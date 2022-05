Sergei Lavrov kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-päätöstä

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov muistuttaa, että Suomi ja Ruotsi ovat osallistuneet Naton sotaharjoituksiin jo vuosien ajan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tiistaina, ettei Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisellä luultavasti olisi ”paljonkaan eroa”, koska maat ovat jo pitkään osallistuneet liittouman sotaharjoituksiin.

– Suomi ja Ruotsi, samoin kuin muut puolueettomat maat, ovat osallistuneet Naton sotaharjoituksiin useiden vuosien ajan, Lavrov totesi.

– Nato ottaa heidän alueensa huomioon suunnitellessaan sotilaallista etenemistä itään. Tässä mielessä [Suomen ja Ruotsin liittymisellä Natoon]ei luultavasti olisi paljon eroa. Katsotaan kuinka heidän aluettaan käytetään käytännössä Pohjois-Atlantin liitossa.

Viime viikolla Venäjän ulkoministeriö otti lausunnossaan kantaa Suomen Nato-uutisiin.

– Suomen liittyminen Natoon on radikaali muutos maan ulkopolitiikassa, ulkoministeriön lausunnossa sanottiin Reutersin mukaan.

– Venäjä joutuu ryhtymään vastatoimiin, sekä sotilaallis-teknisiin että muihin, estääkseen sen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien syntymisen.

Aiemmin Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että että Venäjän pitää Suomen liittymistä Natoon uhkana. Peskov sanoi, että Naton laajeneminen ei tee Eurooppaa tai maailmaa vakaammaksi.

– On sanomattakin selvää, että Naton seuraava laajentuminen ei tee Eurooppaa stabiilimmaksi ja turvallisemmaksi, Peskov sanoi.

Peskov sanoi, että Venäjä analysoi tilannetta ja laatii tarvittavat toimenpiteet turvallisuutensa takaamiseksi.

Ukrainan sota on kiristänyt Venäjän ja lännen välit äärimmilleen, ja lännessä on esiintynyt pelkoja konfliktin leviämisestä Naton ja Venäjän väliseksi suursodaksi, josta myös ulkoministeri Lavrov on esittänyt aiemmin pelkonsa.

– Vaara on vakava, se on todellinen, sitä ei voi aliarvioida, Lavrov sanoi huhtikuun lopulla.

Venäjän ulkoministeriön verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa Lavrov totesi, että länsimaiden Ukrainalle toimittamien aselähetysten kautta Nato on pohjimmiltaan sodassa Venäjän kanssa valtakirjan kautta.