Ministeriöön on kutsuttu myös Ranskan ja Espanjan suurlähettiläät.

Ruotsin Moskovan-suurlähettiläs Malena Mård on kutsuttu Venäjän ulkoministeriöön, kertoo venäläinen uutistoimisto Ria Novosti.

Uutistoimiston mukaan Mårdin täytyi saapua ministeriöön kello 13 Moskovan aikaa.

Myös Ranskan ja Espanjan suurlähettiläät on kutsuttu Venäjän ulkoministeriöön. Ria Novostin mukaan he haluavat vastauksia siihen, miksi maat karkottivat venäläisiä diplomaatteja.

Kansainväliset uutistoimistot kertoivat tiistaina, että Venäjä karkottaa 34 ranskalaista diplomaattia.

– 34 Ranskan Venäjän diplomaattisten edustustojen työntekijää on julistettu persona non grataksi, Venäjän ulkoministeriön kerrotaan todenneen lausunnossaan. Heille on annettu kaksi viikkoa aikaa lähteä maasta.

Ranska tuomitsi Venäjän ratkaisun tuoreeltaan tiistaina.

Huhtikuussa Ranska karkotti 35 diplomaattia.