Järjestelmälliset raiskaukset ovat Venäjän armeijan kenties julmin ase Ukrainan sodassa. Kriisipuhelimen johtaja Aljona Krivuljak kertoo IS:lle, millaisesta hirviömäisestä taktiikasta on kyse – ja millaiset jäljet se jättää.

Kiova

Ensimmäinen puhelu tuli Hersonista.

Nainen kertoi, miten venäläissotilaat olivat joukkoraiskanneet hänet ja hänen 17-vuotiaan tyttärensä. Äiti ja tytär pakotettiin myös katsomaan toisiinsa kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa.

– Tähän on vaikea löytää sanoja, ihmisoikeusjärjestö La Stradan kriisipuhelintyön johtaja Aljona Krivuljak pohtii ensimmäistä tapausta, joka ei valitettavasti jäänyt ainutlaatuiseksi.

Ukrainan viranomaiset tutkivat aktiivisesti yli kymmentä tapausta, joissa Venäjän armeijan sotilaiden epäillään raiskanneen ukrainalaisia. Tämä on todennäköisesti vasta jäävuoren huippu, sillä varasisäministeri Kateryna Pavlitshenkon mukaan jonossa on moninkertainen määrä tapauksia.

Aljona Krivuljak on luvannut avata Ilta-Sanomille ilmiötä ja sen taustoja. Hänen mielestään on selvää, ettei kyse ole vaan yksittäisistä hirmuteoista, vaan systemaattisesta toiminnasta.

Ihmisoikeusjärjestö La Strada on osa kansainvälistä verkostoa, joka auttaa ihmiskaupan uhreja. Ukrainan La Strada työskentelee myös rauhanrakentamisen, sukupuolittuneen väkivallan torjumisen sekä lasten oikeuksien parissa.

Seksuaalisen väkivallan uhreja auttavan järjestön tiedossa olevista uhreista nuorin on alaikäinen tyttö ja vanhin 58-vuotias nainen. Joukossa on myös 19-vuotias mies.

Helmikuun 24. päivän jälkeen La Stradan kriisipuhelimeen on soittanut Krivuljakin mukaan 16 ihmistä, jotka ovat kertoneet joutuneensa Venäjän armeijan sotilaiden raiskaamiksi eri puolilla Ukrainaa.

16 on kuitenkin hänen mukaansa vain murto-osa uhrien todellisesta määrästä.

– Tämä luku ei vastaa todellista määrää. Ensimmäisen yhteydenoton saimme 4. maaliskuuta. Sen jälkeen soittojen määrä on valitettavasti kasvanut tasaiseen tahtiin, Krivuljak sanoo.

Jo ennen hyökkäystä järjestö auttoi ihmisiä, jotka elävät Venäjän kontrolloimilla alueilla Itä-Ukrainan Luhanskissa ja Donetskissa sekä Krimin niemimaalla.

– Saimme näiltä alueilta puheluita etenkin vuosina 2014–2016, mutta niiden määrä ei ole mitenkään verrattavissa nykytilanteeseen.

” Ensimmäisen yhteydenoton saimme 4. maaliskuuta. Sen jälkeen soittojen määrä on valitettavasti kasvanut tasaiseen tahtiin.

Avunpyyntöjä on tullut enimmäkseen Mariupolista sekä Kiovan seudulta.

Nuorin La Stradan tiedossa olevista uhreista on alaikäinen tyttö ja vanhin 58-vuotias nainen. Suurin osa on 24–45-vuotiaita naisia, mutta uhrien joukossa on myös yksi nuori mies, iältään 19-vuotias.

Enimmäkseen avunpyyntöjä on tullut Mariupolista sekä Kiovan seudulta, josta Venäjän joukot alkoivat vetäytyä maalis-huhtikuun vaihteessa. Myös miehitetystä Hersonista on soittanut useita uhreja.

