Mariupolin kaatuminen tuskin tekee sodan vaikeammaksi Ukrainalle, mutta Azovstalissa yhä piileskelevien kohtalo voi olla äärimmäisen kolkko, arvioi Martti J. Kari.

Venäjä on saavuttanut Mariupolissa lähestulkoon suurimman voittonsa Ukrainan sodassa, kun se on vihdoin varmistanut vapaan maayhteyden Krimille.

Venäjä ei kuitenkaan saa välitöntä apua voitostaan, koska vapautuvat voimat pitää huoltaa ja lepuuttaa, ennen kuin ne voidaan heittää uudelleen sotaan, arvioi Venäjä-asiantuntija, pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari IS:lle.

– Mariupol on melkein Venäjän suurin voitto. Ehkä vielä merkittävämpi oli se, kun Venäjä sai taattua Krimin vesihuollon valtaamalla sodan alussa Kahovkan vesialtaan, Kari arvioi.

Mariupolin kaatumisella on huomattavasti suurempi merkitys propagandavoittona Venäjälle. Tästä on jo merkkejä Venäjän mediassa.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemalla videolla näkyi Azovstalin tehdaskompleksista poistuvia haavoittuneita ukrainalaissotilaita keskiviikkona. Kaikki ukrainalaiset eivät kuitenkaan ole vielä antautuneet.

Venäläissotilaat partioivat Mariupolissa torstaina.

Kaupungin puolustajat kamppailivat 83 veristä päivää aina viime tiistaihin asti, jolloin pääosa kaupungin viimeiseen linnakkeeseen, Azovstalin tehdaskompleksiin jääneistä ukrainalaissotilaista jättäytyi venäläisten käsiin.

Mutta eivät kaikki. Äärioikeistolaiseksi syytetyn Azovin pataljoonan johtoporras on edelleen Azovstalin uumenissa. Taisteluista ei ole tietoa, mutta ei myöskään heidän antautumisestaan.

Martti J. Karin mukaan tähän on syynsä.

– Heidäthän tapettaisiin. He eivät saa mitään armoa venäläisiltä.

– Ymmärrän Azovin pataljoonan ihmisiä, koska heidän tulevaisuutensa ei ole herkullinen, Kari toteaa.

Venäjän duumassa on vaadittu, että Azoviin kuuluvia ei saa vaihtaa sotavankeina Ukrainan kanssa, vaan heidät on tuomittava. Heistä puhutaan jo yleisesti terroristeina.

– Jos Venäjän duumassa sanotaan, että näiden ihmisten kädet ovat kyynärpäitä myöten veressä ja heidän kohdallaan kuolemantuomion kielto pitäisi väliaikaisesti perua, niin kyseessä on jo päätetyn asian kaiuttaminen julkisuuteen, Kari arvioi synkästi.

Venäjän johto on luvannut Mariupolin ukrainalaissotilaille hoitoa ja reilun kohtelun, mutta esimerkiksi tietoja vankienvaihdon järjestelyistä ei ole. Vangit on kuljetettu leirille kapinallisten hallitsemalle alueelle.

Mariupolin kauheuksien ei voi vielä ennustaa olevan ohi, sillä Venäjä alkaa todennäköisesti ”venäläistää” kaupunkia, kuten se on tehnyt muillakin valtaamillaan alueilla.

Mariupolin tilannetta vaikeuttaa myös se, että se on kokenut lähes ilmestyskirjamaisen tuhon. Historiallisia vertailuja menneisyyden kuuluisiin taisteluihin on esitetty koko sodan ajan.

Mariupol on ollut milloin Guernica Espanjan sisällissodassa, milloin Leningrad toisessa maailmansodassa tai Sarajevo Bosnian sodassa.

Ilmakuvaa Mariupolin keskustasta keskiviikkona.

Jos Azovstalin komentajat eivät luovuta, se voi vertautua El Alamoon, Texasin vallankumouksen viimeiseen linnakkeeseen, jonka kaikki puolustajat surmattiin vuonna 1836.

Martti J. Kari löytää Mariupolille vielä yhden mahdollisen vertauksen, aiempia kolkomman.

– Toivon, että tästä ei tule Srebrenicaa.

Serbit surmasivat tuhansia bosnialaismiehiä kaupungissa vuonna 1995, ja kyseessä on yksi viime vuosikymmenien karmeimmista sotarikoksista.

– Ehkä parempi vertaus on Sarajevo, jota piiritettiin ja pommitettiin. Tosin Sarajevo ei missään vaiheessa antautunut, Balkanilla sotilasurallaan palvellut Kari sanoo.

Mariupolin puolustajien kohtalo on avoin, mutta heidän maineensa on jo ikuistettu ukrainalaisten mieliin.

