Pohjois-Korea on mobilisoinut armeijan avustamaan koronalääkkeiden jakelussa kun maassa ilmoitettiin ensimmäistä kertaa vakavasta koronaepidemiasta.

Lisäksi noin 10 000 terveydenhuollon työntekijää on määrätty jäljittämään mahdollisia tartuntoja, ilmoitti valtiollinen uutistoimisto KCNA tiistaina. Maan armeija on lähettänyt joukkonsa kiireellisesti kaikkiin pääkaupungin Pjongjangin apteekkeihin, jotka on määrätty pysymään avoinna vuorokauden ympäri.

Pohjois-Korea on kertonut kuudesta uudesta kuumeesta johtuneesta kuolemantapauksesta. KCNA:n mukaan kuolleiden lukumäärä oli maanantai-iltana yhteensä 56. Kuumetapauksia on kaikkiaan yli 1,48 miljoonaa, ja ainakin runsaat 663 000 ihmistä saa lääkärinhoitoa.

Kuten viikonloppuna, maa ei tälläkään kertaa kertonut, oliko kuolonuhreilla todettu positiivista koronatestitulosta. Asiantuntijoiden mukaan maalla ei ole mahdollisuuksia laajamittaiseen testaukseen. Ensimmäisistä omikrontartunnoista Pjongjangissa kerrottiin torstaina.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on kritisoinut terveydenhuollon viranomaisia voimakkaasti ja kutsunut epidemian ehkäisyä epäonnistuneeksi. Erityisesti Kim on moittinut sitä, ettei apteekkeja ole saatu pidettyä auki vuorokauden ympäri lääkkeiden jakelua varten.

Kim on myös asettanut itsensä Pohjois-Korean tautitilanteen hoitamisen etulinjaan, pitäen maata johtavan politbyroon hätäkokouksia lähes päivittäin. Kim on myös alkanut käyttää suojamaskia päivittäin.

– Ilmeisesti tarkoituksena on luoda mielikuvaa, että Kim johtaa toimia, mutta samaan aikaan sysätään vastuuta syyllisyydestä alemmas, kommentoi amerikkalaisen ajatushautomo Stimson Centerin Pohjois-Korean-ohjelman johtaja Jenny Town Axios.comille.

Valtion median mukaan virus leviää Pjongjangissa, joten se on saattanut jo tartuttaa maan eliitin jäseniä, Town arvelee.

Kuumeeseen sairastuneiden ihmisten lukumäärä Pohjois-Koreassa on kohonnut torstaista ripeästi. Torstaina maa kertoi kaikkiaan 187 000 ihmisen olevan eristyksissä ja hoidettavana kuumeen vuoksi. Tuolloin vahvistettiin, että kuusi kuumeessa ollut ihmistä on kuollut ja heistä yhdellä oli todettu koronatartunta.

Tartuntojen määrä kohoaa siitä huolimatta, että Kim on määrännyt maahan koronasulun taudin leviämisen estämiseksi.

Pohjois-Korea ei ole rokottanut yhtäkään 25 miljoonasta asukkaastaan koronaa vastaan. Maa on kieltäytynyt koronarokotteista, joita sille ovat tarjonneet niin Maailman terveysjärjestö WHO, Kiina kuin Venäjä. Sen sijaan maa on yrittänyt sulkea rajansa lähes täysin.

Nyt valtion mediassa on aloitettu valistuskampanja, jossa animoiduissa tv-klipeissä opastetaan vaihtamaan kasvomaskeja säännöllisesti sekä pitämään ainakin metrin etäisyys jopa oman perheen jäseniin kotona.

Pjongjangissa desinfioitiin suojavarustetehtaan ruokalaa maanantaina.

Valtiollisen KCNA-uutistoimiston mukaan tavoitteena on ryhtyä informoimaan väkijoukkoja omikronmuunnoksesta, jotta epidemian tieteelliset hoitomenetelmät sekä ehkäisykeinot ymmärretään.

Pohjois-Korean terveydenhuoltojärjestelmä kuuluu maailman huonoimpiin ja asiantuntijoiden mukaan maalta uupuu muun muassa tärkeitä lääkkeitä ja varusteita.

Viruksen kontrolloimaton leviäminen olisi ”painajaisskenaario” Kimin hallinnolle ja aiheuttaisi epävakautta, huomauttaa Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon Victor Cha.

Pohjois-Korean terveydenhuolto on heikosti varustautunut laajaan koronaepidemiaan. Esimerkiksi Pjongjangin yliopistollisessa sairaalassa on arviolta vain kymmenkunta hengityskonetta ja pääkaupungin ulkopuolella sairaaloissa vielä rajoitetummin.

Maassa on tosin paljon lääkäreitä ja kansalaiset ovat tottuneet noudattamaan hallinnon antamia määräyksiä, toteaa pitkään Pohjois-Koreassa toiminut humanitäärisen järjestön avustustyöntekijä nimettömänä Axiosille.

Lääkärien koulutustaso on kuitenkin rajallinen eikä heillä ole kokemusta koronapotilaiden hoitamisesta. Lisäksi Pjongjangin ulkopuolella liikenneyhteydet ovat niin heikot, että sairaiden toimittaminen hoitolaitoksiin etenkin koronasulun aikana voi olla hankalaa.

Pohjois-Korean ruokatilanne on ollut pitkään heikko ja avustusjärjestöjen varassa. Siksi maahan tarvittaisiin rokotteiden ja lääkintätarvikkeiden lisäksi ruokatoimituksia, huomauttaa avustustyöntekijä.

– En olisi yllättynyt, jos Pohjois-Koreasta lähtisi hiljainen pyyntö avusta. Ei siis mitään julkisesti, mutta diplomaattisten kanavien kautta parin seuraavan viikon aikana, hän toteaa.