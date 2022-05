Jopa kymmeniä suomalaisia on lähtenyt Ukrainaan taistelemaan – näin vieras­taistelijoita käytetään sodassa

Asiantuntijan mukaan vierastaistelijoilla on kaksi roolia roolia Ukrainan sodassa.

Suojelupoliisin mukaan Ukrainaan on lähtenyt sotimaan jopa kymmeniä suomalaisia.

Suomesta on lähtenyt kymmeniä vapaaehtoisiksi Ukrainaan, suojelupoliisista arvioidaan. Supo ei lähtökohtaisesti seuraa konfliktialueille Suomesta lähteviä ellei kyse ole ääri-ideologiaa kannattavista, jotka pyrkivät kartuttamaan taistelukokemusta ja kohottamaan kykyään väkivaltaan, supon viestintäasiantuntija Karoliina Romanoff kertoo.

– Valtaosa lähtijöistä ei siis ole suojelupoliisin näkökulmasta kiinnostavia. Ukrainan tilanne koskettaa laajasti kansainvälistä yhteisöä, joten sotaan osallistuu varmasti merkittävä määrä ulkomailta tulevia taistelijoita. Yleisesti ottaen suomalaisten lähtijöiden kohdalla puhutaan kuitenkin ennemmin kymmenistä kuin yksittäisistä henkilöistä, Romanoff sanoo.

Ukrainaan on lähtenyt suomalaisia jo vuodesta 2014, kun Venäjä vastoin kansainvälistä oikeutta liitti Krimin niemimaan itseensä.

– Aiempina vuosina Suomesta on lähtenyt yksittäisiä ihmisiä taistelemaan separatistialueille. Krimin valtauksen jälkeen lähtijöitä on mennyt konfliktin molemmille puolille. Sen jälkeen, kun Venäjän laaja hyökkäyssota alkoi helmikuussa, lähtijöiden enemmistö on todennäköisesti lähtenyt Ukrainan puolelle taistelemaan.

Romanoffin mukaan supon näkökulmasta olennaista ei ole se, kummalla puolella henkilö on taistellut vaan se, muodostaako henkilö uhkan kansalliselle turvallisuudelle. Tämän takia supon kiinnostus kohdistuu nimenomaan ääri-ideologian kannattajiin.

– Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että konfliktialueilla vietetty aika ja taistelukokemus voivat vaikuttaa radikalisoivasti. Tämä tietenkin riippuu myös paljon henkilön motiiveista ja muusta elämäntilanteesta. Kaikki alun perin taistelemaan lähteneet eivät lopulta osallistu varsinaisiin sotatoimiin. Osa alueelle matkustavista ei pyri taistelutehtäviin, vaan keskittyy esimerkiksi humanitaariseen apuun.

Britanniasta saapuneita sotilaita kuvattuna Lvivissä 5. toukokuuta. Vapaaehtoiset taistelijat odottivat junaa kohti eturintamaa.

Ukrainan puolella taistelevat suomalaiset vapaaehtoiset ovat Ukrainan asevoimien alaisuudessa toimivassa kansainvälisessä legioonassa. Legioona perustettiin helmikuun lopussa ja siihen on eri arvioiden mukaan liittynyt useista tuhansista jopa 20 000:een ihmistä.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentin Ilmari Käihkön mukaan tällä kertaa vapaaehtoisia taistelijoita käytetään hyvin eri tavalla kuin vuosina 2014–2015.

– Silloin Ukrainan asevoimat ja valtio muutenkin olivat sekaannuksen tilassa. Ulkomaalaiset toimivat vapaaehtoisten muodostamissa joukoissa, jotka myöhemmin sulautettiin osaksi poliisia ja asevoimia. Mutta näiden vapaaehtoisten avulla Ukrainan asevoimat saivat ostettua aikaa, että saavat rekrytoitua ja koulutettua joukkoja.

Lisäksi vuosina 2014–2015 vierastaistelijoita oli huomattavasti vähemmän kuin nyt.

Nyt vierastaistelijat toimivat osana asevoimien alaisia joukkoja. Vierastaistelijoilla on Käihkön mukaan kaksi roolia. Ensinnäkin Ukrainaan on lähtenyt ihmisiä, joilla on taistelukokemusta ja heistä voi taistelukentällä olla suoraa etua.

– Toiseksi, tämä on myös tapa poliittisesti levittää sotaa. Esimerkiksi, kun sinne saadaan suomalaisia taistelijoita, Suomessa todennäköisesti seurataan vielä enemmän konfliktin tapahtumia. Ja ulkomaalaisissa sotilaissa on tietynlaista propaganda-arvoa, sillä he voivat puhua omien maidensa medioille ja kertoa siten tilanteesta.

Sosiaalisessa mediassa on muun muassa levinnyt kertomuksia siitä, kuinka suomalaisia vapaaehtoisia arvostetaan ukrainalaisten keskuudessa esimerkiksi sen takia, että suomalaiset on koulutettu toimimaan sotatilanteessa altavastaajan asemassa.