Kaupungin viime metreillä yhden vertauksen esitti presidentti Volodymyr Zelenskyin avustaja Myhailo Podoljak.

– Mariupolin 83 päivän puolustus jää historiaan 21. vuosisadan Thermopylaina.

Thermopylain solassa vuonna 480 eaa kreikkalaispuolustajat uhrautuivat sankarillisesti viivytystaistelussa ylivoimaisia persialaisia vastaan.

– Azovstalin puolustajat estivät vihollisen suunnitelmat valloittaa Itä-Ukraina, sitoivat suunnattomat määrät vihollisen joukkoja ja muuttivat sodan kulkua, Podoljak lausui.

Myös Martti J. Karin mukaan Mariupolin taistelun merkitys on juuri siinä, että se kulutti venäläisjoukkoja. Kaupungin puolustajat käytännössä varastivat Vladimir Putinilta mahdollisuuden julistaa voitto voitonpäivänä 9.5.

Eversti evp Martti J. Kari toimii nykyisin yliopisto-opettajana ja on tullut tunnetuksi sodan aikana Venäjä-arvioistaan.

Kaupunki oli psykologisesti tärkeä kummallekin osapuolelle.

Karin mukaan venäläisessä ja myös ukrainalaisessa historiankirjoituksessa tunnetaan Brestin linnoituksen puolustus vuonna 1941, kun neuvostoliittolaisjoukot pidättelivät natsi-Saksan hyökkäystä Valko-Venäjän alueella.

– Nyt venäläiset eivät päässeet näillä joukoilla Hersonin suuntaan tai Zaporizzjaan.

Mariupolin kauhut alkoivat pommituksista heti sodan ensimmäisenä päivänä 24. helmikuuta. Venäläisjoukot etenivät kohti kaupunkia nopeasti sekä Itä-Ukrainan kapinallisalueilta että Krimiltä. Lähistölle tehtiin tiettävästi myös maihinnousu.

Kaupunki piiritettiin käytännössä heti maaliskuun alussa.

Sitten lankesi painostava hiljaisuus.

Kännykkäyhteydet katkesivat samaan aikaan kuin maayhteys. Omaiset eivät saaneet enää yhteyttä Mariupoliin. Ulkomaailma saattoi vain kuvitella, mitä pommitusten keskellä tapahtui.

Pikkuhiljaa tietoa alkoi tihkua. Ihmiset sulattivat lunta saadakseen vettä, koska hanat eivät enää toimineet. Ruokaa valmistettiin ulkona nuotiolla, koska kaasu ja sähkö olivat poikki. Kyseessä oli uhkarohkea leikki kuoleman kanssa, sillä ulkona vaanivat pommit tai venäläistankit.

Ihmiset kävelivät tuhotun venäläisajoneuvon ohi Mariupolissa 22. huhtikuuta.

Esikaupungeista lähtien Venäjä eteni kortteli korttelilta hirmuisella voimalla, mutta kovin tappioin. Se kantoi raskaan veron myös siviileiltä.

Ruumiit jäivät mätänemään kaduille, kun asukkaat olivat liian peloissaan haudatakseen kuolleita.

Pian tihkui tietoa myös itään päin kuljetetuista ihmisistä. Ukrainan mukaan Venäjälle on saatettu pakkosiirtää jopa satojatuhansia ihmisiä, joiden olinpaikasta ei ole tietoa.

Hirmuisimpia olivat kuitenkin tiedot kahdesta siviilejä vastaan suunnatusta iskusta.

9. maaliskuuta Venäjä pommitti synnytyssairaalaa, jonka se väitti olleen ukrainalaissotilaiden tukikohta. Uutistoimisto AP:n kuvat verisistä, odottavista naisista järkyttivät maailmaa ja toivat ensi kertaa sodan aikana viattomiin kohdistuneen julmuuden räikeästi näkyville.

Mariupolilaissairaalaa evakuoitiin iskun jälkeen 9. maaliskuuta.

Tapauksesta tuli myös Venäjän masinoimien salaliittoteorioiden kohde, kun se väitti kuvia lavastetuiksi. Myöhemmin AP:n toimittajat pääsivät pakenemaan kaupungista ja julkaisivat vastaansanomattoman tarinansa.

Toimittajat eivät ehtineet todistaa toista pommitusta, joka saattaa olla sodan vakavin yksittäinen murhenäytelmä.

Mariupolilaisteatterin ulkopuolelle oli maahan kirjoitettu teksti ”lapsia”, mutta silti venäläishävittäjät iskivät 15. maaliskuuta. Romahtaneen teatterin uumeniin saattoi jäädä jopa 600 ihmistä kuolemaan.

