Paniikki ei kuulu suomalaisten perusolemukseen, sanoo Yhdysvaltain konkaridiplomaatti – ja varoittaa uusista Nato-mutkista

Suomen Nato-tielle saattaa tulla Turkin lisäksi vielä muitakin hidasteita, varoittaa 40-vuotisen uran Yhdysvaltain ulkoministeriössä tehnyt Daniel Fried IS:n haastattelussa. Hän uskoo kuitenkin, että lopputulema on yksimielinen Suomen hyväksyntä.

Daniel Fried on pitkän linjan arvostettu yhdysvaltalainen diplomaatti. Toimittaja JJ Green näytti Friedille Twitteristä kehuviestejä, joissa Friedin Tallinnan-luentoa kiiteltiin.

Tallinna, Viro

Tavallisille suomalaisille nimi Daniel Fried ei sano ehkä mitään, mutta Yhdysvaltain ulkoministeriössä mies on legendan maineessa. Hän on ollut keskeisessä roolissa Yhdysvaltain Neuvostoliitto-, Venäjä- ja Eurooppa-politiikassa peräti 40 vuoden ajan, ja Baltian maissa häntä kiitetään muun muassa maiden Nato-jäsenyyden mahdollistajaksi.

Fried piti vastikään Tallinnan Lennart Meri -konferenssissa kutsuvierasluennon, jossa hän kävi suorin sanoin läpi paitsi Vladimir Putinin Venäjän verihallinnon julmuuksia niin myös Yhdysvaltain omia demokratiaongelmia. Kun luento päättyi, arvovaltainen yleisö nousi taputtamaan seisaaltaan osoittaakseen hänelle kunnioitustaan.

– Olisinpa saanut olla kuuntelemassa. Suurlähettiläs Fried on paras, Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul twiittasi luennon jälkeen.

McFaul reagoi viestillään amerikkalaistoimittaja JJ Greenin kehaisuun, jonka mukaan Friedin puhe oli yksi parhaista hänen koskaan kuulemistaan. Eikä Green ollut Tallinnassa ainoa, vaan muutkin amerikkalaistoimittajat kuvailivat Friediä henkilöksi, jolla on aina jotain viisasta sanottavaa.

– Hän ymmärtää ihmisiä ja ihmisten käyttäytymistä, joten hän on siksi niin hyvä diplomaatti, Green selitti IS:lle omaa arvostavaa asennettaan.

Daniel Fried puhui viikonloppuna Virossa Lennart Meri -konferenssissa. Hän toimii nykyisin muun muassa Atlantic Council -ajatushautomon asiantuntijana.

Luentoa seuraavana päivänä Daniel Fried liikuskelee konferenssitiloissa rennosti farkkuihin pukeutuneena ja löytää heti aikaa haastattelulle. Teemoista ei tarvitse etukäteen sopia, sillä tavalla tai toisella kaikki liittyy Venäjään.

Friedin oma Venäjä-kokemus juontaa 1970-luvun alkuvuosiin, jolloin hän asui opiskelijana Moskovassa silloisessa Neuvostoliitossa. 1980-luvun alkuvuosina hän työskenteli puolestaan Yhdysvaltain konsulaatissa Pietarissa eli silloisessa Leningradissa.

– Viime vuosina en ole Venäjällä enää käynyt. He eivät myöntäisi minulle viisumia ja minä en menisi, vaikka myönnettäisiinkin, Fried naurahtaa kuivasti.

Haastattelupäivä on sunnuntai, jolloin Suomen päätös hakea Nato-jäsenyyttä sinetöityi valtioneuvoston istunnossa. Fried sanoo, että se helpottaa myös hänen mahdollisuuttaan kommentoida asiaa.

– Ennen kuin Suomi teki päätöksensä Natosta, olin aina tarkka siitä, etten ota liikaa kantaa asiaan. Mutta nyt kun te olette itse tehneet ratkaisunne, toivotan teidät tervetulleiksi. Suomesta tulee hieno liittolainen.

Toimittaja JJ Greenin (oik) mukaan Daniel Fried on ainutlaatuinen ihmistuntija ja siksi hyvä diplomaatti.

Fried korostaa olevansa varma myös siitä, että ellei Putin olisi yrittänyt rajoittaa uhkavaatimuksillaan Suomen itsemääräämisoikeutta eikä olisi hyökännyt Ukrainaan, mitään Suomen Nato-hakemusta ei olisi olemassa edes teoriatasolla.

– Suomi joutui tekemään ratkaisunsa tilanteessa, jossa Euroopassa on sota. Olisin toivonut, että sen ei olisi tarvinnut tapahtua näissä olosuhteissa, mutta varsinainen päätös ei ole hätäinen.

– Suomessahan on ollut jo pitkään käynnissä hiljainen Nato-keskustelu, joten te olette tähän kyllä valmistautuneet.

Entä jos Suomi olisi kaikesta huolimatta päättänyt olla hakeutumatta Natoon? Päättänyt luottaa yhä sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja ajatukseen, että meidän on parempi olla provosoimatta Venäjää mitenkään?

– Ei ole meidän amerikkalaisten asia sanoa Suomelle, miten teidän pitää tehdä. Jos Suomi olisi tehnyt toisenlaiseen ratkaisun, sekin olisi ollut meille aivan ok eivätkä meidän suhteemme olisi siitä huonontuneet, hän vakuuttaa.

Fried uskoo, että Suomen Nato-jäsenyydelle löytyy puolustusliitossa yksimielinen hyväksyntä, mutta takuuvarmasti hän ei sitä vielä lupaa.

– Turkin lisäksi myös Putinia lähellä oleva Orbanin Unkari saattaa aiheuttaa ongelmia. Etukäteen ei voi julistaa varmaksi mitään, vaikka uskonkin, että konsensus löytyy.

