Kommentti: Erdoganin ostoslista enteilee kovaa hintaa Natolle

Suomen kannalta ainoa hyvä asia Turkin presidentin vaatimuslistassa on, että se on pitkä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Basaarissa kaupanteko aloitetaan kovalla metelillä. Vasta sitten hiljennytään pohtimaan, mistä kauppaa oikein käydään.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan käy kauppaa aseista, palveluksista ja kurdien kurmottamisesta.

Uutistoimisto Bloomberg uskoo selvittäneensä, mikä on Erdoganin hinta Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksymisestä.

Erdogan haluaa Turkin takaisin Yhdysvaltain F-35-hävittäjäohjelmaan. Suomen ja Ruotsin on tuomittava turkkilaisen kurdijärjestö PKK:n lisäksi myös sen sisarliikkeet esimerkiksi Syyriassa.

Taistellakseen kurdeja vastaan Turkki on tunkeutunut Syyriaan. Tämä on taas johtanut maalle asetettuihin aseiden vientikieltoihin. Turkki haluaa Suomen ja Ruotsin luopuvan niistä.

Jos Erdoganin uho ei ole vain basaaripuhetta, Suomen ja Ruotsin Nato-polku ei kuljekaan kuin tanssien vain.

Turkki lensi ulos F-35-ohjelmasta, koska se osti Venäjältä tehokkaina pitämänsä S-400 ilmatorjuntajärjestelmän. Tämä oli voitto Moskovalle ja raivostutti Washingtonin.

Erdogan on epäonnistunut talouspolitiikassa ja haluaa näyttää kansalaisilleen huolehtivansa sentään maansa puolustautumisesta sen uhkaajia vastaan.

Venäjä ei ole niistä suurin. Turkki pitää pahimpana PKK:ta.

Turkki on käyttänyt armeijaansa Syyrian rajalla pitääkseen kurissa kurditaistelijoita, joita se pitää kieltämänsä PKK-järjestön liittolaisina.

PKK on alkujaan nationalistinen ja marxilainen kurdijärjestö, joka aloitti taistelunsa Turkin kurdien itsehallinnon puolesta. Turkki pelkää sen haluavan hajottaa maan. Sota on kestänyt vuosikymmeniä.

PKK:n ideologia on saanut suosiota myös naapurimaiden kurdien parissa. Syyrialainen SDF-järjestö ja sen asejoukko YPG ovat PKK:n hengenheimolaisia. Turkki seuraa hermostuneena kurdeja myös Irakissa.

Sodassa Isisiä vastaan Yhdysvallat teki yhteistyötä Syyrian kurdien kanssa kunnes otti Turkin painostuksesta näihin etäisyyttä. Isisiä ei ole täysin lyöty ja Yhdysvallat voi vielä tarvita kurditaistelijoita. Euroopassa kurdeja on pidetty sankareina. Heidän hylkäämisensä ei ole helppoa.

Suomen ja Ruotsin arvoihin kuuluu ihmisoikeuksien puolustaminen. Erityisesti Ruotsiin on siirtynyt paljon Turkin valtiota pelkääviä kurdeja. Osa on noussut siellä kansanedustajiksi asti.

Turkista on Erdoganin aikana paennut muitakin. Erityisen vihainen hän on uskonnollisen johtajan Fethullah Gülenin seuraajille. Turkista on paennut myös maan armeijan upseereita.

Vaikka Turkki ei saisi heitä takaisin vankiloihinsa, se haluaa ainakin vaikeuttaa toisinajattelijoiden toimintaa ulkomailla. Tässä se haluaa Ruotsilta ja Suomelta enemmän.

Erdoganin kannalta on loogista, että maan tulevat Nato-liittolaiset ovat tässä sen rinnalla. Samalla ajatuksella on omituista, että ne eivät toimittaisi aseita liittolaiselleen Turkille.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien kannalta on hyvä, että Erdoganin ostoslista ei ole ihan lyhyt. Silloin siinä on tinkimisen varaa.

Suomen ja Ruotsin etujen kannalta on kinkkisempää, että Turkin todellinen kauppakumppani on Yhdysvallat.