen, ehkä myös Vladimir Putin Venäjälle. He ovat kuitenkin kaikki joidenkin poikia, isiä ja puolisoita. Kyse ei ole siitä, että heistä kukaan olisi pohjimmiltaan paha ihminen, Muharran sanoo.

Suomen jäsenyyttä sotilasliitossa kannatti myös Yilmiz.

Yilmiz piti Suomea Nato-kelpoisena, Ruotsia välttämättä ei.

– Suomi on tervetullut Natoon, Suomen kanssa ei ole koskaan ollut mitään ongelmia. Ainoastaan siinä tapauksessa kantani on kielteinen, jos Suomi avaa ovensa terroristeille. Mutta Ruotsilla en näe olevan mahdollisuuksia jäseneksi, Yilmiz kiteytti.

– Naton jäsenyys olisi Suomelle hyvä. Saisitte sotilaita kaikista Nato-maista, sillä Venäjä on tällä hetkellä iso ongelma, Yilmiz lisäsi.

Sitten oli vielä niitä, joita Suomen mahdollinen jäsenyys Natossa ei liikuttanut pätkääkään.

– Minulla on aivan se ja sama, onko Suomi Naton jäsen vai ei. Se ei vaikuta minun elämääni ollenkaan. Minulle tällä hetkellä tärkeintä on oma toimeentulo, Hakan sanoi.

Basaarissa kashmir-silkkihuiveja kaupitellut Hakan sanoi, että myyntipisteen vuokra on kolminkertaistunut lyhyessä ajassa.

Huivikauppias Hakanilla oli muita huolia kuin ajatella Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.

– Joudun maksamaan myyntipisteen vuokran dollareissa, ja nyt Turkin liira on sukeltanut kovasti. Vielä jokin aika sitten yksi dollari oli 7 liiraa, nyt se on 15–17 liiraa, Hakan kuvasi.

– Yksi ystäväni asuu Yhdysvalloissa. Hän tienaa noin 5 000 dollaria kuukaudessa, ja hänen menonsa ovat noin 2 000 dollaria. Hänellä jää elämiseen 3 000 dollaria – siis 45 000 liiraa – kuukaudessa! Minä haluan kanssa muuttaa Amerikkaan. Turkissa kaikki energia menee omaan toimeentuloon, Hakan puhisi.