Daniel Fried edusti Yhdysvaltoja Etyjin ulkoministerikokouksessa 2008 Helsingissä. Hän toimi tuolloin Yhdysvaltain Euroopan ja Euraasian asioiden apulaisulkoministerinä.

Friedin mukaan jopa Yhdysvaltain senaatissa saatetaan kuulla kiivaita mielipiteitä sekä vasemmalta että oikealta äärilaidalta, vaikka Yhdysvaltain tukea ei sinänsä tarvitse jännittää. Tämän lisäksi Euroopassa on muitakin maita, joista saattaa kuulua soraääniä, mutta niitä Fried ei halua nostaa erikseen esille.

Mikäli jokin Nato-maa estäisi Suomen tai Ruotsin jäsenyyden tässä tilanteessa, eikö se olisi voitto Putinille ja samalla valtava tappio myös estäjämaalle itselleen ja koko Natolle?

– Se olisi kauhistuttava ongelma. Meidän on oltava varuillamme, ettei niin käy.

Friedin mukaan Suomen pitää kuitenkin varautua siihen, että Nato-matkan varrelle voi tulla yllättäviä mutkia. Samalla Venäjä saattaa saada lisäaikaa yrityksilleen painostaa ja kiusata Suomea. Tämän kaiken keskellä on tärkeää pysyä tyynenä – ja Friedin mukaan suomalaisilla on siihen erityisen hyvä perusvalmius.

– Mutta mikä ihmeen typerä artikkeli oli vastikään siitä, että Suomessa olisi muka paniikki? On naurettavaa, että meilläkin kirjoitetaan sellaista, mikä ei ole totta, Fried tuohtuu yhtäkkiä ja nostaa esille yhdysvaltalaisen Newsweek-lehden verkkosivujen tuoreen artikkelin Suomen itärajan väitetystä ostopaniikista ja Venäjä-peloista Nato-hakemukseen liittyen.

– Paniikki ei kuulu suomalaisten perusolemukseen. Sen tietää jokainen, joka tuntee Suomea vähänkään.

Daniel Fried uskoo, että Yhdysvallat ja Euroopan unioni keksivät tavat, joilla Venäjä-pakotteita laajennetaan koskemaan myös öljyä.

” Ei ole meidän amerikkalaisten asia sanoa Suomelle, miten teidän pitää tehdä.

Entä millaisen ennusteen Fried antaa Ukrainan sodasta ja Putinin Venäjän tulevaisuudesta?

– Putinin sota ei ole sujunut hyvin eikä Venäjän asema ei ole missään nimessä vahva. Jos he tuntisivat itsensä vahvaksi, heidän ei tarvitsisi turvautua niin hysteeriseen propagandaan.

Friedin mukaan Ukrainan sodan lopputulosta on vielä mahdotonta ennustaa, mutta jo nyt on selvää, että siitä ei tule Venäjälle ainakaan suurta voittoa. Sen sijaan on mahdollista, että voittajaksi nousee monella eri mittapuulla Ukraina.

– Sodan alkaessa ajattelin, että parasta mitä Ukraina voi saavuttaa, on samantyyppinen lopputulos kuin Suomella oli talvisodassa osittaisine aluemenetyksineen.

– Nyt ajattelen sen sijaan, että parasta mitä Venäjä voi enää saavuttaa itselleen, on samantyyppinen lopputulos kuin Neuvostoliitolla oli talvisodassa osittaisine aluevaltauksineen.

Kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta 2014, Fried oli vielä aktiivipalveluksessa diplomaattina. Hänen tehtäväkseen annettiin tuolloin Yhdysvaltain hallituksen Venäjä-pakotteiden koordinointi, ja tältä pohjalta hän antaa nyt seuraavan ennusteen:

– Euroopan unionin ja Yhdysvaltain talouspainostus Venäjää kohtaan tulee vielä vahvistumaan, ja mukaan otetaan myös öljy. Keinot kyllä löydetään siihen, miten se tehdään, hän vakuuttaa.

” Luonnehtisin Putinin kannatusta niin, että se on hyvin laaja, mutta ohut.

Putinin tulevaisuutta Venäjän johdossa Fried ei edes yritä ennustaa.

Melko riippumattomana pidetyn Levada-tutkimuskeskuksen kyselyt näyttävät, että Putinilla ja hänen ”sotilaallisella erikoisoperaatiollaan” olisi yhä venäläisten valtaosan tuki. Kysymyksenasettelusta riippuen Putinin toimet saavat jopa 70-80 prosentin hyväksynnän.

Levada-keskuksen johtava tutkija Aleksei Levinson luonnehti Tallinnan seminaarissa lukuja niin, että ne kertovat totuuden venäläisten poliittisesta käyttäytymisestä. Mutta luvut eivät silti välttämättä kerro ihmisten syvimpiä ajatuksia.

Friedin mukaan Putinin kannatusluvut voivat muuttua vielä nopeasti siinä vaiheessa, kun verisen ja moraalittoman sodan hinta alkaa paljastua venäläisille itselleen.

– Luonnehtisin Putinin kannatusta niin, että se on hyvin laaja, mutta ohut, Fried sanoo mallaten vertausta käsillään ja sormillaan.

Kun tätä vertausta miettii konkreettisena mielikuvana, se tuntuu mahdolliselta selitykseltä mysteerille nimeltä Putin. Tavallaan oikeassa olisivat siis yhtä aikaa sekä he, jotka sanovat Putinin asemaa vahvaksi, että he, jotka sanovat Putinin asemaa heikoksi.

Alla olevalla videolla on Daniel Friedin luento Lennart Meri -konferenssissa.