Asiantuntija kommentoi Erdoganin jyrähdystä: ”Ei voida olla täysin varmoja”

Turkki-asiantuntijan mukaan Erdogan on tunnettu kovasta retoriikasta, minkä takia hänen liikkeidensä ennustaminen voi olla vaikeaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi maanantai-iltana Suomen aikaa, ettei Turkki puoltaisi Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyksiä.

Turkki-asiantuntija, Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen sanoo, että kovasta retoriikastaan tunnetun Erdoganin liikkeitä on vaikea ennustaa.

– Todennäköisesti puhe on retoriikkaa. Mutta kuten sanoin, ei voida olla täysin varmoja.

Turkin venkoilu Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien suhteen on herättänyt spekulaatioita siitä, että Turkki pyrkii itse hyötymään siitä, että hyväksyy maiden jäsenyyden.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu sanoi sunnuntaina, että Ruotsin ja Suomen on lopetettava terroristien tukeminen maissaan, annettava selkeät turvatakuut ja poistettava Turkille asetetut vientikiellot, kun ne hakevat Naton jäsenyyttä.

Asiantuntijat ovat kuitenkin arvioineet, että laajemmassa kuvassa Turkin toiminta saattaa olla kohdistettu Yhdysvaltoihin ja isompiin Nato-maihin.

– Nato on Turkille yhtä kuin Yhdysvallat, ja Yhdysvallat tukee Syyrian kurdialueita, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta sanoi aiemmin IS:n haastattelussa.

Turkki puhuu Alarannan mukaan paitsi Suomelle ja Ruotsille myös Yhdysvalloille ja omalle maalleen.

Epäilyksiä on myös herännyt siitä, voisivatko Venäjä ja Turkki tehdä jonkinlaista kauppaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien suhteen. Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui Suomen Nato-jäsenyyshakemusta virheeksi.

Leinosen mukaan Turkki voi tehdä lehmänkaupat Venäjän kanssa. Mutta tätäkään ei voida ainakaan vielä varmuudella sanoa.

– Toki Venäjällä on kaikkea, mitä se voi tehdä Turkin hyväksi. Mutta se on täysin spekulatiivista. Turkki tuo viljaa, energiaa ja aseteknologiaa Venäjältä. Venäjä on eri puolella Syyriassa ja Libyassa. Voihan olla, että Turkki saa Venäjälle jotain etuja Syyriassa? Tämä toki on täysin arvailua.