– Osa heistä on päässyt pakenemaan alueelta, mutta osa on siellä edelleen. He voivat olla meihin yhteydessä, mutta kehotamme heitä aina poistamaan puhelimistaan kaiken tiedon kommunikaatiostamme. Se voisi asettaa heidät vaaraan, sillä venäläismiehittäjät tarkastavat matkapuhelimia.

19-vuotiaan nuorukaisen tapausta Krivuljak kuvailee yhdeksi vakavimmista. Kyseessä on siviili, joka menetti koko muun perheensä Mariupolin draamateatterin pommituksessa maaliskuussa.

– Venäläissotilaat pitivät häntä kellarissa ja raiskasivat häntä joukolla, järjestelmällisesti ja useaan otteeseen. He olivat hyvin julmia. Sotilaat seurasivat poikaa myös käymälään, hakkasivat häntä sekä polttivat hänen kehoaan savukkeilla.

Krivuljakin mukaan onni on, että 19-vuotias on sittemmin päässyt pakenemaan Mariupolista Ukrainan kontrolloimalle alueelle.

– Hän sanoi muistavansa, kuinka kaikenikäisten ukrainalaisten ahdisteleminen ja kaltoinkohtelu näytti tuottavan venäläisille tyydytystä.

Raiskauksista sodankäynnin strategiana ja kansanmurhaan kytkeytyvänä aseena on alettu puhua laajemmin vasta viime vuosituhannen lopulta lähtien. Krivuljakin mukaan La Strada on nostanut vuodesta 2014 lähtien esille sitä, kuinka naisten, lasten ja miesten raiskaaminen on yksi niistä aseista, joita Venäjän federaatio käyttää ukrainalaisia vastaan.

– Puhun tästä faktana. Tiedätkö miksi? Koska olemme työskennelleet miehittäjien raiskaamien naisten kanssa. Monet heistä sanovat, että raiskausta fyysisenä tekona ei ollut niinkään vaikeaa sietää kuin psykologista painetta ja ilmiselvää sortoa kansallisuuden perusteella.

” Monet heistä sanovat, että raiskausta fyysisenä tekona ei ollut niinkään vaikeaa sietää kuin psykologista painetta ja ilmiselvää sortoa kansallisuuden perusteella.

”Raiskaamme sinua niin kauan kunnes kaikki ukrainalaiset miehet alkavat inhottaa sinua, etkä enää koskaan eläessäsi halua synnyttää ukrainalaista lasta”. Tämänkaltaisia sanoja venäläissotilaiden tiedetään Krivuljakin mukaan sanoneen uhreilleen.

– Kun he sanovat niin, ymmärrämme, että kyse on paljon isommasta ongelmasta kuin jonkun mitättömän sotilaan tekemästä yksittäisestä raiskauksesta. Tämä on massailmiö, jota olemme todistaneet siitä lähtien, kun sota alkoi Donbasissa vuonna 2014.

Järjestelmällisyys on siis Krivuljakin mukaan selvästi nähtävissä. Hän muistuttaa, että kyseessä on fakta, joka on ollut läsnä kaikissa sodissa, haluttiin tätä hyväksyä tai ei.

Natsit on asetettu vastuuseen toisen maailmansodan aikana tekemistään hirveyksistä, ja heitä on myös rangaistu teoistaan tuomioistuimissa. Jostakin syystä Neuvostoliiton armeija ei kuitenkaan koskaan joutunut kantamaan vastuuta rikoksistaan.

– Neuvostoarmeija kuului sodan voittajiin. Meillä on kuitenkin runsaasti tietoa sen aikanaan tekemistä raiskauksista, joiden kohteena oli miljoonia saksalaisia.

Koska edeltäviä sukupolvia ei rangaistu teoista, myös nykysotilaat kokevat Krivuljakin mukaan oikeudekseen tehdä samoin. He kokevat, etteivät kuitenkaan joudu siitä vastuuseen.