Virolaisia Puolan ja Ukrainan rajalla maaliskuussa.

”Suomalainen varusmieskoulutus kantaa pitkälle täällä ja suomalaiset reserviläiset aikalailla haluttuja mihin tahansa yksikköön. Amerikkalaiset ja muut Nato-maista tulleet vapaaehtoiset eivät oikein osaa taistella sodassa, jossa heillä ei ole täydellistä ilmaherruutta,” eräs Reddit-käyttäjä, joka sanoo taistelleensa Ukrainan joukoissa, väitti suositussa keskusteluketjussa.

Vaikka kertomuksien totuudenmukaisuutta on vaikea varmistaa, Käihkön mukaan on mahdollista, että suomalaisilla on sellaista osaamista, jota ei kaikilla ole.

– Kyllä se voi olla. Mitä tulee ilmaherruuteen niin se varmasti pitää paikkansa. Silloin, kun Ukrainaan tuli amerikkalaisia vuosina 2014–2015 puhuttiin siitä, että amerikkalaiset olivat tottuneita siihen, että oli ilmaherruus eikä vihollisella juuri ole epäsuoraa tulta eli tykistöä ja sen takia he toimivat tietyllä tavalla, joka ei välttämättä ole fiksua Ukrainan oloissa. Suomessa on varauduttu siihen, että me olisimme sotatilanteessa heikompi osapuoli ja Ukrainassa se tilanne on sama.

Lisäksi Suomessa on käytössä asevelvollisuus, minkä takia suurimmalla osalla miehistä, ja nykyisin myös monella naisella, on takanaan ainakin varusmiespalvelus, Käihkö muistuttaa.

Käihkön mukaan on myös mahdollista, että suomalaiset ovat palvelleet Ukrainassa ukrainalaisten yksiköissä, mutta myös pääosin suomalaisten muodostamissa yksiköissä. Esimerkiksi somessa on levinnyt yhteiskuva, jossa väitetysti poseeraa 14 suomalaista vapaaehtoista. Kuvan aitoutta ei kuitenkaan voi varmistaa.

– Kun komentokieli ja koulutus ovat suunnilleen samoja, se helpottaa taktista käyttäytymistä. Ja kun ollaan taistelussa, ihmiset herkemmin käyttävät äidinkieltään ja silloin kommunikointi on tehokasta, kun näin voidaan tehdä.

– Olen myös kuullut, että Azovin yksikköön vuosina 2014–2015 kuuluneita olisi nyt myös samassa yksikössä ja, että myös heidän joukossaan olisi jo aiemmin Ukrainassa olleita suomalaisia.

Vierastaistelijoiden tilanne on myös muuttunut siten, että nykyisin vapaaehtoisiin taistelijoihin, jotka taistelevat Ukrainan puolella, suhtaudutaan sallivammin.

Sotilaat siirtävät Javorivin sotilastukikohtaan tehdyssä iskussa haavoittunutta sotilasta maaliskuun alkupuolella. Yle uutisoi tuolloin, että kansainvälisen legioonan joukot olivat lähellä tukikohtaa.

– Etenkin Ruotsissa käytiin aiemmin paljon keskustelua siitä, että ketkä oikein lähtivät silloin 2014–2015 Ukrainaan, kenen puolelle ja mitkä olivat heidän motiivinsa. Olivatko he äärioikeistolaisia ja niin edelleen, Käihkö muistelee.

– Toisaalta nyt tilanne on vielä mustavalkoisempi: Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja aloittanut sodan. Niitä, jotka taistelevat Ukrainan puolella, haastatellaan paljon mediassa ja heidän rooliaan ei ole paljon kyseenalaistettu.

Suomen ulkoministeriö ei suosittele matkustamista Ukrainaan. Matkustustiedotteessa kaikkia suomalaisia kehotetaan poistumaan välittömästi maasta.

Ulkoministeriön viestintäpäivystyksen mukaan matkustusilmoituksen Ukrainaan sodan aikana on tehnyt noin 30. Luku ei kerro kuitenkaan maassa olevien suomalaisten määrää, sillä osa ei välttämättä olekaan matkustanut maahan tai on jo tullut sieltä pois, mutta unohtanut muuttaa matkustusilmoitusta. Luku kattaa kaikista syistä lähteneitä, eli se ei esimerkiksi kerro, kuinka moni on lähtenyt taistelemaan.

Julkisuuteen ei ole tullut tietoa, että suomalaisia olisi kaatunut tai haavoittunut sodassa.

Ukrainalaiset eivät ole kertoneet julkisuuteen tarkkoja lukuja kuolleista vierastaistelijoista, mutta se tiedetään, että heitä on kuollut.

Huhtikuun lopussa puolestaan yksi yhdysvaltalainen, yksi britti ja yksi tanskalainen kuoli taisteluissa Venäjän joukkoja vastaan, muun muassa New York Times uutisoi. Eurasianet puolestaan uutisoi 9. toukokuuta, että ainakin yhdeksän georgialaista olisi kuollut.