Isku romahdutti mariupolilaisteatterin maaliskuussa. Kuva on otettu huhtikuun lopulla.

Tosiasia kuitenkin on, että täyttä varmuutta kaupungin uhriluvuista ja muista kauheuksista ei ole, koska Venäjä on pyrkinyt peittelemään todisteita. Peittely-yritys saattaa olla käynnissä tälläkin hetkellä, kun kaupunki on jäänyt täysin venäläisten armoille.

Siviiliuhrien määrää liikkuu varovaistenkin arvioiden mukaan tuhansissa, ehkä kymmenissä tuhansissa.

Kansainvälisten järjestöjen avustuksella siviilien evakuoinnit saatiin huhtikuussa viimein käyntiin. Silti pakoon yrittäneitä perheitäkin tulitettiin yhä summittaisesti.

Lopulta kaikki kulminoitui Azovstalin tehdasalueelle linnoittautuneisiin sotilaisiin, joihin kuului pahamaineisen Azovin pataljoonan sotilaita. Heidän on väitetty olevan juuri niitä ”natseja”, joita Venäjä lähti propagandansa mukaan Ukrainaan kukistamaan.

Azovstalin alueelle kylvettiin palavaa materiaalia viime viikonloppuna julkaistussa kuvassa.

Tosiasiassa azovilaiset ovat pitkään olleet osa Ukrainan kansalliskaartia, eikä ukrainalaisille heidän vanhoilla poliittisilla mielipiteillään ole ollut arvoa, koska he uhrautuivat puolustaessaan kotimaataan viimeiseen asti.

– Mariupolin puolustajat ovat aikamme sankareita, ylistettiin Ukrainan armeijan yleisesikunnan lausunnossa maanantaina.

Toistaiseksi ei tiedetä, minkä kohtalon Azovin komentajat valitsevat: Venäjän vangiksi jättäytymisen – vai jotain muuta.

Martti J. Karin mukaan videoiden perusteella näyttää siltä, että venäläiset muun muassa tarkastavat Azovstalilta tulleiden tatuoinnit, mikä kielii siitä, että jokaisen tausta tutkitaan tarkasti. Todennäköisesti azovilaiset erotellaan joukosta.

Venäläiset tarkastivat antautunutta ukrainalaissotilasta keskiviikkona Mariupolissa.

– Kuten on nähty, ei Venäjä noudata Geneven sopimuksia tässä sodassa. Eli mitä sopimuksissa sanotaan sotavankien kohtelusta ja haavoittuneista.

Kari ei kuitenkaan lähde spekuloimaan, mikä on Azovin komentajien vaihtoehto.

– Se on paha sanoa mitä he tekevät, koska emme tiedä mikä tilanne tarkalleen siellä on.

Ukraina julkaisi vielä viikonloppuna kuvaa Azovstalin uumenissa olevista merivartioston sotilaista. Azovin pataljoonaan kuuluvien lisäksi puolustajiin on kuulunut myös muiden yksiköiden joukkoja.

Kari ei usko, että Ukrainalla olisi Mariupolin lopullisen menetyksen myötä vaikeampia aikoja edessä.

Mariupolista vapautuvat joukot voidaan huollon jälkeen laittaa vahvistamaan Hersonin alueen asemia, että Ukrainan taktiset vastahyökkäykset vaikeutuisivat.

Toinen vaihtoehto on yrittää joukoilla pohjoiseen, jolloin Donbasia puolustavia ukrainalaisjoukkoja uhkaisi saarrostus. Tämä on kuitenkin epätodennäköisempää.

Karin mukaan Mariupolin venäläisjoukot, noin kymmenen pataljoonan taisteluosastoa eli karkeasti arvioituna 8 000 miestä, ei muuta sodan isoa kuvaa.

– Eivät nämä riitä Odessaan menoon.

Azovstalin terästehtaiden lähistöllä ammuttiin tankilla 5. toukokuuta.

Ukrainalla on Karin mukaan enemmän miehiä ja koko ajan parempaa kalustoa lännestä. Venäläisillä on enemmän kalustoa, mutta se on kulunutta ja vanhempaa.

– Enemmän tässä ollaan menossa pattitilanteeseen. Voi kysyä, että jäätyykö tilanne näille jalansijoilleen.

Karin mukaan Ukraina näyttää olevan jo suuntaamassa huomiota myös tulevaisuuteen, kun maa suunnittelee jälleenrakennusta ja miinanraivausta. Samalla hän on kuullut viestejä, että Ukraina taistelee niin kauan kuin voittaa.

– Sen verran heitä tunnen, että he myös tarkoittavat sitä.