Krivuljak nostaa esille myös sen, että Venäjän valtio on dekriminalisoinut lainsäädännössään lähes kaiken väkivaltaan liittyvän, kuten perheväkivallan.

– Se tarkoittaa, että Venäjä ei pidä väkivaltaa väkivaltana edes omissa yhteisöissään. Sitä ei pidetä rikoksena. Miksi he siis tuntisivat huonoa omaatuntoa vieraita ihmisiä kohtaan?

Kyse on sallimisen ja rankaisemattomuuden kulttuurista.

– Sotilaat uskovat, että kaikki mitä tapahtuu sodassa, jää sotaan. Kaikki heistä eivät ehkä syyllisty raiskauksiin, mutta uskomme, että laaja enemmistö sietää niitä.

Virallisesti ei ole tiedossa, että Venäjän hallinto olisi määrännyt armeijaa raiskaamaan ja tappamaan siviilejä.

– Yksittäisellä ihmisellä on kuitenkin aina mahdollisuus valita, tekeekö hän rikoksen vai ei. Sotilaat ymmärtävät, että heille ei käy kuinkaan, vaikka komentajat ja puolustusministeriö saisivat tietää teoista. Nämä tahot tietävät kaiken, mutta emme ole koskaan kuulleet kenenkään saaneen rangaistusta. Tiedossa on myös tapauksia, joissa komentajat ovat syyllistyneet rikoksiin itse.

” Sotilaat uskovat, että kaikki mitä tapahtuu sodassa, jää sotaan. Kaikki heistä eivät ehkä syyllisty raiskauksiin, mutta uskomme, että laaja enemmistö sietää niitä.

La Strada auttaa kriisipuhelimeen soittaneita ensisijaisesti antamalla heille psykologista tukea. Järjestö voi myös ilmoittaa tapauksista Ukrainan yleiselle syyttäjälle sekä poliisille, jos uhri ei itse uskalla tai tiedä, kuinka se tehdään. Tapaukset voidaan viedä myös Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen.

Krivuljakin mukaan järjestöllä on velvollisuus toimittaa tiedot kaikista tapauksista yleiselle syyttäjälle. Kaikki uhrit eivät kuitenkaan halua antaa henkilötietojaan edes auttajille, joten näistä tapauksista tiedot toimitetaan eteenpäin vain yleisellä tasolla.

Kun Venäjän joukot vetäytyivät Kiovan seudulta, muun maailman tietoon tulivat ensimmäisenä siviileihin kohdistuneet järkyttävät teot Butshan kaupungissa. Niihin sisältyi myös useita raiskauksia.

– Butshassa miehittäjät jakoivat kaupungin neljään sektoriin. Yhtä niistä kontrolloivat kadyrovilaiset eli tshetseenit, toista burjaatit ja kahta muuta venäläiset. Tiedämme, että näitä rikoksia tapahtui kaikilla sektoreilla. Kun ihmiset ovat valmiita kertomaan niistä enemmän yksityiskohtia, se auttaa valtiota nostamaan syytteitä rikollisia vastaan.

Kuudestatoista La Stradan tiedossa olevasta tapauksesta vain kolme naista on edelleen jatkuvassa kontaktissa järjestöön ja on halunnut viedä asiaansa eteenpäin oikeusjärjestelmässä. He saavat Krivuljakin mukaan psykologisen avun lisäksi nyt lakiapua sekä taloudellista tukea.

” Yksittäisellä ihmisellä on kuitenkin aina mahdollisuus valita, tekeekö hän rikoksen vai ei.

Kuudestatoista La Stradan tiedossa olevasta tapauksesta vain kolme naista on edelleen jatkuvassa kontaktissa järjestöön ja on halunnut viedä asiaansa eteenpäin oikeusjärjestelmässä.

Käytännössä prosessi etenee niin, että ensin uhri antaa lausuntonsa tapahtuneesta. Sitten siihen lisätään todistajien lausunnot, mahdolliset kuva-, audio- tai videotodisteet sekä raportit vammoista.

