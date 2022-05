Ensimmäinen Venäjän sotilas myönsi syyllisyytensä siviilin tappamiseen Ukrainassa

Syyttäjien mukaan 21-vuotias kersantti tappoi 62-vuotiaan aseettoman ukrainalaismiehen käskystä.

Ensimmäinen venäläinen sotilas, jota on syytetty sotarikoksista Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen aikana, on myöntänyt syyllistyneensä aseettoman siviilin tappamiseen. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Vadim Shishimarin, 21, oli Kiovan Solomjanskin käräjäoikeudessa syytettynä sotarikoksista ja murhasta. Shishimarinia syytetään aseettoman siviilin, 62-vuotiaan miehen, tappamisesta Koillis-Ukrainassa Tshupakhivkan kylässä helmikuun lopulla.

Shishimarin myönsi syyllisyytensä sekä sotarikoksiin että murhaan. Mikäli hänet tuomitaan syylliseksi, uhkaa häntä elinkautinen vankeustuomio.

Ukrainan valtionsyyttäjät sanoivat, että Siperian Irkutskin alueelta kotoisin oleva nuori kersantti ja neljä muuta venäläistä sotilasta ampuivat henkilöautoa ja varastivat sen paetakseen Ukrainan joukkojen vastahyökkäystä.

Sotilaat ajoivat Tshupakhivkan kylään, missä he näkivät aseettoman 62-vuotiaan polkupyöräilevän miehen puhuvan puhelimessa.

Syyttäjien mukaan toinen sotilas käski Shishimarinia tappamaan siviilin estääkseen häntä ilmoittamasta venäläisten läsnäolosta ja sijainnista. Hän toteutti käskyn, ja siviili kuoli paikan päällä.

Kyseessä on ensimmäinen sotarikosoikeudenkäynti Ukrainassa Venäjän hyökkäyksen alettua 24. helmikuuta.