Näiden tietojen perusteella laaditaan asiakirja, jonka perusteella syyttäjänvirasto avaa mahdollisen oikeusmenettelyn. La Strada tekee yhteistyötä Lääkärit ilman rajoja -järjestön sekä kansainvälisen pakolaisjärjestön IOM:in kanssa, sillä osa uhreista on jo ehtinyt paeta maasta.

– He eivät ole varmoja omasta turvallisuudestaan, eivätkä voi kääntyä Ukrainan viranomaisten puoleen. He pelkäävät valitettavasti edelleen venäläismiehittäjien paluuta sekä sitä, että heidät löydetään.

Krivuljakin mukaan tulisi ymmärtää, että kaikki eivät kykene avautumaan heihin kohdistuneista rikoksista välittömästi. Hän mainitsee venäläissotilaiden vuonna 2014 Donbasissa raiskaaman naisen, joka uskalsi ja pystyi puhumaan asiasta muille vasta kolme vuotta myöhemmin.

Tämän vuoksi tapausten todelliset määrät jäävät todennäköisesti pimentoon.

– Ideaalitilanteessa ihmiset antaisivat meille kaiken tiedon siitä, mitä heille tapahtui ja missä. Mutta todellisuudessa laaja enemmistö uhreista ei tule koskaan puhumaan kokemastaan.

” Uhri saattaa ajatella, että raiskausta ei olisi tapahtunut, jos hän vain olisi paennut alueelta aiemmin, vastustanut sotilaita päättäväisemmin tai vaikka tappanut tekijöitä keittiöveitsellä. Tiedämme kuitenkin, että syyllinen ei ole uhri, vaan tässä tapauksessa miehittäjä – Venäjän armeijan sotilas.

Usein uhrit alkavat myös syyttää itseään, mikä on Krivuljakin mukaan iso ongelma.

– Uhri saattaa ajatella, että raiskausta ei olisi tapahtunut, jos hän vain olisi paennut alueelta aiemmin, vastustanut sotilaita päättäväisemmin tai vaikka tappanut tekijöitä keittiöveitsellä. Tiedämme kuitenkin, että syyllinen ei ole uhri, vaan tässä tapauksessa miehittäjä – Venäjän armeijan sotilas.

Oikeuden saaminen uhreille on siis monesta syystä haastavaa. Joskus myös riittävien todisteiden kasaamiseen ja tekijöiden oikeuteen saattamiseen saattaa mennä vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Prosessi etenee kansainvälisessä rikostuomioistuimessa muutenkin hitaasti.

Merkittävä ongelma on Krivuljakin mukaan myös se, että uhreilla ei ole riittävästi sisäisiä resursseja ja vahvuutta tukea itseään sekä saattaa tapaustaan loppuun asti.

– Raiskaus on hyvin traumatisoiva tapahtuma, ei vain fyysisesti, mutta myös psyykkisesti ja emotionaalisesti. Siksi monet ovat valmiita puhumaan terapeutille, mutta eivät julkisesti. He saattavat sanoa: ”En välitä, saako tekijä rangaistuksen, haluan vain turvallisuutta ja rauhaa itselleni, jotta en tule hulluksi ja tapa itseäni”. Tämä on yksi yleisimmistä syistä siihen, että tapaukset eivät etene syytteisiin saakka.

Monen uhrin trauman asianmukainen hoito viivästyy siksikin, etteivät he pääse painajaista pakoon.

Esimerkiksi Etelä-Ukrainan Herson kuuluu Venäjän miehittämiin alueisiin, joista uhrien on vaikea päästä pois. Kriisipuhelimen ensimmäinen soittaja, nainen, joka joutui joukkoraiskatuksi tyttärensä kanssa, on kotoisin juuri sieltä.

Krivuljakin mukaan hänen kohtalonsa on ollut karu:

– Valitettavasti nainen on siellä edelleen.